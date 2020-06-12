Богатство — добро или зло?

18 июля истекает ровно 100 лет с ночи, когда Елизавета Фёдоровна вместе с некоторыми другими членами семьи Романовых и одной из сестёр Марфо-Мариинской обители Варварой были сброшены в шахту недалеко от города Алапаевска. Великая княгиня, убитая на следующую ночь после казни царской семьи, разделила...
Обычай венчать покойников пришел на территорию России из Германии и был распространен среди «русских» немцев Поволжья, о чем свидетельствуют труды советских ученых, а затем и среди немцев Сибири вплоть до конца XX...
Один предприниматель был в долгах и не видел выхода. Кредиторы наседали на него. Поставщики требовали оплаты. Он сидел на скамейке в парке, опустив голову, гадая, что же может спасти компанию от банкротства.
Вдруг перед ним появился какой-то старик.
— Я вижу, что вас что-то тревожит, — сказал...
Два психиатра жили в одном доме. Каждый вечер они возвращались из своих учреждений и часто поднимались вместе на одном лифте. Лифтёр был очень сильно заинтригован одной вещью, которая происходила каждый раз снова и...
— При каких условиях богатство является злом и при каких — добром?
На такой вопрос последовал от Платона ответ:
— Для таких добрых и честных людей, как ты, богатство является добром; для людей, умеющих пользоваться деньгами, оно также есть добро; но для бесчестных и не умеющих пользоваться им оно есть зло. Так и во всех других делах: каковы пользующиеся ими, таковы у них и дела.
У древних славян ряд заболеваний относился к разряду постыдных. Одни из них считались наказанием, которое человек получил за прегрешения, другие — следствием аморального образа жизни, несоблюдения телесной и духовной чистоты, потворства своим низменным желаниям.
Когда Помпеи были разрушены вулканическим извержением, в полночь весь город был в огне, рушились дома и бежали люди. Город был богат, и каждый что-то нёс. Люди несли всё самое дорогое: кто-то нёс своё золото, кто-то — алмазы, деньги; учёные несли свои рукописи, книги — несли всё, что можно было спасти. Но был лишь один человек, который не нёс ничего, лишь свой посох. Все люди, нёсшие вещи, были встревожены: рушилась вся их жизнь. Только этот человек гулял среди толпы, как если бы он вышел на утреннюю прогулку.
С 1 июня в России постепенно начнет возрождаться туризм. Говорить о поездках в другие страны пока рано – по данным главы Минтранса Евгения Дитриха, международное сообщение возобновят в лучшем случае с июля.
1 июня, в День защиты детей, телеканал «Дождь» выпустил фильм, обращающийся к резонансной документальной картине Елены Погребижской «Мама, я убью тебя» про жизнь детей в одном из интернатов. В 2013 году лента Погребижской стала чем-то вроде взорвавшейся бомбы. Она не только привлекла внимание общественности, но и привела скрипучую государственную машину в действие. В результате была принята соответствующая реформа, которая должна была значительно улучить положение дел. Ключевое – должна была. Но об этом позже.
Один американец шёл со своим другом-индейцем по людной улице Нью-Йорк Сити. Индеец внезапно воскликнул:
— Я слышу сверчка.
— Ты с ума сошёл, — ответил американец, окинув взором переполненную людьми в час пик центральную улицу города.
В безбрежном океане книг существует Библиофильский остров. Далеко не все обитатели океана знают о его существовании, и уж совсем мало кто доплывает до его берегов и присоединяется к этому загадочному и удивительному островному племени. Завесу тайны над этим необычным народом в беседе приоткрыл председатель Национального союза библиофилов Михаил Сеславинский.
После 50 лет в особом уходе нуждается не только кожа лица и тела, но и особо деликатная зона – область вокруг глаз. Использовать в уходе за ней можно не только косметические средства массового производства, но и домашние рецепты. Подробно о масках для лица и средствах для тела мы уже рассказывали в серии статей. А сегодня поговорим о домашних масках для кожи вокруг глаз. Необычные и доступные домашние рецепты, которые не только ухаживают за кожей, но и при регулярном применении способны сделать менее выраженными морщины и заломы, готовятся быстро, а применяются просто.
"Хикикомори" - так в Японии называют людей, которые никогда не выходят из дома - неделями, месяцами, годами. За это их презирали. Но теперь многие хотят узнать больше об их жизни, о том, как жить в изоляции", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.