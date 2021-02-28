Когда родителям в удовольствие их работа, лучше психологическое здоровье детей

Наша жизнь предполагает высокий темп, и в потоке событий многие родители все меньше проводят времени со своими детьми. Успевать взрослым необходимо многое – саморазвитие, спорт, встречи, какие-то хобби. И главное здесь, конечно, работа – куда без нее. Но маленькие человечки не должны быть при всем при этом забыты! А вот что выяснили ученые. Оказывается, сколько времени родители уделяют своей работе – не так уж и важно, как то, насколько мамы и папы сосредоточены на своих детях, когда проводят время с ними. А также то, получают родители удовольствие от своей работы или нет.
Как проводилось исследование
Психолог Уортонской школы бизнеса Стюарт Фридман решил выяснить, как занятость родителей на работе влияет на благополучие детей. Для этого он и его коллега опросили 900 специалистов в возрасте от 25 до 63 лет.
Участников опроса спрашивали не только том, сколько времени они проводят на работе. Но и о том, насколько для них важна карьера и семья. Например, как они оценивают психологическое вмешательство работы в семейную жизнь.
Участников исследования также спрашивали о том, думают ли они о работе, когда физически находятся дома, о степени их эмоциональной вовлеченности в работу и т.д.
Фридман выяснил, что именно отношение родителей к работе влияет на психологическое состояние детей. Например на то, как проявляются у детей проблемы с психическим здоровьем.
Выявить эту корреляцию ученому также помог контрольный список поведения ребенка (CBCL) — инструмент для оценки поведенческих и эмоциональных отклонений у детей.
Важно не сколько времени родителя поводят на работе, а как они к ней относятся
Ученые пришли к выводу, что психологическое здоровье детей было лучше, если родители приоритезировать семью. А то, сколько именно времени они проводили на работе, оказалось не столь важным фактором.
Исследование также показало, что дети чувствовали себя лучше, «когда родители относились к работе как к источнику новых задач, креативности и удовольствия», отмечает Фридман.
Особенно это относится к отцам. Если они работали и получали от этого удовольствие, то у их детей было меньше проблем с поведением. Если родители увлечены и заинтересованы своей работой — это даже полезно для их детей. Но только в том случае, если родитель может переключиться и присутствовать дома мысленно. Страстно любить работу — здорово, быть одержимым ей — нет.
«Дети с большей вероятностью сталкивались с поведенческими проблемами, если их отцы были чрезмерно психологически вовлечены в работу», — написал Фридман.
Если же говорить о матерях, для психологического здоровья их детей оказалось важнее то, что именно они делают в нерабочее время. То есть у детей было меньше проблем с поведением, если их матери чаще тратили время не на домашнюю работу, а на отдых и уход за собой.
Можно сказать, что родители переоценивают то, сколько «качественного времени» нужно детям. Самое главное — чтобы родители были максимально вовлечены во взаимодействие со своими детьми. Это важнее, чем количество часов, проведенных вместе.
Вы контролируете то, что по-настоящему важно
Конечно, родители не всегда способны контролировать то, сколько времени они проводят на работе. Но в их силах управлять своим отношением и вниманием.
«Если вам не безразлично, как карьера влияет на психическое здоровье ваших детей, необходимо сосредоточиться на том, как вы относитесь к работе. И исходя из этого, найти способы быть максимально психологически и физическими доступными для ваших детей. Не обязательно даже в течение длительного времени», — заключает Фридман.
Не всегда работа может быть любимой и приносить удовлетворение. Но дети не должны отвечать за профессиональный выбор своих родителей, получая от взрослых порции негатива, если на трудовом поприще последних что-то складывается не так. И еще здесь важна золотая середина – если наоборот имеются восторги от своей работы, их не надо превращать в одержимость. Мамам и папам стоит научиться абстрагироваться от профдеятельности и ценить каждую минуту, проведенную вместе со своими детьми. Ведь последние так быстро растут, не успеешь и оглянуться, нужно успевать просто общаться и плюсом так много хорошего и важного постараться успеть вложить в своих ребятишек. И еще стоит помнить и держать в голове: этот прекрасный и кажущийся стабильным мир на самом деле очень хрупкий и может измениться буквально в одну секунду.
Наша жизнь предполагает высокий темп, и в потоке событий многие родители все меньше проводят времени со своими детьми. Успевать взрослым необходимо многое – саморазвитие, спорт, встречи, какие-то хобби. И главное здесь, конечно, работа – куда без нее. Но маленькие человечки не должны быть при всем при этом забыты! А вот что выяснили ученые. Оказывается, сколько времени родители уделяют своей работе – не так уж и важно, как то, насколько мамы и папы сосредоточены на своих детях, когда проводят время с ними. А также то, получают родители удовольствие от своей работы или нет.
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