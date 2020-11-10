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В Шотландии запретили шлепать детей. А ваших внуков так воспитывают?
По инф. sobesednik.ru   
10 Ноября 2020 г.
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Любые шлепки ребенка или порка в Шотландии теперь будут караться так же, как нападение на взрослого.

В Шотландии запретили шлепать детей: «Разумных поводов бить детей не бывает»

Соответствующий закон, принятый парламентом ещё в прошлом году, вступил в силу.

Согласно документу, дети получают такую же защиту от насилия, как и взрослые. Власти надеются, это продемонстрирует растущему поколению, что насилие является неприемлемым в любой форме.

«Этой устаревшей защите [«оправданного насилия»] нет места в современной Шотландии. Разумных поводов бить детей не бывает», — считает министр по делам детей Шотландии Мари Тодд.

  • Таким образом Шотландия стала уже 58-м государством в мире и первым регионом Великобритании, где любые телесные наказания людей объявлены вне закона. Отмечается, что к 2022 году аналогичные изменения в законодательство намерены ввести и в Уэльсе.
  • Также нельзя шлепать детей в большинстве стран Европы, а также в Туркменистане,
  • Первой страной, где запретили физически наказывать детей, стала Швеция (1979 год), затем - Финляндия (1983) и Норвегия (1987).

«Этот закон четко устанавливает, что физические наказания больше не должны быть частью детства в Шотландии, и он знаменует важный шаг на пути к тому, чтобы сделать ее страной, где права детей действительно признаются, уважаются и реализуются», — пояснили в пресс-службе Национального общества по предупреждению жестокого обращения с детьми. Там также отмечают, что дети являются наиболее уязвимыми членами общества.

При этом в движении «Будь благоразумна, Шотландия» считают, что в своем большинстве общество относится к инициативе негативно, а её вступление в силу приведет к тому, что «любящие родители», «которые не представляют опасности для своих детей», теперь столкнутся с давлением правоохранительных органов.

По инф. sobesednik.ru

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