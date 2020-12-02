Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Однажды на кухне собрались несколько человек и стали обсуждать, как обычно бывает, политику своего государства, как внутреннюю, так и внешнюю. И зашёл у них разговор на одну из больных тем — коммунальное...
Когда-то давным-давно на Земле был остров, на котором жили все духовные ценности. Но однажды они заметили, как остров начал уходить под воду. Все ценности сели на свои корабли и уплыли. На острове осталась лишь Любовь. Она ждала до последнего, но, когда ждать уже стало нечего, она тоже захотела уплыть...
Увидел человек на берегу моря пожелтевший от времени человеческий череп. Ничего не ожидая в ответ, человек со вздохом произнёс:
— Интересно, что привело тебя сюда?
И неожиданно череп отвечает:
— Болтовня.
Изумился человек. Где это видано, чтобы черепа говорили. Побежал на главную площадь города и закричал:
— Кто хочет увидеть говорящий череп, платите пять монет!
Собрались люди. Многие заплатили, желая посмотреть на диво. Повёл их человек к морю, подвёл к черепу и задал ему вопрос:
— Что привело тебя сюда?
Но череп лежит себе на солнышке и молчит. Поняли люди, что над ними просто посмеялись, и отвели обманщика к правителю. Там обе стороны рассказали свою правду. И говорит правитель человеку:
— Если череп в самом деле говорящий — докажи, а нет — голова с плеч!
Пришли на берег. Молчит череп. Как ни умолял его человек, ни одного слова не услышал. Отрубили человеку голову, и покатилась она прямёхонько к тому самому черепу. А когда все ушли, череп неожиданно заговорил:
Незадолго до смерти писатель Константин Симонов уничтожил свой архив – дневники и письма к любимой жене – актрисе Валентине Серовой. Со всех лирических стихов снял посвящение ей, кроме одного стихотворения – «Жди меня», которое прославило его как поэта, а ее как самую верную женщину на свете. Этим поступком он хотел предать забвению полную драматизма историю их любви. 28 ноября – в день рождения великого поэта – вспомним, как начались и чем закончились их отношения.
В зимнем гардеробе любой модницы ключевое место занимает верхняя одежда. Яркие и легкие пуховики, удобные и кокетливые пальто, а также роскошные шубы призваны не только дарить тепло и комфорт, но и подчеркивать персональный стиль. Но вот, что предпочесть после 50 лет — шубу, пальто или пуховик? Разберемся в статье.
Похороны знаменитости или просто очень богатого человека – это событие, к которому приковано внимание очень многих. В нем все должно быть идеально, и родственники випов, как правило, не скупятся, провожая их в последний путь. Сколько стоят элитные похороны?
Колымский тракт на Дальнем Востоке строили тысячи заключенных сталинских лагерей. Руины той жестокой эпохи видны и сегодня. Корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс отправился посмотреть на «дорогу костей». Что он увидел на Колыме – краткий пересказ истории.
На Руси считалось, что злые духи вызывают различные беды. Иногда болезни отождествлялись в народном сознании с нечистой силой. Например, различные виды лихорадок, которыми часто страдали обитатели северных и заболоченных местностей, назывались двенадцатью дочерями царя Ирода.
Одного из величайших поэтов Индии Рабиндраната Тагора часто ставил в неловкое положение один пожилой человек, друг его деда. Старик часто приходил к ним в гости, так как жил неподалёку, и ни разу не ушёл, не побеспокоив Рабиндраната. Обычно он стучал в его дверь и спрашивал:
Константин Бесков жил футболом и не мог без него. Оказаться не у дел, без команды было для Бескова драмой. «Несчастьем для него были не дни даже самых досадных неудач и поражений, а сезоны, когда он не работал с конкретной командой, те паузы в тренерской работе, которые он никакой престижной деятельностью не мог заполнить – вернее, заполнял по внешней видимости, но такую внутреннюю пустоту при этом ощущал, что близким и родным страшно за него делалось», – так говорил о нем писатель Александр Нилин.
Министерство просвещения выпустило «рамочный» документ для авторов учебных программ. В нем обозначено, как учитель должен преподносить события последних тридцати лет и кто должен стать новыми героями для школьников. Антон Чубуков вместе с преподавателями истории Егором Ненашевым и Александром Морозовым разбирались в стандарте и как он меняет взгляд на историю.
«Поэт» и «поэт-песенник» – в массовом сознании эти понятия обычно разделяются. Те, кто пишет стихи (или даже «стишки») для песен, автоматом попадают в число несерьёзных авторов. Симон Осиашвили, который написал когда-то строки, въевшиеся в память поколения 80-х, – «Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд» или «Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую», согласен с мнением публики. Большая поэзия есть большая поэзия, а стихи для песен и поэзией как будто не назовёшь. Но рифмовать строки так, чтобы песня становилась шлягером, да ещё и «долгожителем», – для этого нужен особый талант...
Нина Гребешкова никогда не хотела быть актрисой. Ей нравилась школа, она видела себя только учительницей, причем в младших классах. В мир искусства она попала благодаря случаю, и именно этот случай подарил миру замечательную актрису, настоящую королеву эпизода – Нину Гребешкову. Но сама артистка признавалась, что ее главной ролью была роль жены и музы Леонида Гайдая. 29 ноября 2020 года Нина Павловна отметит свое 90-летие.
75 лет назад 20 ноября в Нюрнберге начался международный суд над главными нацистами Третьего рейха. Между тем первый в мире открытый суд над военными преступниками состоялся еще в 1943-м, в освобожденном от оккупантов Краснодаре. С 1943 по 1947 годы в СССР прошло 20 открытых процессов над нацистами и их пособниками. Эти трибуналы вошли в историю, как «Советский Нюрнберг». О том, как это было, рассказывает старший научный сотрудник Новгородской группы СПбИИ РАН Дмитрий Асташкин.
При всех чудесах пропаганды Россия малопредсказуема в деле сотворения кумиров. Кто из них прокрался в народную душу по официальным каналам? А кого полюбили за то, что он талантлив, гоним и не прислуживается? Жванецкий, Высоцкий, Пелевин или Цой – все вышли из андеграунда в той или иной мере. А скандал с футболистом Дзюбой – это как раз образец условности славы, которая освящена телевидением, рекламой и даже авансами на карьеру в политике. Голы на мундиале 2018 года, отпразднованные воинским приветствием, совершенно не помогли бомбардиру, когда-то переехавшему из Москвы в Питер за длинным рублём – и уже этим нарушившему баланс любви и ненависти в загадочной русской душе. Хотя половина страны переезжает с той же целью. Вопрос о героях в России не только эстетический. Он о стабильности в стране. Уже не одно поколение политтехнологов ищет прямой и надёжный путь к сердцам электората. Но сколько бы песен ни пелось о глупости «глубинного народа», этот путь так и не найден. Где искать исчерпывающий ответ?
Александр Блок – поэт, публицист, выращенный Серебряным веком, пострадавший от Октябрьской революции. Его не стало в 40, хотя он мог бы прожить долгую жизнь. У поэта не осталось наследников, зато имеется огромное творческое наследие – почти четыре сотни стихотворений и поэм. 28 ноября 2020 года исполняется 140 лет со дня рождения Блока.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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