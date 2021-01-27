ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Грустный итог реформаторства медицины с приходом ковида стал очевиден
2021-01-13-02-10-28
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Достойно удивления
2015-01-14-05-54-12
Анникерид из Кирены гордился умением скакать верхом и управлять колесницей. Однажды он пожелал показать своё искусство Платону.
Пустая лодка
2014-12-02-01-56-53
Лин-чи рассказывал: Когда я был молодым, мне нравилось плавать на лодке. У меня была маленькая лодка: в одиночестве я отправлялся плавать по озеру и мог часами оставаться...
Пачка печенья на двоих
2015-03-31-07-51-04
Девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. Её рейс был задержан, и ей пришлось ждать самолёт в течение нескольких часов. Она купила книгу и пачку печенья и села в кресло, чтобы провести...
Плохой прорицатель
2017-01-25-02-27-51
Однажды Диоген подошёл к прорицателю и спросил: — Ты хороший прорицатель или плохой?
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Бывший любитель вина
Суфийская притча   
27 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

vino

Жил некогда человек, находившийся под властью вина. Но однажды он вдруг отказался от пьянства, и дела его пошли так хорошо, что он возвысился и стал правителем целой провинции. Те, кто помнил, каким он был, когда жил под властью пьянящих напитков, однажды спросили его:

— Мы признаём величие твоего духа, но всё же расскажи, как ты смог достичь этого совершенства? Ведь мы помним, как ты ещё недавно стремился к вину. Как же тебе удалось так преобразиться и изменить свою жизнь?

