Император Александр III: семьянин и миротворец

10 марта (26 февраля) 1845 года родился император Александр III.

Личное дело

Александр Александрович (1845 – 1894) родился в Санкт-Петербурге. Он был вторым сыном императора Александра II и Марии Александровны. Так как наследовать престол должен был старший сын Николай Александрович, Александра не готовили специально к занятию трона, он лишь получил обычное для великих князей военное образование. Но старший из братьев неожиданно заболел и умер в 1865 году в Ницце от менингита, развившегося из туберкулеза. Так Александр стал наследником.

28 октября 1866 года Александр женился на невесте старшего брата, дочери датского короля Луизе Софии Фредерике Дагмаре, которая после православного крещения приняла имя Мария Федоровна. Как наследник престола Александр стал принимать участие в заседаниях Государственного совета и Комитета министров. Его первой официальной должностью стал пост председателя Особого комитета по сбору и распределению пособий голодающим во время голода 1868 года.

Император Александр III с супругой

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов Александр командовал Рущукским отрядом, прикрывавшим левый фланг русской армии. Он показал себя храбрым военачальником, но войны не любил. «Всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того чтобы избегать ужасов войны», - говорил он позднее.

1 марта 1881 года народовольцы убили императора Александра II, и его сын вступил на престол. Александр III был коронован в Успенском соборе Московского Кремля 15 мая (27 мая) 1883 года. Во время царствования Александра III Россия не вела крупных войн поэтому император получил официальное прозвище «Миротворец». Однако при нем в 1881 году войсками Михаила Скобелева к империи была присоединена Туркмения.

Во время царствования Александра III в России была учреждена казенная винная монополия, обеспечившая существенный доход в государственную казну (1893). Также подготовлена денежная реформа 1897 года с введением золотого стандарта рубля, осуществленная уже после смерти императора. Протекционистская политика позволила увеличить темпы индустриализации страны.

В течение 1880-х годов прошло несколько повышений импортных пошлин, а начиная с 1891 года в стране начала действовать новая система таможенных тарифов, самых высоких за предыдущие 40 лет. Всего лишь с 1887 по 1897 год промышленное производство в стране удвоилось. В конце 1890-х годов ежегодно вводилось в строй около 5 тысяч километров железнодорожного полотна. Эти меры стимулировали производство чугуна, стали, нефти, угля, но не оказывали положительного влияния на производство машин и потребительских товаров. Характерной чертой индустриализации оказалась быстрая монополизация ведущих отраслей промышленности.

17 октября 1888 года поезд, который вез царскую семью из Крыма в Санкт-Петербург, сошел с рельсов у станции Борки, в 50 километрах от Харькова. При крушении погиб 21 человек, несколько десятков получили ранения. Рассказывали, что Александр III, обладавший недюжинной силой, удерживал на плечах крышу вагона, пока его семья выбиралась наружу. Вскоре после этого у императора началась болезнь почек, которую врачи связывали с ударом, полученным при катастрофе. В течение нескольких лет здоровье Александра ухудшалось. Осенью 1894 года император с семьей отправились в Ливадийский дворец в Крыму. Состояние больного становилось все тяжелее - буквально за месяц император, которому не было и 50 лет, угас.

20 октября 1894 года Александр III умер в Ливадии.

Чем знаменит

Правление Александра III считают временем возвращение к консервативной внутренней политики после эпохи великих реформ Александра II. В самом начале царствования императором был отвергнут проект конституции, составленный Лорис-Меликовым, который намеревался подписать его отец.

Решающее влияние на Александра III оказывал Константин Победоносцев. 29 апреля 1881 года был обнародован составленный Победоносцевым «Манифест о незыблемости самодержавия», провозгласивший отказ от дальнейших реформ. Лорис-Меликов и ряд министров после этого ушли в отставку.

Принятое после убийства Александра II положение о мерах к охранению государственного порядка, по которому в любой губернии разрешалось вводить чрезвычайное положение «для водворения спокойствия и искоренения крамолы», считалось временной мерой, рассчитанной на три года, но действовало вплоть до 1917 года. В 1882 году были также введены «Временные правила печати», значительно усилившие цензуру и вызвавшие закрытие ряда изданий. Они были отменены только в 1905 году.

Новый университетский устав 1884 года ликвидировал автономию университетов, отменил выборы ректоров и деканов, усилил полицейский надзор за студентами. Тремя годами позже вышел циркуляр министра просвещения о регулировании состава учащихся средней школы, известный как указ «о кухаркиных детях», который усилил сословные границы в получении образования. Был ограничен и прием евреев в учебные заведения. Были аннулированы некоторые завоевания земской реформы. В земствах был уменьшен ценз для дворянства, а представители от крестьян стали не избираться, а назначаться. Был отменен мирской суд в деревнях. Городское самоуправление поставлено под контроль администрации.

О чем надо знать

За время царствования Александра III произошло важное изменение в российской внешней политике. Со времен «Союза трех императоров», возникшего в 1873 году после договоров Александра II с императором Австрии Францем Иосифом I и императором Германии Вильгельмом I, западноевропейским союзником России была Германия. В первые годы царствования Александра III это сотрудничество даже продолжилось, 6 (18) июня 1881 года в Берлине был подписан новый договор о взаимных гарантиях между Россией, Германией и Австро-Венгрией. В 1884 году он был продлен на три года. Но после болгарского кризиса 1885 – 1887 годов и сербско-болгарской войны отношения Австро-Венгрии с Россией ухудшились. Тогда канцлер Бисмарк и русский посол Павел Шувалов заключили в 1887 году в Берлине так называемый «Договор перестраховки».

