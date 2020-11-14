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Тайное общество ку-клукс-клан: приоткроем завесу
|По инф. polit.ru
|14 Ноября 2020 г.
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Тайные общества, кружки заговорщиков и секретные организации — неотъемлемая часть истории. Иногда мы даже не подозреваем, как сильно идеи, рожденные века назад, повлияли на мир, в котором мы живем сегодня. В книге Джона Майкла Грира «Тайные общества. Исторический путеводитель по заговорам и загадкам прошлого» можно найти немало интересной информации по этой теме. Несколько разделов представлено ниже, предлагаем их прочитать.
1865 Ку-клукс-клан
Пьюласки, штат Теннесси, — городок приятный, но не особо интересный. После Гражданской войны местной молодежи было особо нечем себя занять. Возможно, именно поэтому шестеро живших там ветеранов-конфедератов решили основать тайное общество. В детстве они зачитывались историями о шотландских кланах, а один из них был достаточно образован, чтобы знать греческое слово kuklos, то есть «круг». В какой-то момент эти ассоциации слились воедино и дали организации название, впоследствии ставшее легендарным — ку-клукс-клан.
Поначалу куклуксклановцы просто развлекались тем, что переодевались в призраков и гоблинов и пугали соседей. Но вскоре эти милые забавы сменились гораздо более жестокими занятиями. Новые члены общества стали запугивать освобожденных рабов и «саквояжников» — северян, перебравшихся на Юг, — пытаясь переделать дикси по образу и подобию янки. К 1868 году ку-клукс-клан насчитывал уже тысячи человек по всему Югу, а его лидером стал генерал кавалерии, конфедерат Натаниэль Бедфорд Форрест (1821–1877). Костюмы призраков были стандартизированы: белые робы и белые же остроконечные капюшоны-маски с прорезями для глаз. Куклуксклановцы стали терроризировать свободных афроамериканцев, чтобы они не могли воспользоваться своими новообретенными гражданскими правами.
Пока президентом был слабохарактерный Эндрю Джонсон (1808–1875), федеральное правительство почти никак не пресекало деятельность ку-клукс-клана. Но в 1869 году президентом США стал Улисс Грант (1822–1885). Он отправил на Юг несколько подразделений федеральных войск и ввел там комендантский час с целью остановить ку-клукс-клан. Через несколько лет за решеткой сидели уже тысячи настоящих и предполагаемых куклуксклановцев. К концу 1870-х годов от ку-клукс-клана остались лишь дурные воспоминания, и так было вплоть до 1915 года.
1915 Возрождение ку-клукс-клана
К 1915 году ку-клукс-клан был всего лишь дурным воспоминанием даже в самых отдаленных уголках американского Юга. Но с развитием новых технологий изменилась и ситуация. В тот год состоялась премьера одной из ранних полнометражных кинолент, «Рождение нации» Дэвида Гриффита (1875–1948) — первого финансово успешного проекта в зарождающейся киноиндустрии.
В этом фильме куклуксклановцы были изображены героями и защитниками ценностей южан, что не могло не породить огромного числа подражателей. Наиболее успешным среди них оказался большой любитель тайных обществ Уильям Симмонс (1880–1945). В 1915 году он основал Орден рыцарей ку-клукс-клана и сам занял в нем должность Имперского мага. Симмонс написал новый свод правил, причем он явно испытывал нездоровую страсть к буквосочетанию «кл»: ложа ку-клукс-клана называлась клаверной, ее собрания — кланвокациями, а среди офицерских имен встречались Клалифф, Клиграпп и Клудд. Разумеется, эта книга получила название «Клоран». Симмонс поступил весьма дальновидно, воспользовавшись услугами профессиональной маркетинговой фирмы для рекламы своей организации, что обеспечило ей бурный рост после окончания Первой мировой войны. К 1921 году в Ордене насчитывалось 100 тысяч членов, а к 1924-му — уже более четырех миллионов.
Ключом к успеху новой организации стало существенное расширение спектра интересов по сравнению с ку-клукс-кланом, который занимался лишь расовыми вопросами. Под руководством Симмонса в «черный список» ку-клукс-клана попали не только афроамериканцы, но также католики, евреи, иммигранты, члены профсоюзов и даже либералы. На публике куклуксклановцы ограничивались маршами протеста, бойкотами и фальсификациями на выборах. Но важнейшую роль в тайной стратегии ку-клукс-клана — что официальное руководство отрицало — играли насилие и террор, практиковавшиеся куклуксклановцами под защитой белых капюшонов.
«Рождение нации» Дэвида Гриффита — один из первых блокбастеров в американской киноиндустрии, вышедший на широкие экраны в 1915 году. Фильм, прославляющий членов ку-клукс-клана как «спасителей» Юга времен Реконструкции, вновь разжег интерес публики к этой организации. Ку-клукс-клан использовал этот фильм — который многие считали не чем иным, как пропагандой расизма, причем весьма эффективной, — для вербовки новых участников.
1923 Тайные общества, выступавшие против ку-клукс-клана
К 1923 году реорганизованный ку-клукс-клан стал заметным явлением в политике и массовой культуре США. В ответ на это многие американцы, не поддерживавшие цели ку-клукс-клана, решили выбить клин клином, то есть организовать тайные общества против ку-клукс-клана.
