Человек под банановым деревом

Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер,...
Россияне ежегодно тратят на турпоездки более 80 млрд долларов. Это больше, чем Россия заработала в прошлом году на экспорте нефти - 72 млрд. В борьбе за эти деньги зарубежные курорты готовятся снижать цены и отменять справки об отсутствии COVID-19, а отечественные - вводят чартеры, строят новые отели и запускают третий этап туристического кешбэка.
«Великое сидение» по домам, навлеченное эпидемией коронавируса, некоторые политические деятели стремятся использовать для внедрения нового социально-технологического уклада, причем настойчивее всего — в сфере образования. Нас уже не первый год приучают к массовой удаленке, но если закупка товаров через интернет-магазины весьма удобна (хотя обувь, одежду, технические устройства и многие другие вещи лучше примерять-проверять в обычном торговом зале), то обучение студентов и школьников через Сеть ни малейшего сердечного отклика у россиян не вызывает. И вряд ли в обозримом будущем вызовет... А сегодня есть хороший повод над этой проблемой поразмыслить.
Да, мода капризна и переменчива, но этой весной она будет благосклонна к женщинам, которые предпочитают практичность трендам, поскольку на пике популярности окажутся также модели, которые можно будет носить, без страха прослыть отставшей от моды, не один сезон.
Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару дней.
Равенство мужчин и женщин существует в России «на бумажках» – в законах, планах и международных отчетах. На самом деле, государство не очень заинтересовано в защите прав женщин. Почему и как это устроено – объясняет юрист Лола Кирилова.
Алексей Навальный – известная личность в России и самый популярный после Путина политика (таковы данные опросов!) Иные видят в нем спасителя и избавителя и доверяют больше, чем действующей власти, другим кажется, что оппозиционер – откровенное зло, и он может повести людей за собой не туда и нарушить устоявшуюся систему. Есть, конечно, и третьи - безразличные. А интересно откуда вообще взялся Навальный? Как становился характер лидера современной российской оппозиции? Об этом можно узнать из публикации писателя и публициста Дмитрия Быкова.
Когда в семье случается трагедия – из жизни уходит человек, – все хлопоты, связанные с оформлением документов и погребением, берут на себя похоронные агенты. А вот выбрать агента правильно – так, чтобы он не обобрало до нитки – это не такая уж и простая задача. Одна из таких агентов на условиях анонимности рассказала о своей работе в Москве.
Предоставим историкам рассказывать о Кронштадтском восстании и Десятом съезде РКП (б). Для нас столетие этих событий (оба выпали на март 1921-го) — только повод кое-что понять в механике нынешней власти. Которая и сегодня похожа на ту, что самым непредсказуемым способом разрешила тогда национальный кризис, вроде бы угрожавший ей гибелью.
"Почти все сегодня занимаются спортом, в том числе и во время пандемии коронавируса. Но это связано не только с удовольствием и беспокойством о собственном здоровье. Фитнес - это общественный императив нашего времени", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Марк Трибельхорн.
Он был одним из самых популярных итальянцев в советской России. Его имя для миллионов соотечественников стало символом безмятежного детского счастья, незабываемых впечатлений, мимолетных радостей первых лет жизни. Родившийся на севере Итальянского «сапожка», в городке Оменья, Джанни Родари превратился со временем в настоящего, классического сказочника — из тех немногих, что каким-то чудом сохранились в эпоху телевидения, космических полетов и фэнтезийных романов.
Количество землетрясений заметно возросло по сравнению с прошлыми годами во всем мире. О чем это сигнализирует? И можно ли все-таки как-то их предупредить? На эти и другие вопросы по теме отвечает почётный геолог, геофизик Юлий Фёдорович Коновалов.
На днях одно юное существо спросило меня, каково быть старой. Я несколько растерялась, поскольку не считаю себя старой. Увидев мою реакцию, существо страшно смутилось, но я сказала, что вопрос интересный, что я обдумаю его и сообщу свои выводы.
В честь наступающего 8 марта слово сегодня предоставляется женщинам. Но поскольку дамы у нас не простые, а литературные, то не худо вспомнить и о Дне писателя, отмечаемом 3 марта. Наверное, все, у кого «пальцы тянутся к перу, перо к бумаге», это дело уже отметили.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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