Какую обувь выбрать на весну

Да, мода капризна и переменчива, но этой весной она будет благосклонна к женщинам, которые предпочитают практичность трендам, поскольку на пике популярности окажутся также модели, которые можно будет носить, без страха прослыть отставшей от моды, не один сезон.

Удобные Челси

Демисезонные Челси, немного массивные и на платформе будут актуальны не только для молодых леди.

Удобные и устойчивые, они хорошо смотрятся с модными джинсами и с длинными юбками, а также с широкими брюками. При этом их можно носить как при слякоти, так при небольших заморозках. Выбирайте обувь под тон вашей одежды, и вы не прогадаете. А чтобы прослыть истинной модницей примерьте Челси белого или красного цвета!

Анималистичный принт

Не желающий уходить с модного олимпа вот уже пару десятилетий анималистичный принт будет также актуален и в этом сезоне.

Обратите внимание на сапожки и туфли леопардовой и тигровой расцветки; примерьте варианты с притом под кожу крокодила или змеи. Самые отчаянные могут покрасоваться в ботильонах расцветки под зебру, которые как, впрочем, и все варианты анималистичного принта прекрасно смотрятся с однотонными вещами, дополняя любой образ.

Сапожки в стиле Милитари

Еще одним интересным и практичным направлением модной обуви весной 2021 года станут сапоги в стиле Милитари.

Выполненные в лучших традициях Лары Крофт, высокие и массивные, до середины икры и с тракторной подошвой, такие разнообразные, но одинаково удобные и эффектные, со шнуровкой или без они отличаются по высоте и форме подошвы. Однако найти свою пару тут сможет действительно каждая женщина, даже перешагнувшая порог элегантного возраста.

Белые ботильоны

Не теряют модных позиций женственные и не менее удобные ботильоны, которые в этом сезоне ориентируются на цвет.

Самые модные леди остановятся на белых моделях. Такая обувь прекрасно освежают, и хорошо контрастирует образ, великолепно сочетается как с монохромными вещами или с пастельными оттенками, так и с вещами ярких принтов, денимом и базовой одеждой из гардероба.

Квадратные носки, платформа, сложный каблук

Еще одним интересным трендом весны 2021 станет обувь с квадратным носком, а также модели на платформе. При этом выбирая квадратный носок, присмотритесь к моделям с толстым, устойчивым каблуком, а примеряя платформу, вспомните моду 90-х годов.

Добавляя высоты вам и уменьшая фактическую высоту каблука, платформа необычайно удобна в носке и может присутствовать не только на туфлях, но и располагаться на ботильонах.

Довольно необычными станут и модели обуви с так называемыми сложными (нестандартными) каблуками, которые могут быть не только плоскими со смещенным центром или выполненные в виде викторианских широких рюмочек, но и скошенными, наподобие каблуков ковбойских ботинок или в виде «запятых». Несмотря на то, что каблуки нестандартных форм, как правило, невысокие, но приспособленные к повседневной носке, выбирая подобные варианты, помните о том, что вам лично должно быть в таких удобно.

Массивные кроссовки

Наверное, ни один сезон невозможно представить без кед или кроссовок.

Весной 2021 года самыми популярными станут модели кроссовок, как на ровной платформе, так и с объемной и многослойной подошвой, которые не только прекрасно смотрятся с любой одеждой, будь то офисный костюм, джинсы или юбки, но и способны заменить почти любую пару обуви.

А какую обувь на весну 2021 года присмотрели вы?

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