Время, остановись!

Почему человеку кажется, что с возрастом время идет быстрее, чем в молодости? Научное объяснение этому дали ученые Дюкского университета. Причина проведения исследования – взрослые люди, ностальгируя, вспоминают, что в их детские годы дни тянулись медленнее, чем сейчас.
Ощущение времени может быть субъективным для каждого человека
По словам исследователя Адриана Бежана из Дюкского университета, восприятие времени действительно может быть субъективным для каждого человека. С точки зрения физической науки время является мерой, которая идёт с одинаковой скоростью на всех часах в мире, однако его ощущение может быть разным в зависимости от возраста. Адриан Бежан уверен, что это связано с тем, с какой скоростью мозг обрабатывает информацию.
По его словам, данный процесс с возрастом начинает происходить медленнее, из-за чего создаётся впечатление, якобы время является быстротечным. Дети в отличие от пожилых людей, проживая свои первые годы, начинают впитывать в себя большое количество информации: они учатся ходить, говорить, перенимать поведение своих родителей и так далее. Взрослые люди, научившись всему, не воспринимают мир как нечто неизученное и неизвестное, из-за чего им начинает казаться, что время идёт быстро.
С чем может быть связан феномен восприятия времени
Феномен восприятия времени может быть связан с «саккадами» — быстрыми движениями глаз. Известно, что между рывками из одной в другую сторону мозг должен обработать всё то, что человек увидел. Согласно исследованиям, проведённым Дюкским университетом, дети успевают в такие моменты обработать больше информации, чем взрослые. Существует гипотеза, что ощущение времени человеком может быть связано с замедлением когнитивных процессов.
Пожилые люди медленно обрабатывают информацию, поступающую в их мозг. Она дошла до него, однако остаётся неосознанной, не проработанной или воспринятой на автоматизме, из-за чего у человека возникает иллюзия того, что время является быстротечным. По мнению учёного, для более детального изучения данного вопроса необходимо проводить исследования в области психологии и нейробиологии.
Есть способ змедлить время
Многие люди, озадачившись проблемой, что с возрастом время идёт быстрее, начинают искать способы, как его можно замедлить. Сформировавшийся среднестатистический человек ходит на работу, имеет семью и у него существует много планов, из-за чего он практически всегда бывает занят. Дети отличают от них тем, что они ещё не обременены тем заботами, которые являются для взрослым нормой.
Основным способом замедлить время — является спокойствие и осознание собственных действий в течение целого дня. Довольно часто люди, привыкая к определённым занятиям, начинают делать его на автоматизме, из-за чего мозг перестаёт в полной мере обрабатывать информацию и начинает работать в фоновом режиме. В таком случае рекомендуется разнообразить обыденные действия или сменить род деятельность. Это способствует созданию новых нейронных связей, что интенсивно происходит в детстве, когда человек чему-либо обучается.
Для осознания собственных действий необходимо в течение или в конце дня восстанавливать в памяти те вещи, которыми занимались. Многочисленные вопросы позволяют воспринимать окружающий мир не только органами чувств, но и мыслительно. В результате осознанного восприятия реальности человек ощущает, что за день произошло много событий, и именно поэтому время не было зря потеряно.
На многое люди могут повлиять в своей жизни, а вот на течение времени, к сожалению, нет. Поэтому, наверное, не стоит с неистовым нетерпением ждать завтрашний день, будущий отпуск, Новый год, наступление лета, зимы и т.д. Может лучше постараться ярче, насыщенней и интереснее проживать сегодняшний день? И осмысленно находиться в каждой минуте и каждой секунде своего существования. Здесь и сейчас. И обязательно что-нибудь с удовольствием вспоминать.
Почему человеку кажется, что с возрастом время идет быстрее, чем в молодости? Научное объяснение этому дали ученые Дюкского университета. Причина проведения исследования – взрослые люди, ностальгируя, вспоминают, что в их детские годы дни тянулись медленнее, чем сейчас.
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