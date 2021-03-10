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Какую обувь выбрать на весну
Екатерина Федулова   
10 Марта 2021 г.
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Да, мода капризна и переменчива, но этой весной она будет благосклонна к женщинам, которые предпочитают практичность трендам, поскольку на пике популярности окажутся также модели, которые можно будет носить, без страха прослыть отставшей от моды, не один сезон.

Какую обувь выбрать на весну

Удобные Челси

Демисезонные Челси, немного массивные и на платформе будут актуальны не только для молодых леди.

Демисезонные Челси

Удобные и устойчивые, они хорошо смотрятся с модными джинсами и с длинными юбками, а также с широкими брюками. При этом их можно носить как при слякоти, так при небольших заморозках. Выбирайте обувь под тон вашей одежды, и вы не прогадаете. А чтобы прослыть истинной модницей примерьте Челси белого или красного цвета!

Анималистичный принт

Не желающий уходить с модного олимпа вот уже пару десятилетий анималистичный принт будет также актуален и в этом сезоне.

Анималистичный принт

Обратите внимание на сапожки и туфли леопардовой и тигровой расцветки; примерьте варианты с притом под кожу крокодила или змеи. Самые отчаянные могут покрасоваться в ботильонах расцветки под зебру, которые как, впрочем, и все варианты анималистичного принта прекрасно смотрятся с однотонными вещами, дополняя любой образ.

Сапожки в стиле Милитари

Еще одним интересным и практичным направлением модной обуви весной 2021 года станут сапоги в стиле Милитари.

Сапоги в стиле Милитари

Выполненные в лучших традициях Лары Крофт, высокие и массивные, до середины икры и с тракторной подошвой, такие разнообразные, но одинаково удобные и эффектные, со шнуровкой или без они отличаются по высоте и форме подошвы. Однако найти свою пару тут сможет действительно каждая женщина, даже перешагнувшая порог элегантного возраста.

Белые ботильоны

Не теряют модных позиций женственные и не менее удобные ботильоны, которые в этом сезоне ориентируются на цвет.

Белые ботильоны

Самые модные леди остановятся на белых моделях. Такая обувь прекрасно освежают, и хорошо контрастирует образ, великолепно сочетается как с монохромными вещами или с пастельными оттенками, так и с вещами ярких принтов, денимом и базовой одеждой из гардероба.

Квадратные носки, платформа, сложный каблук

Еще одним интересным трендом весны 2021 станет обувь с квадратным носком, а также модели на платформе. При этом выбирая квадратный носок, присмотритесь к моделям с толстым, устойчивым каблуком, а примеряя платформу, вспомните моду 90-х годов.

Добавляя высоты вам и уменьшая фактическую высоту каблука, платформа необычайно удобна в носке и может присутствовать не только на туфлях, но и располагаться на ботильонах.

Довольно необычными станут и модели обуви с так называемыми сложными (нестандартными) каблуками, которые могут быть не только плоскими со смещенным центром или выполненные в виде викторианских широких рюмочек, но и скошенными, наподобие каблуков ковбойских ботинок или в виде «запятых». Несмотря на то, что каблуки нестандартных форм, как правило, невысокие, но приспособленные к повседневной носке, выбирая подобные варианты, помните о том, что вам лично должно быть в таких удобно.

Массивные кроссовки

Наверное, ни один сезон невозможно представить без кед или кроссовок.

Массивные кроссовки

Весной 2021 года самыми популярными станут модели кроссовок, как на ровной платформе, так и с объемной и многослойной подошвой, которые не только прекрасно смотрятся с любой одеждой, будь то офисный костюм, джинсы или юбки, но и способны заменить почти любую пару обуви.

А какую обувь на весну 2021 года присмотрели вы?

Ранее в серии статей о моде для старших поколений:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

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  • Какую обувь выбрать на весну
    Да, мода капризна и переменчива, но этой весной она будет благосклонна к женщинам, которые предпочитают практичность трендам, поскольку на пике популярности окажутся также модели, которые можно будет носить, без страха прослыть отставшей от моды, не один сезон.
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