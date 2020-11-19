Мы переживаем момент сильной уязвимости, и нам нужна нежность

В нынешней тревожной обстановке многих из нас нежность представляется необходимым лекарством. Психоаналитик Мюриэль Флис-Трев в интервью Le Figaro говорит, что в ней даже заключается способ "постичь мир перед лицом жестокой реальности". И ключевой инструмент для воссоединения как с другими, так и с самим собой.

"(...) В нашу эпоху, полностью приведенную в расстройство карантином, физическим дистанцированием, бесконечно растянутым временем, возникает осознание того, что нужно вести борьбу с самим собой, чтобы для начала успешно... провести день. С одной стороны, мы сталкиваемся с насилием, с террористическими актами, с другой - с вирусом, на самом деле, все это фактически возвращает нас к потребности в нежности, которая напрямую связана со всем, чего нам не хватает, особенно с тем, что касается осязания. Мы переживаем момент сильной уязвимости, когда нам необходимо вернуться к себе. Признающей такую потребность добродетелью является нежность, которая также является способом постижения мира. Нежность по своей сути связана с лаской, с потребностью прикоснуться к себе и к другим", считает Флис-Трев.

"(...) Нежность делает нас доступными для других. Она говорит о нас как о возможности успокоить другого человека. Она окутывает, излучается, воссоединяет нас с нашими детскими эмоциями. В нашей личной истории это воспоминание о том, что у нас, возможно, были нежные отношения с нашими собственными родителями, о том, что нам нравилось испытывать, и это позволяет нам восстановить связь с самим собой. Нежность проявляется в словах, которые мы говорим другим, в том, как мы слушаем, смотрим, обращаем внимание. Например, когда кто-то говорит нам: "Я могу кое-что сказать только тебе", это означает, что мы умеем слушать", - поясняет психоаналитик.

"(...) За последнее время многое изменилось. Мы больше не можем проявлять нежность конкретным и привычным образом. Сам факт того, что мы не можем прикоснуться или поцеловать друг друга, вызывает разочарование и побуждает нас отдавать предпочтение другим способам отношений. Теперь слова могут заменять поцелуи. Получают распространение нежные словечки вроде "моя дорогая, моя кошечка", которые обычно используются в узком кругу. Они почти заменяют ласки. Некоторые из моих пациентов говорят мне, что они чаще используют ласковые слова, такие как "целую тебя крепко", в конце разговора, хотя не использовали их раньше", - отмечает собеседница издания.

"(...) Идея нежности часто приравнивается к отношениям между матерью и ребенком, что верно, но не исключительно. Есть мужчины, способные на большую нежность. Нежность не является прерогативой женщин и не является синонимом хрупкости или слабости. Это сила и форма сопротивления", - утверждает эксперт.

"(...) Нежность - это качество, которое является формой сопротивления насилию реальности. Что для нас хорошо на данный момент? Чтобы достичь этого, нужно бороться, чтобы преодолеть мрачную среду, которая нас сдерживает и угнетает. Это требует приверженности себе. Перед лицом неопределенности, угрозы и времени, которое, как нам кажется, не имеет границ, необходимо задействовать несколько механизмов, и одним из них является нежность. Чтобы получить к нему доступ, нам нужно знать, как инициировать небольшие повседневные жизненные ритуалы, заниматься рутинными делами, обновить свое пространство, заново изобрести свой рабочий день, спокойно составить план и говорить себе, что завтра будет другой день", - резюмирует Мюриэль Флис-Трев.

Со всеми своими весомыми достижениями – в космической сфере, науке, искусстве и прочее – человек оказался очень уязвим перед тем, кого он даже не может увидеть – перед коронавирусом. И такой малюсенький враг, оказывается, способен дезориентировать нас в этой жизни, перекраивать ее с учетом своего незримого, но такого яркого присутствия, отобрать прекрасное право планировать будущее. Мы подавлены, растеряны, нам надоело прятаться друг от друга под масками. И, видимо, нежность в том числе действительно будет являться одной из соломинок спасения, понимания, что мы нужны, что мы не одни и что даже находясь на расстоянии мы все равно вместе и обязательно справимся.

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Перевод Inopressa.ru

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