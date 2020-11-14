Тайное общество ку-клукс-клан: приоткроем завесу

Тайные общества, кружки заговорщиков и секретные организации — неотъемлемая часть истории. Иногда мы даже не подозреваем, как сильно идеи, рожденные века назад, повлияли на мир, в котором мы живем сегодня. В книге Джона Майкла Грира «Тайные общества. Исторический путеводитель по заговорам и загадкам прошлого» можно найти немало интересной информации по этой теме. Несколько разделов представлено ниже, предлагаем их прочитать.

Ку-клукс-клан

1865 Ку-клукс-клан

Пьюласки, штат Теннесси, — городок приятный, но не особо интересный. После Гражданской войны местной молодежи было особо нечем себя занять. Возможно, именно поэтому шестеро живших там ветеранов-конфедератов решили основать тайное общество. В детстве они зачитывались историями о шотландских кланах, а один из них был достаточно образован, чтобы знать греческое слово kuklos, то есть «круг». В какой-то момент эти ассоциации слились воедино и дали организации название, впоследствии ставшее легендарным — ку-клукс-клан.

Поначалу куклуксклановцы просто развлекались тем, что переодевались в призраков и гоблинов и пугали соседей. Но вскоре эти милые забавы сменились гораздо более жестокими занятиями. Новые члены общества стали запугивать освобожденных рабов и «саквояжников» — северян, перебравшихся на Юг, — пытаясь переделать дикси по образу и подобию янки. К 1868 году ку-клукс-клан насчитывал уже тысячи человек по всему Югу, а его лидером стал генерал кавалерии, конфедерат Натаниэль Бедфорд Форрест (1821–1877). Костюмы призраков были стандартизированы: белые робы и белые же остроконечные капюшоны-маски с прорезями для глаз. Куклуксклановцы стали терроризировать свободных афроамериканцев, чтобы они не могли воспользоваться своими новообретенными гражданскими правами.

Натаниэль Бедфорд Форрест. В 1868 году Форреста пригласили на роль лидера ку-клукс-клана, который тремя годами ранее был основан шестью ветеранами-конфедератами.

Пока президентом был слабохарактерный Эндрю Джонсон (1808–1875), федеральное правительство почти никак не пресекало деятельность ку-клукс-клана. Но в 1869 году президентом США стал Улисс Грант (1822–1885). Он отправил на Юг несколько подразделений федеральных войск и ввел там комендантский час с целью остановить ку-клукс-клан. Через несколько лет за решеткой сидели уже тысячи настоящих и предполагаемых куклуксклановцев. К концу 1870-х годов от ку-клукс-клана остались лишь дурные воспоминания, и так было вплоть до 1915 года.

1915 Возрождение ку-клукс-клана

К 1915 году ку-клукс-клан был всего лишь дурным воспоминанием даже в самых отдаленных уголках американского Юга. Но с развитием новых технологий изменилась и ситуация. В тот год состоялась премьера одной из ранних полнометражных кинолент, «Рождение нации» Дэвида Гриффита (1875–1948) — первого финансово успешного проекта в зарождающейся киноиндустрии.

В этом фильме куклуксклановцы были изображены героями и защитниками ценностей южан, что не могло не породить огромного числа подражателей. Наиболее успешным среди них оказался большой любитель тайных обществ Уильям Симмонс (1880–1945). В 1915 году он основал Орден рыцарей ку-клукс-клана и сам занял в нем должность Имперского мага. Симмонс написал новый свод правил, причем он явно испытывал нездоровую страсть к буквосочетанию «кл»: ложа ку-клукс-клана называлась клаверной, ее собрания — кланвокациями, а среди офицерских имен встречались Клалифф, Клиграпп и Клудд. Разумеется, эта книга получила название «Клоран». Симмонс поступил весьма дальновидно, воспользовавшись услугами профессиональной маркетинговой фирмы для рекламы своей организации, что обеспечило ей бурный рост после окончания Первой мировой войны. К 1921 году в Ордене насчитывалось 100 тысяч членов, а к 1924-му — уже более четырех миллионов.

Уильям Джозеф Симмонс

Ключом к успеху новой организации стало существенное расширение спектра интересов по сравнению с ку-клукс-кланом, который занимался лишь расовыми вопросами. Под руководством Симмонса в «черный список» ку-клукс-клана попали не только афроамериканцы, но также католики, евреи, иммигранты, члены профсоюзов и даже либералы. На публике куклуксклановцы ограничивались маршами протеста, бойкотами и фальсификациями на выборах. Но важнейшую роль в тайной стратегии ку-клукс-клана — что официальное руководство отрицало — играли насилие и террор, практиковавшиеся куклуксклановцами под защитой белых капюшонов.

«Рождение нации» Дэвида Гриффита — один из первых блокбастеров в американской киноиндустрии, вышедший на широкие экраны в 1915 году. Фильм, прославляющий членов ку-клукс-клана как «спасителей» Юга времен Реконструкции, вновь разжег интерес публики к этой организации. Ку-клукс-клан использовал этот фильм — который многие считали не чем иным, как пропагандой расизма, причем весьма эффективной, — для вербовки новых участников.

1923 Тайные общества, выступавшие против ку-клукс-клана

К 1923 году реорганизованный ку-клукс-клан стал заметным явлением в политике и массовой культуре США. В ответ на это многие американцы, не поддерживавшие цели ку-клукс-клана, решили выбить клин клином, то есть организовать тайные общества против ку-клукс-клана.

