После ковида: люди рады объятиям коров, а от масок отказываться и не собираются

Коронавирус изменил жизнь многих людей. Обязательные к ношению маски некоторые люди оценили не только как способ защититься от грозной болячки, но и как метод удачно прятать свои физические изъяны. И чувствуют себя «прикрытыми» такие люди намного комфортнее. И еще одна сторона медали пандемии - это одиночество. Люди так устали быть одни, что порой рады и объятиям животных, например, коров.

Люди, которым нравится носить маску. И не только для защиты от Covid-19

"С начала пандемии прошел год, и многое в нашей жизни изменилось. Мы вспоминаем об этом всякий раз, когда мы выходим на улицу (если мы выходим на улицу). Маски пополнили традиционное трио вещей, без которых нельзя выходить из дома - ключи, кошелек, телефон - и, похоже, останутся с нами надолго. Есть люди, которые их ненавидят, не могут дышать в них или считают, они они являются признаком политического притеснения. Но есть и такие, для кого широко распространенное использование масок сделало прошедший год годом освобождения", - пишет обозреватель Петьюла Дворак на страницах The Washington Post.

"При надетой маске можно петь в продуктовом магазине, разговаривать с самим собой на прогулке, гримасничать в тренажерном зале, оставлять шпинат в зубах и запах кофе изо рта, можно забыть о помаде - и никто ничего не узнает. А какая экономия на освежающих леденцах и косметике за минувший год!" - продолжает она.

"Пользователи соцсетей пишут небольшие оды жизни в маске: "Я люблю носить маску. Я хочу носить ее вечно. Это очень помогло успокоить мою социальную тревожность". Или вот: "Ношение маски действительно позволяет мне оставаться уродиной и спать спокойно. Мне нравится, когда она на мне".

"Одна дама-библиотекарь, которую очень любят местные детишки на Западном побережье, рассказала, что ей нравится иметь возможность ходить по делам, не будучи узнанной ее маленькими фанатами (...)".

"Не думаю, что когда-нибудь смогу вернуться к тому, чтобы не носить маску, - признается Донна Бауэр, пользователь Twitter из Орландо, которой "40 с хвостиком" (...). "Мне нравится не простужаться, не делать макияж и оставаться незамеченной, - говорит Бауэр. - Так что даже после вакцинации и при наличии коллективного иммунитета я все равно буду прятаться за маской".

(...) Также есть также люди, на которых другие пялились всю жизнь из-за физических отличий на их лице, и которые теперь испытывают облегчение, избегая этих "первых впечатлений". "Ношение маски означает, что люди не могут видеть тик у меня на лице, и мне это нравится", - замечает 19-летняя Пьетра Перейра, студентка из Сан-Диего. - Я всегда с детства жевала свой язык. Еще у меня много прыщей на лице, и маска их скрывает. Угри настолько плохи, что случайные люди, с которыми я встречаюсь ежедневно, чувствуют себя обязанными указать мне на это и дать мне совет, как будто я не обращалась к множеству дерматологов". Я чувствую себя гораздо менее застенчивой на публике, когда я в маске", - говорит она.

"Ариэль Хенли обнаружила, что ее жизнь, в течение которой она выделялась своим асимметричным лицом и тем, что она описывает как "искривленные, широко посаженные глаза" из-за черепно-лицевого заболевания, изменилась, когда ношение масок стало стандартом во время пандемии: "Прикрывая свое лицо, я изменила отношение ко мне на публике. Во время недавнего визита на почту я стояла в очереди за незнакомцами, у всех на лицах тоже были тканевые маски, и на этот раз самой заметной чертой моей внешности были не мои деформированные глаза, а яркая цветная маска (...). Я была благодарна за ощущение анонимности и возможность слиться с толпой в маске".

"66-летняя Конни Баллок нашла такое же утешение в возможности закрывать половину лица, и при этом на нее никто не смотрит. "Я начала носить маску, как только доктор Фаучи посоветовал стране делать это", - рассказала Баллок из Мэттитака, штат Нью-Йорк. У нее рак груди 4 стадии, и лекарство от тошноты, которое она принимает при прохождении химиотерапии, привело к еще одному заболеванию, влияющему на нервную систему - поздней дискинезии. "У меня это проявляется как постоянное искривление рта и закручивание языка, - говорит она. - Мне было до ужаса страшно выходить на публику". И это печально, потому что у Баллок красивая широкая улыбка и блестящие глаза. Ношение маски помогло ей снова почувствовать себя комфортно среди других людей и дало ей "большое утешение". И люди по-прежнему могут видеть ее ослепительную улыбку - у нее в глазах", - заключает автор публикации.

Коровьи нежности: новый тренд во времена социальной дистанции

"За плечами у нее жесткий год пандемии. Год без прикосновений, без нежности. Теперь Рене Бехайнфар сидит на лугу и плачет. Это слезы счастья. Потому что на ее колени положила голову 900-килограммовая корова", - повествует немецкое издание Die Welt.

"У 43-летней Рене нет пары и она работает психологом в Скоттсдейле, штат Аризона. Недавно она узнала о приюте для попавших в беду животных, в котором есть довольно необычная услуга: на ферме Aimees Farm Animal Sanctuary в городе Куин-Крик за 75 долларов в час - около 63 евро - можно пообниматься с коровой".

"Пандемия стала временем беспрецедентного одиночества. Но теперь я, наконец, ощутила первые настоящие объятия в этом году, - поделилась Рене в интервью изданию The Washington Post. - Правда, в конце мне совсем не хотелось уходить".

Некоммерческой фермой руководит Эйми Такаха. "На ее ферме живут около 100 животных, некоторые из которых имеют увечья. Их она спасла от беды и смогла поднять на ноги. Также и корова по кличке Саманта влачила жалкое существование на одном из молочных комбинатов, ее Такаха спасла от убоя. Свои курсы объятий с коровами она предлагает уже на протяжении 5 лет", - говорится в публикации.

"Участники такого курса часто не могут сдержать своих эмоций, а некоторые даже клянутся стать вегетарианцами после того, как посмотрят в большие карие глаза этих созданий", - рассказывает Такаха.

"Во время пандемии у нее нет отбоя от посетителей. Ежедневно ей поступает около 20 звонков. Однако гости должны набраться терпения: в ближайшие 5 месяцев на ферме уже не будет свободных для посещения дат".

"На ферму приезжают не только одинокие люди или те, кто устал от пандемии. Дети с недугами или скорбящие люди также получают здесь утешение от животных. "Они как пилюли счастья, которые всегда рядом", - говорит Такаха о своих коровах".

"Коровьи объятия" можно найти и в Германии, - пишет Die Welt. - Здесь курсы объятий гораздо дешевле, чем в США. Подружиться с коровой здесь можно по цене от 20 евро за час".

Мы все по-разному среагировали на коронавирусные ограничения. Для некоторых людей еще острее стала в этой связи проблема одиночества. Ведь не всем везет иметь родственников и создавать семьи. И здесь, оставшись «за рамками», главное не сойти с ума. И может быть обнимашки с коровой действительно выход? Своеобразный утешитель ни о чем не спросит, в душу не полезет, а такую необходимую физическую теплоту в тоже время дать сможет.

На нашем сайте читайте также:

Перевод Inopressa.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...