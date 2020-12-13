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Нательный крестик: снимать или не снимать?
По инф. cyrillitsa.ru   
13 Декабря 2020 г.
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При совершении таинства Крещения православный священник надевает на новообращённого христианина нательный крестик, который должен сопровождать его всю жизнь. Являясь вещественным свидетельством принадлежности к Христовой церкви, освящённое распятие помогает крещёному сохранить душу в чистоте и оберегает его от козней злых сил.

Нательный крестик: снимать или не снимать?

Древняя традиция

По мнению протодиакона Сергия Шалберова, изначально ношение нательного крестика было действием сугубо индивидуальным, и регулировалось лишь личным желанием и благочестием человека.

Однако со временем эта традиция преобразовалась в одну из основ православной веры, в которой отказ по какой-либо причине постоянно носить на шее крестик, стал восприниматься как грех, и даже отступничество от веры.

Размышляя над этим вопросом, преподобный Ефрем Сирин в своей работе «Слово о всеобщем воскресении, о покаянии и любви, о Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа» приводит цитату из Псалтыря [90: 10]: «Назнаменуем животворящий крест и на дверях своих, и на челе, и на персях, и на устах, и на всяком члене своем, и вооружимся этим непобедимым христианским оружием, победителем смерти, надеждой верных, светом для концов земли, оружием, отверзающим рай, низлагающим ереси, утверждением веры, великим хранилищем и спасительной похвалой православных. Сие оружие будем... носить при себе во всяком месте, и днем, и ночью, во всякий час и во всякую минуту. Без него не делай ничего; спишь ли, встаешь ли от сна, работаешь, ешь, пьешь, находишься в пути, плывешь по морю, переходишь реку – украшай все члены свои животворящим крестом, и не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему».

Висящий возле самого сердца нательный крестик, по разумению апостола Павла (К Галатам 2:19) является физическим воплощением фразы: «Я сораспялся Христу», который в Евангелие от Марка [8: 34], произносит знаменательные слова: «Если кто хочет по Мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой и по Мне грядет».

Сила креста

О спасительно-защитной силе нательного крестика писал мученик Петр Дамаскин: «Начертанием Честного и Животворящего Креста прогоняются демоны и многоразличные болезни; и совершается это без всяких издержек и без труда. Да и кто может исчислить похвалы святого Креста?»

В том же контексте размышлял святой Иоанн Кронштадтский, говоривший, что для верующих нательный крест «есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства ненавидимых врагов».

Старец Псково-Печерского монастыря Савва (Остапенко) призывал с почтительным трепетом относиться к нательному распятию, без которого любой христианин представляется беззащитным воином без оружия. Остерегая мирян от использования нательного крестика в качестве украшения, он советовал ежедневно целовать своё распятие, чтобы вдыхать, исходящие от него «лучи благодатного света и любви», незаметно пронизывающие душу, совесть, нрав и сердце человека.

Однако, Сергий Шалберов, предупреждает, о том, что не следует причислять нательный крестик к некоему защитному амулету, который помогает каждому, кто денно и нощно носит его. Если индивид сомневается в Боге, не обладает церковным сознанием, ведёт аморальный образ жизни и не соблюдает евангельские заповеди, то никакой пользы от ношения крестика ему не снискать. И напротив, если истинно православный человек по веской причине вынужден снять на какое-то время нательный символ веры, этот факт нисколько не уменьшит его праведность, и уж тем более не будет греховным.

Экстренные ситуации

Ношение креста, который является вечным напоминанием о том, как Христос, умерев на распятии, одновременно победил смерть, является своего рода постоянной безмолвной молитвой.

Таким образом, снимая его с себя, человек как бы прерывает свою связь с Всевышним, и чтобы даже в экстремальных ситуациях оставаться под покровительством Бога иерей Святослав Шевченко предлагает православным воспользоваться некоторыми интересными идеями.

Из соображений безопасности во время проведения хирургической операции или обследования в магнитно-резонансном томографе на теле человека не должны присутствовать никакие посторонние предметы, но православные люди могут остаться при кресте, при этом, не нарушив клинические правила. Для этого пациент должен нарисовать на груди небольшой крестик йодом или зелёнкой.

При посещении кабинета флюорографии нательное распятие можно взять в рот, для отдыха в бане надеть освещённый в церкви деревянный крестик, а на тренировках и в выступлениях в контактных видах спорта сменить его трикотажным поясом с 90-м псалмом, на котором есть изображение креста.

К слову, Сергий Шалберов советует во время смены крестильного крестика на альтернативные варианты, когда тело и душа на считанные минуты остаются без защиты Всевышнего, непрерывно читать про себя короткую молитву.

Потеря нательного креста

Священник Михаил Воробьев, как и все служители православной церкви, не видят в потере нательного креста ничего страшного, кроме случайности и рассеянности потерявшего. Допустив такую ситуацию, стоит просто приобрести новый крест, и если покупка совершается в магазине, а не в храме, то следует обязательно освятить его.

Те христиане, кто в подобном случае, начинают верить в негативные суеверные трактовки, по заверению диакона Константина Горбунова, демонстрируют недостаточную веру в Бога, уход от истинного богопознания и верного участия в церковной жизни.

Не все обладатели нательных крестиков точно их носят. Но иметь нательный крестик и одевать его, наверное, мало, если у человека нет Бога в душе.

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Нательный крестик: снимать или не снимать?
    При совершении таинства Крещения православный священник надевает на новообращённого христианина нательный крестик, который должен сопровождать его всю жизнь. Являясь вещественным свидетельством принадлежности к Христовой церкви, освящённое распятие помогает крещёному сохранить душу в чистоте и оберегает его от козней злых сил.
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