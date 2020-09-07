Модная осень 2020: что в тренде после 50 лет

Модная осень 2020 обещает стать не только удивительно стильной и удобной, но и яркой для женщин, перешагнувших порог элегантного возраста. О том, что стоит примерить уже сегодня, расскажем в статье.

Основные тенденции

В Топ главных брендов осенней fashion-индустрии для дам старше 50 лет сегодня вошли следующие тенденции:

Яркие цвета. Да, да, да. В этом сезоне можно все: отбросьте тусклые оттенки, которые, кстати, прибавляют года, а значит, противопоказаны в элегантном возрасте. Обратите внимание на насыщенный красный, глубокий бордовый, тёплый горчичный и зеленый цвета. Примерьте пыльный розовый, дерзкий ягодный и все оттенки синей гаммы; Пастельные оттенки. Несмотря на то, что в топе яркие цвета, пастельные, нюдовые тона никогда не теряют актуальности. Являясь универсальными цветами, они не только освежают, но и визуально омолаживают. Однако, гуру моды рекомендуют комбинировать одежду пастельных тонов с темной палитрой или придерживаться одного цвета, стараясь создать персональный монолук; Принты. Ориентируйтесь при выборе одежды не только на цвет, но и на принт. Сегодня актуальны спокойные флористические и геометрические орнаменты, а также этно-мотивы и элементы абстракции. Ни в коем случае не примеряйте утративший актуальность окрас хищников; Тотал-лук. Невероятно стильными, как и раньше останутся образы, оформленные в единой цветовой гамме; И снова, 70-е. Популярный вот уже несколько сезонов стиль 70-х удерживает позиции и этой осенью. Поэтому можете примерить свободный крой, яркие цвета и комбинировать ткани разных фактур.

Что взять в гардероб?

Поскольку элегантный возраст – это идеальное время, чтобы обновить гардероб, то этой осенью убедитесь, что в нем есть следующие вещи:

Классический брючный костюм

Классические костюмы, состоящие из брюк и пиджака должны быть в гардеробе не только каждой женщины достигшей 50 лет, но и юной леди. Отхватившие сегмент в осенней моде 2020 года, они должны отвечать следующим условиям: в идеале выбирайте черный или серый цвета без украшений и принтов (хотя при желании можно поэкспериментировать как с ярким цветом, так и с принтом), а также брюки с высокой посадкой прямого или расклёшенного кроя. Весьма удобно, что к пиджаку и жакету определённых требований нет. Однако лучше будут смотреться модели, доходящие по длине до линии бёдер;

Платье

Для повседневности выбирайте платье-рубашку или классическую трапецию, а на выход приобретите платье - футляр. Для особых мероприятий можно примерить наряд длиной миди, из дорогостоящих фактурных материалов с кружевной отделкой;

Джинсы

Ни один модный гардероб сегодня не обходится без джинсов. Однако если вы желаете создать действительно модный образ, то обратите внимание на прямой крой и классический дизайн, который можно «разбавить» контрастным ремешком;

Блузки

В гардеробе женщины элегантного возраста должны быть непременно две – три модных блузки. Сегодня обратить внимание стоит на прозрачные модели, начиная от основы гардероба – белого цвета и заканчивая разноцветными изделиями. Крой может быть любой: прямой, приталенный, свободный и асимметричный. Невероятно популярными обещают стать удлиненные модели блуз, украшенные вертикальными полосками;

Юбка

В гардероб настоящей модницы старше 50 лет в этом сезоне должны входить не только классические черные юбки, но и принтованные модели, а также экземпляры, украшенные различной фурнитурой;

Кардиган

Теплые и удобные кардиганы, из шёлковых, хлопковых и полупрозрачных шифоновых фактур обещают стать незаменимыми этой осенью. Чтобы быть самой модной примерьте кардиган, украшенный причудливыми рисунками или бахромой. Такие изделия удобно комбинировать, как с повседневными луками, так и с вечерними нарядами;

Джемпер

Джемпер должен составлять основу осеннего гардероба любой женщины, как и его аналог, свитер. Для модниц элегантного возраста стоит примерить бежевые модели и варианты молочного цвета, а также их противоположности в ярких и насыщенных тонах прямого кроя или оверсайз, которые лучше носить на одно плечо, поверх белоснежной майки.

И, конечно же, спасти любой гардероб и сделать его максимально модным смогут аксессуары, которые помогут завершить образ или разнообразить его.

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