Согласно этому документу, страны должны были сохранять нейтралитет при войне одной из них с любой третьей великой державой, кроме случаев нападения Германии на Францию или России на Австро-Венгрию. Но уже с 1882 года тайно был заключен Тройственный союз, объединивший Германию, Австро-Венгрию и Италию. Поэтому Россия при Александре III стала искать союза с Францией. В 1891 – 1894 годах Россия и Франция заключили ряд соглашений, оформивших их военный союз. Эти события надолго определили расклад сил в Европе.

Прямая речь

«Конституция? Чтоб русский царь присягал каким-то скотам». (Фраза Александра III, которая цитируется в дневнике издателя А. С. Суворина.)

«Император Александр III был совершенно обыденного ума, пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования; по наружности - походил на большого русского мужика из центральных губерний, к нему больше всего подошел бы костюм: полушубок, поддевка и лапти; и тем не менее он своей наружностью, в которой отражался его природный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твердость, несомненно импонировал окружающим, и если бы не знали, что он император, и он бы вошел в комнату в каком угодно костюме - несомненно все бы обратили на него внимание. Фигура императора была очень импозантна: он не был красив, по манерам был, скорее, более или менее медвежатый; был очень высокого роста, причем при всей своей комплекции он не был особенно силен или мускулист, а скорее был несколько толст и жирен. <…> У императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений. Как семьянин — это был образцовый семьянин; как начальник и хозяин — это был образцовый начальник и образцовый хозяин… был хороший хозяин не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Я не только в царской семье, но и у сановников, никогда не встречал того чувства уважения к государственному рублю, к государственной копейке, которым обладал император… Он умел внушить за границею уверенность, с одной стороны, в том, что Он не поступит несправедливо по отношению к кому бы то ни было, не пожелает никаких захватов; все были покойны, что Он не затеет никакой авантюры… У императора Александра III никогда слово не расходилось с делом. То, что он говорил — было им прочувствовано, и он никогда уже не отступал от сказанного им… Император Александр III был человек чрезвычайно мужественный». С. Витте

«Александр III охотно разрешил называть себя "мужицким царем". Он был мужицким царем в том смысле, что ему было бы очень приятно, если бы все его подданные отличались такой же политической покорностью и таким же невежеством, как и крестьяне. И этим исчерпывалось его благоволение к крестьянству. Правительство же Александра III разоряло этих столь преданных монарху мужиков с такой беспощадной, систематической жестокостью, которую трудно встретить даже в России, где на крестьянина издавна смотрят как на илота и где как с илотом с ним и обращаются. Вследствие все усиливающегося обнищания крестьян, главным занятием которых в России является земледелие, русское сельское хозяйство совершенно разрушено. Ужасный голод 1891 года был естественным последствием бедственного положения нашего крестьянства». Г. Плеханов

Памятник Александру III в Иркутске

11 фактов об Александре III

После того, как Александр стал наследником престола, он прослушал курс русской истории профессора Сергея Соловьева, а также курс права, который прочитал обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев. По воспоминаниям Гиляровского, в день коронации Александра III в Казани местному театру запретили играть пьесу «Не в свои сани не садись». Александр умел играть на трубе, корнет-а-пистоне и тромбоне. До восшествия на престол Александр брал уроки живописи у художника Алексея Боголюбова. Императору настолько не понравилась картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», что 1 апреля 1885 года она была запрещена к показу, а Павлу Третьякову, купившему картину, предписывалось «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространения её в публике какими-либо другими способами». Запрет был снят 11 июля 1885 года по ходатайству Алексея Боголюбова. В 1891 году, когда в Кронштадт зашла французская военная эскадра, Александр III посетил флагманский корабль «Маренго», где стоя и отдавая честь, выслушал французский гимн – «Марсельезу», в то время запрещенную в Российской империи. В отличие от отца и деда, имевших по несколько внебрачных детей, Александр III был любящим и верным мужем. У него и императрицы Марии Федоровны родилось шесть детей: Николай (будущий император Николай II), Александр, Георгий, Ксения, Михаил и Ольга. В 1885 году Александр, заказав у Карла Фаберже пасхальный подарок для жены, положил начало сохранявшейся в императорской семье до 1917 года традиции покупать ежегодно драгоценное яйцо работы Фаберже. Есть легенда, согласно которой внебрачный сын у императора все-таки был. В этом качестве называют выдающегося хирурга Сергея Романовича Миротворцева. Однако свою фамилию Сергей Миротворцев унаследовал от отца. Еще одна недостоверная легенда называет сыном Александра III народовольца Александра Ульянова, который в 1887 году планировал убийство императора. Александр был большим любителем охоты и рыбалки. Одна из приписываемых ему фраз: «Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». Александр III назвал своего старшего сына, родившегося через три года после смерти Николая Александровича, в честь своего старшего брата, которого он любил «больше всего на свете».

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