Хочется вздремнуть днем? Значит со здоровьем не все в порядке

Ученые пришли к двум новым выводам относительно сна. Во-первых, спасть на животе вредно, а во-вторых, сон днем является сигналом развития серьезных заболеваний.

Что касается сна на животе, то американские специалисты из клиники Майо проанализировали десяток поз и пришли к выводу, что во время сна на животе человек не может дышать полной грудью, в итоге ухудшается кровообращение, а так как возрастает нагрузка на позвоночник, нередко появляются боли в спине, шейном отделе и конечностях.

Кроме того, оказалось, что сон днем является сигналом развития серьезных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера. У здоровых людей вообще не должно появляться желания поспать в светлое время суток, указывают специалисты. По их словам, желание поспать днем обычно возникает у детей и пожилых людей, которые часто имеют нарушенный режим дня.

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По инф. rosbalt.ru

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