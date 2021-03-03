Дедушка и Смерть

После расстрела в ночь с 16 на 17 июля 1918 года тела членов царской семьи и их приближенных (всего 11 человек) погрузили в машину и отправили в сторону Верх-Исетска к заброшенным рудникам Ганиной Ямы. Жертв сначала безуспешно пытались сжечь, а затем сбросили в ствол шахты и закидали ветками.
Спроси о лучшем воплощении русского характера – назовут скорее всего Гагарина, Высоцкого или Петра Великого; а мне вот кажется, что Горбачев актуальнее. Еще и потому, что подтверждает своим примером великую мудрость: жить в России надо долго. Тогда успеваешь увидеть плоды своих трудов и заново оценить их, а заодно и сравнить себя с новой генерацией.
Верхняя одежда считается неотъемлемой и функциональной частью гардероба любого человека, а также ключевым элементом модного образа, под который подбираются аксессуары и обувь. Что будет модно этой весной, расскажем в статье.
Строительство метро, как и любые другие подземные работы, связаны с интересными историческими и археологическими находками. И московский метрополитен здесь не исключение. Город с почти тысячелетней историей, хранящей множество тайн и секретов под землей, почти все время преподносит "сюрпризы" строителям - посуду, каменные и строительные украшения, оружие и прочие предметы старины.
Нелегко приходится российским пенсионерам. Госпособия у многих из них небольшие, а продуктово-магазинные реалии таковы, что позволить себе можно лишь самое необходимое, и то не всегда. И кто как выкручивается на заслуженном отдыхе. Одни работают по мере возможностей, другие у помоек в ожидании просрочки дежурят, третьи заняты поиском и продажей вторсырья, а иные и на криминальные действия решаются. Чаще всего российские пенсионеры, к слову, попадают в криминальные сводки из-за банальных мелких краж. Что и почему воруют бабушки и дедушки и как их за это наказывают – разберемся в вопросе.
В ответ на диковинное предложение некоторых общественных деятелей – вернуть на Лубянскую площадь нашей столицы памятник Дзержинскому – от других общественных деятелей последовала иная инициатива. А именно – установить на этом месте памятник Ивану Великому (не путать с Грозным). Трое русских государей вошли в историю с именем Великий или Великая, и если о Петре и Екатерине знает почти каждый, то с третьим (а точнее, с первым) дела обстоят сложнее.
Наша жизнь предполагает высокий темп, и в потоке событий многие родители все меньше проводят времени со своими детьми. Успевать взрослым необходимо многое – саморазвитие, спорт, встречи, какие-то хобби. И главное здесь, конечно, работа – куда без нее. Но маленькие человечки не должны быть при всем при этом забыты! А вот что выяснили ученые. Оказывается, сколько времени родители уделяют своей работе – не так уж и важно, как то, насколько мамы и папы сосредоточены на своих детях, когда проводят время с ними. А также то, получают родители удовольствие от своей работы или нет.
Минувший 2020 год ознаменован 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. В России, пожалуй, нет ни одной семьи, которой не коснулось бы эхо той страшной войны. Но нам, живущим в сытое, благополучное время, даже трудно представить, что пришлось пережить поколению тех лет. И лишь редкие фото, кадры документальной хроники и воспоминания стариков, тогдашних мальчишек, потрясают сознание жестокой правдой очевидца.
"Жизнь Адольфа Гитлера уже освещали со всех возможных и даже невозможных сторон. Только одного человека это пока не касалось: его отца Алоиса. Этот пробел восполнил историк Роман Зандгрубер, представивший ранее неизвестные источники", - пишет немецкий журнал Focus.
Имя Льва Михайловича Доватора – самого знаменитого кавалерийского командира Великой Отечественной войны – стало символом обороны Москвы в октябре-ноябре 1941 года. Лихие кавалерийские рейды по немецким тылам и умение нанести эффективный и своевременный удар вывели генерал-майора Доватора в число лучших советских военачальников первого, самого тяжелого этапа войны. Он был не только солдатской легендой, но и одним из самых опасных противников вермахта. За голову легендарного кавалериста фашистское командование назначило награду 100 тысяч рейхсмарок.
В 2021 году исполняется 60 лет русскому року. История этой музыки началась в 1961 году. Как ни парадоксально, но первый советский рок-н-ролл сочинили отнюдь не самодеятельные рок-музыканты из андеграунда, а профессионалы: молодой композитор Андрей Петров и поэт Соломон Фогельсон, написавшие для фильма «Человек-амфибия» «Песню о морском дьяволе» («Эй, моряк!»). Инициатором появления первого советского рок-н-ролла стал кинорежиссёр Владимир Чеботарёв.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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