ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Дубовая бочка
2014-09-03-00-34-10
Старик собрал своих детей:— Дети мои, настал мой последний час. Слушайте внимательно, потому что я хочу, чтобы вы мне растолковали одну историю.
Лесной лекарь
2014-10-03-00-24-23
Шёл по лесу старый лесник. Шёл — чуть не плакал. И то у него в жизни не так, и это не эдак. Сплошные болезни и скорби!
Два ангела
2014-08-29-00-36-21
Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на ночлег в холодном...
Подлинный наследник
2015-01-27-06-20-57
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Нищий и правда
2014-09-02-00-57-49
Постучался как-то в дом к одному старику нищий странник. Старик принял его с любовью, пригласил остаться на ночь.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Дерево и три желания
Притча от Андрея Ляпкина   
23 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

family1

В одной деревне жили три брата. Однажды они пошли в поле косить сено, и во время косьбы наткнулись на маленькое деревце. Хотели, было, братья скосить деревце, но оно заговорило человеческим голосом:

— Я выполню самое сокровенное ваше желание, но с условием, что я останусь расти. Если же со мной что-то случится, то пропадёт и то, что вы пожелали.
Братья согласились. Один загадал себе крылья как у птицы, чтобы мог он летать в небе, как орёл. Второй пожелал сундук денег, и чтобы они в нём никогда не заканчивались. А третий пожелал себе красавицу-жену, и больше ничего.
Шло время. Богач обнёс дерево высоченным забором, летун наблюдал за деревом с высоты птичьего полёта. А третий построил дом и завёл с красавицей-женой детей.
Но однажды молния рассекла дерево пополам, и оно погибло. У летуна пропали крылья, и он упал на землю и разбился. У богача пропал сундук, и он с горя сошёл с ума. А у третьего брата умерла жена, но остались с ним их дети.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Ильченко и Карцев - Скажите, это склад?
  • Дерево и три желания
    family1 В одной деревне жили три брата. Однажды они пошли в поле косить сено, и во время косьбы наткнулись на маленькое деревце. Хотели, было, братья скосить деревце, но оно заговорило человеческим голосом:
  • Четыре поколения Аксеновых
    Уже более 75 лет минуло с той поры, как наша страна отмечала первый раз День Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас совсем мало осталось живущих ветеранов той страшной войны. Но мы помним всех: и тех, кто здравствует, и тех, кто погиб в боях, и тех, кто не дожил до 75-летнего юбилея Победы.
  • Легендарный 963-й УАП
    963-й УАП – единственный среди учебных авиационных полков советских ВВС – удостоился чести именоваться Краснознаменным. И хотя в силу преобразований, вливаний и расформирований ни полка, ни Ейского ВВАУЛ уже не существует, ветераны-однополчане сохраняют традиции родной воинской части, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, собираются на встречи каждый год в установленный День части – 22 февраля.
  • Я это никогда не полюблю…
    Я не люблю манежи и арены, / На них мильон меняют по рублю, / Пусть впереди большие перемены, / Я это никогда не полюблю… Владимир Высоцкий
  • Ширвиндт и Державин «Эльдар»
  • Демон старого дома
    О старом заброшенном доме на окраине деревни ходила нехорошая слава, что в нём живёт злой демон, и люди всегда обходили его стороной.
  • Русский язык? Забудьте! Киев усиливает национальную языковую политику
    Языковая политика Украины поддерживается многими ее жителями. Но проживает в стране и русскоговорящее население (его тоже немало), на котором может негативно отразиться проводимая «укранизация».
  • Эта беда страшнее любой заразы
    Проблема неравенства среди пожилых людей тревожит каждого второго, кто выходит на пенсию. Особо задевает вот что: почему госслужащие, которые, в отличие от простых работяг, всю жизнь просидели в теплых кабинетах, находятся в столь привилегированном положении? Их пенсия исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обычным пенсионерам до этого далеко: 25 тысяч рублей – высшая планка, и то для многих недосягаемая. На эту тему в письме изданию «Мои года» размышляет ветеран труда из Иркутска Юрий Карплюк.
  • А.Ширвиндт, М.Державин - У нас в гостях пара психологов. Творческий вечер А.Арканова (1990)
  • Культура в нашем доме
    Есть у меня одна знакомая. Очень культурная женщина. Она в области культуры работает. В музыкальном театре. Билеты продаёт.
  • Исчезнувшая профессия – натиральщица в бане
    Неотъемлемой частью русской бани XVI-XVIII веков были натиральщицы – обычно на эту должность нанимали красивых, статных девушек из низших сословий.
  • Юрий Власов – суперчеловек в очках. Чего ему стоили рекорды?
    24 1a Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер, литератор и историк, депутат Государственной думы. Вспомним, как спортсмен шел к своим победам?
  • А.Ширвиндт и М.Державин. Голубой огонёк 1980 г.
  • Александр Феклисов — разведчик, который уберег мир от ядерной войны
    В Москве, наконец, открыли бюст легенде разведки Александру Семеновичу Феклисову. Именно он сыграл серьезную роль в урегулировании Карибского кризиса в Америке и на Западе. Вспомним страницы жизни выдающегося человека, тем более, и повод есть подходящий.
  • Лучшие интермедии Александра Ширвиндта и Михаила Державина
  • Две ветки и буква «Т»
    Мастер утверждал, что большинство людей живёт не в мире Реальности, а в мире, созданном их умом.
  • «Ох, и силен ты, царь-батюшка»: Лжедмитрий I и Петр I, например, подковы гнули!
    Одиннадцать русских царей, начиная от Ивана IV (Грозного) и до Петра I, правили российским государством в общей сложности почти 200 лет. Историки по-разному описывают физическую мощь государей – о ком-то из них подобных характеристик не осталось вовсе, биографии других изобилуют выразительными примерами физической крепости. Кто же из правителей больше всех впечатлял своим обликом?
  • Демограф: Россияне вынуждены заводить меньше детей, чем хотели бы
    Один из показателей того, насколько стабильно живет государство, и как умело власти проводят социально-экономическую политику, демографический. У нас с демографией ситуация непростая. Население сокращается огромными темпами. Не влияет на ситуацию и приток мигрантов. Это тревожно, ведь земель у нас много. Значит, на них кто-то должен жить, их обрабатывать и охранять. Если наблюдается убыль людей, страна может стать территорией для решения чужих интересов. В общем, вопросов по теме достаточно. Поищем ответы. Почему сокращается население России и что с этим делать? Разговор с доктором экономических наук Сергеем Рязанцевым, директором Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
  • А.Ширвиндт, М.Державин «Про театр» (пародия на самих себя). Творческий вечер А.Арканова (1990)

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 