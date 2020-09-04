Женщины заявили, что глобальное потепление способно повредить им лично!

"Мужчины тоже могут взволноваться из-за изменения климата, но не обязательно по тем же причинам или таким же образом, как женщины", - пишет Slate.fr.

"По данным исследования, проведенного учеными Йельского университета, в 2018 году чуть более двух третей американцев заявили, что глобальное потепление существует. Что касается страха ("беспокойства"), вызванного этим явлением, то между мужчинами и женщинами возник разрыв в пять баллов: волновались 58% респондентов-мужчин в сравнении с 63% женщин", - говорится в статье.

"Гендерный разрыв даже более заметно наблюдался исследовательским центром Pew Research Center в 2015 году. Так, 83% американских женщин и 90% канадских женщин заявили, что глобальное изменение климата является серьезной проблемой, по сравнению с 66% американцев (т.е. несоответствие 17 баллов) и 77% канадцев (на 13 баллов меньше)", - пишет Slate.fr.

"(...) В целом женщины выражают больше эмоций по поводу изменения климата, чем мужчины, но разница несущественна", - резюмирует Мег дю Брей, доцент кафедры экологических исследований в Холлинс Университете в Вирджини, чья диссертация по культурной антропологии посвящена эмоциональной географии и изменению климата. "Важно не столько то, кто выражает больше всего эмоций (возможно, женщины делают это немного больше), сколько то, о чем они говорят и как они это проявляют", - добавляет она.

"(...) Поскольку гендер является одной из характеристик, формирующих восприятие мира, он также является ключевой переменной в понимании того, как изменение климата влияет на разные группы людей", - отмечает Мег дю Брей в статье, написанной в соавторстве в 2019 году.

" Прежде всего, это вопрос уязвимости. Многочисленные исследования подтверждают, что женщины более подвержены материальному воздействию экстремальных климатических явлений, например, стихийных бедствий. То же самое и с эмоциональной точки зрения, включая непосредственное столкновение с подобными ситуациями", - говорится в статье.

"В исследовании, проведенном командой Йельского университета, 48% женщин заявили, что глобальное потепление способно повредить им лично, по сравнению с 42% мужчин. По данным исследовательского центра Pew Research Center, 69% американок по сравнению с 48% американцев или 67% немок по сравнению с 52% немцев думали так же", - указывает автор публикации.

"(...) Большинство мужчин, с которыми я беседовала, - отмечает Мег дю Брей, - были белыми мужчинами, которые находились на самом высоком социальном уровне, поэтому они не привыкли быть уязвимыми в чем бы то ни было и думать обо всех несчастьях, которые могли с ними случиться. И я полагаю, что это придает им определенную психологическую стойкость перед лицом изменения климата".

"(...) Однако это не означает, что никого из мужчин не волнует изменение климата - просто эмоции разные. Во время своего исследования Мэг дю Брей заметила, что мужчины (в ее исследовании мужчины с Кипра, Великобритании и Новой Зеландии, трех островов, которые в настоящее время более или менее сильно затронуты изменением климата) чаще, чем женщины, в ответ на изменение климата выражали гнев", - передает журналистка.

"(...) Гнев считается менее уязвимой эмоцией, чем грусть, поэтому он может стать более приемлемой эмоцией с точки зрения мужчин, от которых ожидается гипермаскулинность"", - пишет дю Брей.

"Доказательство того, что эмоциональные (гендерные) реакции вызваны культурой: на островах Фиджи только 1 мужчина из 33 опрошенных упомянул гнев. Как и в большинстве тихоокеанских культур, "неуместно демонстрировать гнев, который рассматривается как разрушительная сила общества", - пишет издание.

"(...) Как подробно объяснила мне Мег дю Брей, "весьма вероятно, что они чувствуют себя расстроенными, напряженными, обеспокоенными, тревожными, но они не считают себя вправе выражать это так же", в то время как гнев оказывается более приемлемым в обществе, - пишет Лепортуа. - Возможно, им просто трудно отличить свои чувства и гнев от тревоги, предполагает специалист по социокультурной антропологии и эмоциональной географии".

"Психотерапевт Шарлин Шмербер, которая в течение полутора лет наблюдала за пациентами с эко-тревожностью, добавляет, что в ее практике больше, чем гендер, имеет значение профессия, которая заставляет человека консультироваться с ней по поводу климатической печали, или, как она это называет, "экологического выгорания". "Зачастую это люди, работающие в сфере экологии, которые постоянно контактируют с плохими новостями".

"(...) Мег дю Брей отмечает, что мужчины, с которыми она беседовала в рамках своего исследования, были обеспокоены экономическим контекстом, вызванным изменением климата. Об этом свидетельствуют самоубийства австралийских фермеров из-за засухи, которая помешала им выполнять свою роль кормильца", - говорится в статье. "Многие мужчины беспокоились, что они не смогут и дальше обеспечивать свои семьи. Если у них была ферма, они ловили рыбу или занимались какой-либо деятельностью, связанной с землей, то они задавались вопросом, что их ждет в будущем: смогут ли они по-прежнему иметь ферму? Выращивать те же культуры? "

"В центре озабоченности мужчин стояли вопросы экономического выживания, тогда как главная озабоченность женщин больше сосредоточивалась на следующих поколениях и на том, как будет выглядеть будущее их детей. Опять же, это можно объяснить социализацией женщин, предполагающей заботу о детях", - пишет журналистка.

"Вопрос о заботе, попечении, присмотре проливает свет на различия во взглядах мужчин и женщин на изменение климата. И не только потому, что наше общество "эксплуатирует как ресурсы Земли, так и ресурсы женщин", принимая их как должное и делая их невидимыми, как это описывает Сандра Ложье, профессор философии Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна, автор книги "Все уязвимые? Уход, животные, окружающая среда" (издательство Payot, 2012).

"Такой присмотр Ложье определяет, как "внимание к обычной повседневной среде, к предметам, которые нас окружают, и признание того, как мы их используем и эксплуатируем". По мнению философа, "женщины уже имеют непосредственный контакт с изменением климата", потому что экология и забота об окружающей среде в широком смысле (а не только о дикой природе) уже являются частью их ежедневных задач", - передает Slate.fr.

"(...) Повседневная работа не только повышает осведомленность о внутренних последствиях планетарных изменений, но и может добавить дополнительную тревогу (и привести к "экологическому выгоранию", о котором говорила Шарлин Шмербер, психотерапевт, работающий с соласталгией). В то время как "для многих мужчин работа на благо окружающей среды остается весьма абстрактной", - отмечает Сандра Ложье.

"(...) Возможно так происходит потому, что, хотя мужчины озабочены и взволнованы изменениями климата, но для них они менее привязаны к обычной жизни, чем для женщин. Опять же из соображений социализации. Все повседневное и необходимое рассматривается с пренебрежением, поскольку оно обычное, скромное, а не зрелищное или героическое, - напоминает философ. "Очень трудно изменить гендерную иерархию по поводу того, что является важным, а что нет".

Изменение климата, глобальное потепление не могут не волновать. Ведь эти явления уже заметно стали менять нашу жизнь. А внятных ответов на вопросы «что делать?» и «чего ждать?» пока не просматривается. Версий много – у разных групп ученых есть свои, порой очень полярные, соображения. И от такой неопределенности просто голова кругом. Один скажет одно, другой – опровергнет. И не реагировать невозможно, ведь в этом мире жить не только нам, но и нашим детям, внукам, следующим за ними поколениям. Да и на Земле, как на подводной лодке. Находишься здесь, и сойти нельзя.

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Перевод Inopressa.ru

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