Таких обществ существовало как минимум четыре. Все они были основаны в 1923 году, и каждое выбрало свой метод борьбы. Всеамериканская ассоциация позаимствовала тактику у Американской лиги защиты и начала собирать данные о незаконной деятельности ку-клукс-клана и предоставлять их прессе и правоохранительным органам. «Рыцари свободы», организация, основанная бывшим членом ку-клукс-клана, изгнанным из-за своего неприятия скрытой политики террора, теперь переманивали из ку-клукс-клана потенциальных рекрутов-единомышленников, предлагая им ненасильственные альтернативы. В Арканзасе был основан орден с живописным названием «Не суйся не в свое дело», который боролся «со всеми организациями, которые лезут в чужие дела». Последним, самым крупным и колоритным из обществ, боровшихся с ку-клукс-кланом, были «Рыцари огненного круга». В отличие от ку-клукс-клана, вступить в который могли только коренные белые американцы-протестанты мужского пола, «Рыцари огненного круга» приглашали в свои ряды цветных, женщин, иноверцев и иммигрантов. Его члены носили черные робы и устраивали акции не менее масштабные, чем акции ку-клукс-клана, — чтобы напомнить правительству: далеко не все американцы разделяют идеи ку-клукс-клана.
Тайные общества, выступавшие против ку-клукс-клана, процветали в 1920-х годах, но исчезли сразу после распада второго ку-клукс-клана. До сих пор никто точно не знает, насколько важную роль в низложении ку-клукс-клана они сыграли, но возможно, что весьма немалую.
Тайные общества, боровшиеся с ку-клукс-кланом, поддерживались усилиями таких политиков, как Эндрю Кобб Эрвин (1884–1941), делегат из Афин, штат Джорджия. Его впечатляющую речь, обличавшую ку-клукс-клан, с которой он выступил на национальном съезде Демократической партии в 1924 году, собравшиеся встретили шквалом аплодисментов и одобрительных возгласов. На фотографии запечатлена демонстрация противников ку-клукс-клана, состоявшаяся вечером того же дня после выступления Эрвина на съезде.
1928 Уничтожение ку-клукс-клана
К 1925 году известность возрожденного ку-клукс-клана достигла своего зенита. Ку-клукс-клан существенно расширил влияние, выйдя за пределы южных штатов, прочно обосновавшись на Среднем Западе и Западе США, а также вовсю укрепляя позиции в Новой Англии и в штатах на побережье Атлантики. Количество его членов исчислялось уже миллионами, а финансовое могущество вполне позволяло выйти на политическую арену. По сути, ку-клукс-клан уже управлял Индианой, где его членом являлся каждый четвертый взрослый белый мужчина; «Великий дракон Индианы», Дэвид Стивенсон (1891–1966), готовился к участию в президентской гонке 1928 года. Однако эти планы рухнули, когда в 1925 году Стивенсон похитил и изнасиловал свою секретаршу. Она предприняла попытку самоубийства, отравившись ядом, но успела всё рассказать полиции и СМИ. Стивенсон был арестован и осужден, а губернатор Индианы, опасаясь скандалов в прессе, отказал ему в помиловании. Взбешенный этим решением, Стивенсон связался с федеральными властями и раскрыл им крупнейшие схемы противозаконных действий ку-клукс-клана, в результате чего за решеткой оказалось более десятка чиновников.
Последствия для ку-клукс-клана были катастрофическими. Столкнувшись с яростным возмущением прессы и резко активизировавшимися усилиями сообществ, выступавших против ку-клукс-клана, многие куклуксклановцы покинули его ряды. В результате почти все клаверны, не считая самых южных, исчезли во второй половине 1920-х годов. В 1930-х годах ку-клукс-клан снова дал повод для праведного гнева своим противникам — объединившись с Германо-американским союзом и другими пронацистскими группировками.
Когда США вступили в союз с Великобританией в преддверии Второй мировой войны, ку-клукс-клан потерял большую часть своих оставшихся участников. В 1944 году рыцарям ку-клукс-клана выставили счет по налоговым задолженностям более чем на полмиллиона долларов, и тогда ку-клукс-клан окончательно самораспустился. Несмотря на то, что отдельные группы приверженцев ку-клукс-клана продолжают существовать и по сей день, ни одна из них не обладает мощью былой организации.
Портрет бывшего члена ку-клукс-клана, «Великого дракона Индианы» Дэвида Стивенсона, осужденного за изнасилование и убийство Мэдж Оберхольцер в 1925 году. Арест Стивенсона и последующее разоблачение нелегальных махинаций ку-клукс-клана сыграло решающую роль как в отстранении куклуксклановцев от власти, так и в уничтожении их представительств по всей стране (кроме южных штатов).
Раз была написана автором Джоном Майклом Гриром данная книга, стоит понимать, что тайное иногда может стать явным. И создавая что-то такое эдакое, неплохо бы и о последствиях поразмыслить. Вот ведь во что смогло вылиться развлечение куклуксклановцев, всего-то начавших с переодевания в призраков и гоблинов и пугавших соседей в округе!
И, кстати, напомним еще о таинственном:
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