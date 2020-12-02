Увидел человек на берегу моря пожелтевший от времени человеческий череп. Ничего не ожидая в ответ, человек со вздохом произнёс:

— Интересно, что привело тебя сюда?

И неожиданно череп отвечает:

— Болтовня.

Изумился человек. Где это видано, чтобы черепа говорили. Побежал на главную площадь города и закричал:

— Кто хочет увидеть говорящий череп, платите пять монет!

Собрались люди. Многие заплатили, желая посмотреть на диво. Повёл их человек к морю, подвёл к черепу и задал ему вопрос:

— Что привело тебя сюда?

Но череп лежит себе на солнышке и молчит. Поняли люди, что над ними просто посмеялись, и отвели обманщика к правителю. Там обе стороны рассказали свою правду. И говорит правитель человеку:

— Если череп в самом деле говорящий — докажи, а нет — голова с плеч!

Пришли на берег. Молчит череп. Как ни умолял его человек, ни одного слова не услышал. Отрубили человеку голову, и покатилась она прямёхонько к тому самому черепу. А когда все ушли, череп неожиданно заговорил:

— Что привело тебя сюда?

— Болтовня, — ответила ему голова.

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Источник: pritchi.ru

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