Психологи напоминают: Счастливый день начинается с доброго утра

После длительных каникул любой организм с трудом переходит на «рабочий» режим жизнедеятельности. Особенно это актуально для детей, но чтобы подарить школьнику позитивный настрой на весь день, достаточно соблюдать простые правила. Первое из них: правильно разбудить ребенка.

Резкое и внезапное пробуждение вредно не только для детей, но и для взрослых

Лучше всего, советуют психологи, устраивать пробуждение постепенно — установить будильник на 10–15 минут раньше срока, чтобы дети могли, лежа в постели, окончательно проснуться.

«Не стоит дергать, пихать, щекотать ребенка, забирать одеяло или подушку, включать громкую музыку в надежде устроить такую своеобразную «игру» — для сонного организма это сродни насилию, — заявила член Профессиональной психотерапевтической лиги Алина Аккиева.

Еще один совет — попробуйте ассоциировать пробуждение для ребенка с какими-то приятными ритуалами и традициями, например, угощать ребенка лакомством или радовать считалочкой, и конечно, поглаживая по голове сказать, что рады видеть малыша.

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