Таких обществ существовало как минимум четыре. Все они были основаны в 1923 году, и каждое выбрало свой метод борьбы. Всеамериканская ассоциация позаимствовала тактику у Американской лиги защиты и начала собирать данные о незаконной деятельности ку-клукс-клана и предоставлять их прессе и правоохранительным органам. «Рыцари свободы», организация, основанная бывшим членом ку-клукс-клана, изгнанным из-за своего неприятия скрытой политики террора, теперь переманивали из ку-клукс-клана потенциальных рекрутов-единомышленников, предлагая им ненасильственные альтернативы. В Арканзасе был основан орден с живописным названием «Не суйся не в свое дело», который боролся «со всеми организациями, которые лезут в чужие дела». Последним, самым крупным и колоритным из обществ, боровшихся с ку-клукс-кланом, были «Рыцари огненного круга». В отличие от ку-клукс-клана, вступить в который могли только коренные белые американцы-протестанты мужского пола, «Рыцари огненного круга» приглашали в свои ряды цветных, женщин, иноверцев и иммигрантов. Его члены носили черные робы и устраивали акции не менее масштабные, чем акции ку-клукс-клана, — чтобы напомнить правительству: далеко не все американцы разделяют идеи ку-клукс-клана.

Тайные общества, выступавшие против ку-клукс-клана, процветали в 1920-х годах, но исчезли сразу после распада второго ку-клукс-клана. До сих пор никто точно не знает, насколько важную роль в низложении ку-клукс-клана они сыграли, но возможно, что весьма немалую.

Демонстрация противников ку-клукс-клана

Тайные общества, боровшиеся с ку-клукс-кланом, поддерживались усилиями таких политиков, как Эндрю Кобб Эрвин (1884–1941), делегат из Афин, штат Джорджия. Его впечатляющую речь, обличавшую ку-клукс-клан, с которой он выступил на национальном съезде Демократической партии в 1924 году, собравшиеся встретили шквалом аплодисментов и одобрительных возгласов. На фотографии запечатлена демонстрация противников ку-клукс-клана, состоявшаяся вечером того же дня после выступления Эрвина на съезде.

1928 Уничтожение ку-клукс-клана

К 1925 году известность возрожденного ку-клукс-клана достигла своего зенита. Ку-клукс-клан существенно расширил влияние, выйдя за пределы южных штатов, прочно обосновавшись на Среднем Западе и Западе США, а также вовсю укрепляя позиции в Новой Англии и в штатах на побережье Атлантики. Количество его членов исчислялось уже миллионами, а финансовое могущество вполне позволяло выйти на политическую арену. По сути, ку-клукс-клан уже управлял Индианой, где его членом являлся каждый четвертый взрослый белый мужчина; «Великий дракон Индианы», Дэвид Стивенсон (1891–1966), готовился к участию в президентской гонке 1928 года. Однако эти планы рухнули, когда в 1925 году Стивенсон похитил и изнасиловал свою секретаршу. Она предприняла попытку самоубийства, отравившись ядом, но успела всё рассказать полиции и СМИ. Стивенсон был арестован и осужден, а губернатор Индианы, опасаясь скандалов в прессе, отказал ему в помиловании. Взбешенный этим решением, Стивенсон связался с федеральными властями и раскрыл им крупнейшие схемы противозаконных действий ку-клукс-клана, в результате чего за решеткой оказалось более десятка чиновников.

Последствия для ку-клукс-клана были катастрофическими. Столкнувшись с яростным возмущением прессы и резко активизировавшимися усилиями сообществ, выступавших против ку-клукс-клана, многие куклуксклановцы покинули его ряды. В результате почти все клаверны, не считая самых южных, исчезли во второй половине 1920-х годов. В 1930-х годах ку-клукс-клан снова дал повод для праведного гнева своим противникам — объединившись с Германо-американским союзом и другими пронацистскими группировками.

Когда США вступили в союз с Великобританией в преддверии Второй мировой войны, ку-клукс-клан потерял большую часть своих оставшихся участников. В 1944 году рыцарям ку-клукс-клана выставили счет по налоговым задолженностям более чем на полмиллиона долларов, и тогда ку-клукс-клан окончательно самораспустился. Несмотря на то, что отдельные группы приверженцев ку-клукс-клана продолжают существовать и по сей день, ни одна из них не обладает мощью былой организации.

Дэвид Стивенсон

Портрет бывшего члена ку-клукс-клана, «Великого дракона Индианы» Дэвида Стивенсона, осужденного за изнасилование и убийство Мэдж Оберхольцер в 1925 году. Арест Стивенсона и последующее разоблачение нелегальных махинаций ку-клукс-клана сыграло решающую роль как в отстранении куклуксклановцев от власти, так и в уничтожении их представительств по всей стране (кроме южных штатов).

Книгу Джона Майкла Грира «Тайные общества. Исторический путеводитель по заговорам и загадкам прошлого» представляет издательство «Лайвбук».

В данной работе рассказаны истории ста самых выдающихся тайных обществ, представлено подробное досье на заговорщиков, бунтарей и конспирологов с Х века до нашей эры и по настоящее время.

Раз была написана автором Джоном Майклом Гриром данная книга, стоит понимать, что тайное иногда может стать явным. И создавая что-то такое эдакое, неплохо бы и о последствиях поразмыслить. Вот ведь во что смогло вылиться развлечение куклуксклановцев, всего-то начавших с переодевания в призраков и гоблинов и пугавших соседей в округе!

И, кстати, напомним еще о таинственном:

Polit.ru

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