Шуба, пальто или пуховик?

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В зимнем гардеробе любой модницы ключевое место занимает верхняя одежда. Яркие и легкие пуховики, удобные и кокетливые пальто, а также роскошные шубы призваны не только дарить тепло и комфорт, но и подчеркивать персональный стиль. Но вот, что предпочесть после 50 лет — шубу, пальто или пуховик? Разберемся в статье.
Универсальное пальто
Универсальное пальто прекрасно сочетается как с юбками, так и с брюками, с высокими каблуками и с кроссовками, а также помогает скорректировать любую фигуру. Поскольку после 50 лет хочется выглядеть значительно моложе, то обмануть возраст помогут светлые оттенки одежды, которые освежают и омолаживают, но прибавляют лишние килограммы, а также пояс и прочие аксессуары. Поэтому выбирая пальто, которое прекрасно подойдёт для каждодневной носки, учитывайте этот момент.
Чтобы в верхней одежде было тепло и комфортно, выбирайте натуральные фактуры и качественный крой. Если не знаете, что выбрать, то примерьте модели средней длины.
Трендовые пуховики
Вот уже далеко не первую зиму в тренде пуховики, которые отлично смотрятся не только на молоденьких девушках, но и на дамах элегантного возраста. Невероятно теплые и легкие, способные сбросить десяток лет, пуховики больше подходят на каждый день и под спортивный стиль. Хотя вы всегда можете примерить замысловатые дизайнерские модели нейтральных оттенков.
Шубы, полушубки, дубленки
Подчеркнуть статус и собственный стиль, сделать акцент на женственность помогут роскошные шубы, кокетливые полшубки и облегчённые дубленки.
Яркие и пушистые, натуральные и изготовленные из модного эко-меха шубы и полушубки согреют даже в лютый мороз, придавая легкость и элегантность как дамам, выбирающим классический стиль, так и женщинам, придерживающимся иного направления в одежде.
Так что же лучше?
По идее к 50 годам у вас должны быть все эти предметы зимней одежды в гардеробе. Но если вы решили его обновить или собираете заново, то учитываете следующие моменты:
- Пуховики более легкие, удобные, практичные и маневренные. Их можно выбирать на каждый день. Альтернативный вариант пуховиков — парки, которые не выходят из моды много лет.
- Если в вашей жизни не много активности, и вы предпочитаете прогулкам автомобиль, то смело покупайте шубу. Способные подарить тепло даже в лютые морозы, они могут носиться годами. Но покупают шубку в основном «на выход». На каждый день она не подойдет;
- Пальто станет чем — то средним. Позволяя поддержать статусность и вести активную жизнь, в нем можно, как ходить по магазинам и гулять с друзьями, так и посещать кафе, торговые центры и деловые встречи;
- Дубленки, особенно современные, облегченные модели с хорошей пропиткой, обещают стать серьезным конкурентом, как элегантным полушубкам, так и молодёжным пуховикам.
Однако выбирая верхнюю одежду, не забывайте учитывать тип фигуры и ее особенности, личные вкусовые предпочтения и имеющийся бюджет, а также место и частоту носки изделия.
Ранее в серии статей "Мода для людей в возрасте":
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Шуба, пальто или пуховик?
В зимнем гардеробе любой модницы ключевое место занимает верхняя одежда. Яркие и легкие пуховики, удобные и кокетливые пальто, а также роскошные шубы призваны не только дарить тепло и комфорт, но и подчеркивать персональный стиль. Но вот, что предпочесть после 50 лет — шубу, пальто или пуховик? Разберемся в статье.
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