Почему приверженцы ислама предпочитают не рассказывать свои сны?

В исламе сновидениям уделяется достаточно большое внимание. Несмотря на то, что мусульмане не отрицают такое явление как вещие сновидения, а толкование снов считают наукой, согласно учению, содержанием далеко не всех ночных видений следует делиться с окружающими.







Сновидения в исламе

Ника Армани и Джек Энтис, авторы издания «Как сны и почерк помогут исправить ошибки прошлого» со ссылкой на Коран утверждают, что все сновидения можно разделить на 3 вида. К первому из них относятся сны от Аллаха или рахмани. Такие видения считаются благоприятными, так как они способны предвещать какие-либо события, служить своеобразным предостережением или напоминанием. Сновидения от шайтана или шайтани вызывают лишь неприятные эмоции и страх. А содержание снов от души или нафсани обусловлены исключительно теми мыслями, которые одолевали человека на протяжении минувшего дня.

Именно от того, какой именно сон приснился мусульманину, и зависят дальнейшие действия верующего. Однако в любом случае, как утверждает Олард Диксон, автор книги «Времена сновидений», в первую очередь представители данного религиозного течения должны поблагодарить Всевышнего за пробуждение: «Слава Аллаху, который оживил меня после смерти! Возвращение наше только к Нему!». Затем совершается утренний намаз – фаджр (от араб. «рассвет»). Только после выполнения всех перечисленных действий мусульманин может смело приступать к дневным делам.

Хорошие сны

Однако порой в зависимости от содержания сновидения мусульманину необходимо совершить и ряд дополнительных действий. Вот только в такой перечень, как правило, не входит пересказ сна другому человеку. Дело в том, что, Пророк сказал: «Сон в когтях птицы», что следует понимать как «если расскажешь, упадет». Причем это утверждение относится и к хорошим снам, которые могут попросту вызвать зависть у окружающих. Так, как сообщает в своей книге «История пророков» А. Л. Казанджи со ссылкой на Коран, однажды Юсуф увидел во сне, как ему поклонялись 11 звезд, солнце и луна (Св. Коран 12:4). Отец посоветовал Юсуфу не делиться своим видением с братьями. «...А не то они замыслят против тебя коварство» — сказал родитель сыну.

Кроме того, существует опасность пересказать сновидение неверно. А в этом случае, как следует из хадиса, который передал аль-Бухари со слов Аллаха, тот, кто рассказал то, чего он на самом деле во сне не видел, обязан будет в ином мире связать узлом два ячменных зерна. Понятно, что сделать это ему не удастся. Впрочем, есть и противоположные мнения, касающиеся снов от Аллаха. Например, Абу Саид ал-Худри говорил, что после хорошего сновидения нужно восславить за него Бога, а затем «рассказать сей сон».

Плохие сны

А вот в отношении сновидений от шайтана мусульманские богословы единогласны. Как пишет Александр Ханников в издании «Ислам», тот же Абу Саид ал-Худри велел после пробуждения от шайтани прибегнуть к помощи Аллаха, а также в обязательном порядке не распространять информацию об увиденном и вообще как можно скорее забыть о страшном сновидении. Только в этом случае, по мнению Абу Саид ал-Худри, сновидение от Сатаны не сможет причинить никому вреда: ведь именно посредством видений шайтан и лишает верующих спокойствия.

С утверждением о том, что плохие сны способны навести беду, связана рекомендация и Абу Катада, который призывал после подобного сновидения «сплюнуть налево от себя». Если же сновидение требует толкования, а, значит, и пересказа, то, как утверждает Евгений Цветков в своей книге «Счастливые сны» со ссылкой на древний мусульманский сонник, для этих целей лучше найти «человека догадливого и разумного, дабы он дал доброе толкование». Все дело в том, что мусульмане уверены в том, что как сновидение будет расшифровано, так оно и сбудется. И это еще одна из причин, по которой приверженцы ислама предпочитают молчать о содержании своих снов.

Говорят, что сны видят все. Даже те, кто считает, что их не видит и спит без сновидений. А поэтому пусть бы эти не до конца еще изученные наукой ночные или дневные «кино» были у всех людей только хорошими. И кому надо – «в руку».

На нашем сайте читайте также:

По инф. cyrillitsa.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...