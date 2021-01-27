Бывший любитель вина

Жил некогда человек, находившийся под властью вина. Но однажды он вдруг отказался от пьянства, и дела его пошли так хорошо, что он возвысился и стал правителем целой провинции. Те, кто помнил, каким он был, когда жил под властью пьянящих напитков, однажды спросили его:

— Мы признаём величие твоего духа, но всё же расскажи, как ты смог достичь этого совершенства? Ведь мы помним, как ты ещё недавно стремился к вину. Как же тебе удалось так преобразиться и изменить свою жизнь?

— Да, рука моя тянулась к чаше, потому что я стремился таким образом обрести отраду и покой, — отвечал он. — Но, когда я пил, я никогда не думал о том, чтобы, выпив эту чашу, начать всё сначала. Наоборот, я думал о том, что эта чаша должна быть последней и что мне удастся навек отвлечься от вина; и я полагаю, что именно эта мысль помогла мне преодолеть моё пристрастие и открыла истинный путь к счастью и душевному спокойствию.

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Источник: pritchi.ru

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