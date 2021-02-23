Дерево и три желания

Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
В одной деревне жили три брата. Однажды они пошли в поле косить сено, и во время косьбы наткнулись на маленькое деревце. Хотели, было, братья скосить деревце, но оно заговорило человеческим голосом:
— Я выполню самое сокровенное ваше желание, но с условием, что я останусь расти. Если же со мной что-то случится, то пропадёт и то, что вы пожелали. Братья согласились. Один загадал себе крылья как у птицы, чтобы мог он летать в небе, как орёл. Второй пожелал сундук денег, и чтобы они в нём никогда не заканчивались. А третий пожелал себе красавицу-жену, и больше ничего. Шло время. Богач обнёс дерево высоченным забором, летун наблюдал за деревом с высоты птичьего полёта. А третий построил дом и завёл с красавицей-женой детей. Но однажды молния рассекла дерево пополам, и оно погибло. У летуна пропали крылья, и он упал на землю и разбился. У богача пропал сундук, и он с горя сошёл с ума. А у третьего брата умерла жена, но остались с ним их дети.
Уже более 75 лет минуло с той поры, как наша страна отмечала первый раз День Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас совсем мало осталось живущих ветеранов той страшной войны. Но мы помним всех: и тех, кто здравствует, и тех, кто погиб в боях, и тех, кто не дожил до 75-летнего юбилея Победы.
963-й УАП – единственный среди учебных авиационных полков советских ВВС – удостоился чести именоваться Краснознаменным. И хотя в силу преобразований, вливаний и расформирований ни полка, ни Ейского ВВАУЛ уже не существует, ветераны-однополчане сохраняют традиции родной воинской части, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, собираются на встречи каждый год в установленный День части – 22 февраля.
Проблема неравенства среди пожилых людей тревожит каждого второго, кто выходит на пенсию. Особо задевает вот что: почему госслужащие, которые, в отличие от простых работяг, всю жизнь просидели в теплых кабинетах, находятся в столь привилегированном положении? Их пенсия исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обычным пенсионерам до этого далеко: 25 тысяч рублей – высшая планка, и то для многих недосягаемая. На эту тему в письме изданию «Мои года» размышляет ветеран труда из Иркутска Юрий Карплюк.
Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер, литератор и историк, депутат Государственной думы. Вспомним, как спортсмен шел к своим победам?
В Москве, наконец, открыли бюст легенде разведки Александру Семеновичу Феклисову. Именно он сыграл серьезную роль в урегулировании Карибского кризиса в Америке и на Западе. Вспомним страницы жизни выдающегося человека, тем более, и повод есть подходящий.
Одиннадцать русских царей, начиная от Ивана IV (Грозного) и до Петра I, правили российским государством в общей сложности почти 200 лет. Историки по-разному описывают физическую мощь государей – о ком-то из них подобных характеристик не осталось вовсе, биографии других изобилуют выразительными примерами физической крепости. Кто же из правителей больше всех впечатлял своим обликом?
Один из показателей того, насколько стабильно живет государство, и как умело власти проводят социально-экономическую политику, демографический. У нас с демографией ситуация непростая. Население сокращается огромными темпами. Не влияет на ситуацию и приток мигрантов. Это тревожно, ведь земель у нас много. Значит, на них кто-то должен жить, их обрабатывать и охранять. Если наблюдается убыль людей, страна может стать территорией для решения чужих интересов. В общем, вопросов по теме достаточно. Поищем ответы. Почему сокращается население России и что с этим делать? Разговор с доктором экономических наук Сергеем Рязанцевым, директором Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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