— Да, рука моя тянулась к чаше, потому что я стремился таким образом обрести отраду и покой, — отвечал он. — Но, когда я пил, я никогда не думал о том, чтобы, выпив эту чашу, начать всё сначала. Наоборот, я думал о том, что эта чаша должна быть последней и что мне удастся навек отвлечься от вина; и я полагаю, что именно эта мысль помогла мне преодолеть моё пристрастие и открыла истинный путь к счастью и душевному спокойствию.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Необычная вещь
  • Бывший любитель вина
    vino Жил некогда человек, находившийся под властью вина. Но однажды он вдруг отказался от пьянства, и дела его пошли так хорошо, что он возвысился и стал правителем целой провинции. Те, кто помнил, каким он был, когда жил под властью пьянящих напитков, однажды спросили его:
  • Суеверия: в честь умершего родственника младенца назвать нельзя. А как еше?
    Суеверные родители в поисках лучшего имени для новорожденного обращают внимание на всевозможные приметы, сулящие их чаду удачу и благополучие. Чтобы избежать неприятностей, при инициализации ребенка они соблюдают передающиеся из уст в уста правила.
  • Музыковед: При Сталине террор был ужасен, но композиторов он щадил
    У советской власти были непростые отношения со всеми искусствами, не оказалась исключением и музыка. Что стояло за избиениями сороковых и назначениями пятидесятых годов, что значила власть для самих творцов? Об этом рассказывает Александр Белоненко, музыковед, заслуженный деятель искусств России, директор Свиридовского института и племянник великого композитора, посвятивший жизнь его наследию и работе с его архивами.
  • Эксперт: Дистант оказался продуктивным в первую очередь для мотивированных детей
    «Дистанционка», «удаленка» – новые слова в нашем лексиконе, которые для кого-то стали ругательными, для других – символом долгожданной свободы от ненавистной школы. В столице удаленный режим для школ отменили, в регионах он пока сохраняется. Как это все повлияло на детей, родителей, учителей, узнаем у главного редактора «Учительской газеты», члена Общественного совета при Министерстве просвещения России Арслана Хасавова.
  • Игорь Маменко - Клещ
  • Владимир Шахрин: Живу параллельной жизнью – есть шоу-бизнес и есть мой мир
    Лидер легендарной группы «Чайф», отметившей осенью 35-летие, признается, что абсолютно счастлив. С ним большая семья, друзья, любимое дело, родной Екатеринбург, в котором он прожил всю жизнь. В чем секрет долгих верных отношений, как, перешагнув рубеж 60 лет, интегрироваться в современность и на что способен человек даже в одиночку — рассказывает музыкант, потомок уральского купеческого рода Владимир Шахрин.
  • Гений в работе и настоящий мужчина в жизни: актер Павел Луспекаев
    «Я мзду не беру. Мне за державу обидно» – эта фраза таможенника Верещагина из фильма «Белое солнце пустыни» стала визитной карточкой героя. А роль оказалась главной в карьере актера Павла Луспекаева.
  • Михаил Задорнов. Я не такой безграмотный, как вы!
  • Эпоха Мандельштама
    Одаренный, разносторонний, «трогательный гений» – это все об Осипе Мандельштаме, написавшем свои первые стихи на заре ХХ века.
  • Из истории русской мысли: идеи славянофилов
    Общественные дискуссии последних лет так или иначе вращаются вокруг трех ключевых для исторической России тем. Это западничество, славянофильство, уваровская триада — причем они, как кажется, были живы и при Советском Союзе. Уваровские православие, самодержавие, народность равнялись народности, коммунизму, а также руководящей и направляющей роли КПСС; западником считали члена Политбюро ЦК КПСС Александра Яковлева; неославянофилом называли идеолога «русской партии» Вадима Кожинова. Разделение на «западников» и «традиционалистов» актуально и сегодня. Но кем же на самом деле были славянофилы? Об этом рассказывает историк русской философии Андрей Тесля.
  • Мнение: Дистант уже вряд ли уйдет из нашей системы образования
    Весь прошлый год испытывал нервы родителей на прочность. Особенно трудно пришлось семьям, которые были вынуждены работать и учиться удаленно на 30 «квадратах» с одним компьютером на всех. Но бывало, что и вовсе без компьютера или без интернета, отметил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. «Удаленка — это не только уроки в Zoom. Это когда учительница идет в школу, кладет в коробочку домашнее задание, через полчаса за ним приходят родители, выполняют вместе с детьми и несут тетради на проверку. Это тоже удаленка, тоже дистант, который мы переживали в 2020 году», — отметил чиновник.
  • Между Сциллой и Харибдой
    Среди множества проблем современной России, кроме борьбы с коронавирусом, есть одна очень застарелая и болезненная проблема – борьба с коррупцией, без победы над которой невозможно оздоровление всего государственного и общественного организма…
  • «Попутная песня». Винокур и Оганезов. Новогодний голубой огонек (1980)
  • Странный роман писателя Достоевского
    Как известно, классик русской литературы был женат дважды. Несомненно, супруги (особенно вторая жена Анна, которой писатель посвятил роман «Братья Карамазовы») повлияли на творчество Достоевского. Однако настоящей музой Федора Михайловича стала Аполлинария Суслова, которая отказалась выходить за Достоевского замуж.
  • Архимандрит Иоанн Крестьянкин: Старцы — это Божие благословение людям
    Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), умерший в возрасте 95-и лет, удивительная фигура в Русской Церкви хотя бы потому, что для десятков, а то и сотен тысяч православных он в самом буквальном христианском смысле жив, потому, что «у Бога все живы».
  • Спасет ли театры «рассадка в шахматном порядке»?
    Уходящий год, по-видимому, станет поворотным для многих отраслей культуры. Тот, кто не сумеет измениться, умрет.
  • Смысл человеческого существования: его искали раньше и ищут сейчас
    До середины XIX века с поисками смысла было попроще. 90% европейцев были крестьянами. Даже если у них оставались силы на философские раздумья после решения проблем выживания и воспитания детей, после всех праздников, свадеб, пирушек и адюльтеров, то направление мысли им задавали церковь, король и нация. Не слишком многочисленная интеллигенция, читавшая Аристотеля, Канта и Шопенгауэра, тоже молилась и сражалась, чувствовала себя в долгу перед отечеством и помыслить не могла, что американец, немец, француз и англичанин могут быть частью одного военного союза.
  • Где-то радость, где-то горе
    Помните Матрёну Григорьеву из рассказа А. Солженицына «Матрёнин двор» – одинокую женщину лет 60, немудреное имущество которой – грязно- белая коза, колченогая кошка да фикусы? У моей соседки козы нет. Ей уже под 80. А зовут её Мария Васильевна Храмцова. Как и Матрёна, она похоронила мужа и живёт одна.
  • «Новогодний рассказ» (Что загадать?..). Михаил Задорнов. Голубой огонек (1988)

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 