Как быть, если есть склонность постоянно откладывать дела? Откуда она взялась?

Конфликты отцов и детей, то есть поколений, конечно существуют. В частности, иногда не складываются хорошие отношения между мамой и дочкой. Такая ситуация многим знакома. Не секрет, что девочки от такой родительской нелюбви, очень страдают. И даже будучи во взрослом возрасте не все стойко справляются с травмами, полученными в прошлом. Эти и другие темы освещены в книгах американской писательницы Пег Стрип. Ниже предлагается фрагмент работы автора «Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы».

Сейчас ваша главная задача — ясно увидеть себя. Вам надо понять, на какие триггеры вы реагируете, почему ваша реакция бывает гипертрофированной и неадекватной или, напротив, избегающей и отстраненной, отчего вы не раскрываете свой потенциал или, если раскрываете, то остаетесь не до конца уверены в себе. На этом этапе нужно сохранять спокойствие, не давая мыслям и чувствам выйти из-под контроля, чтобы вы могли видеть свои недостатки, не переходя к самообороне, самокритике или обесцениванию собственных достоинств. Пережитое в детстве — недостаток любви и заботы, критика и высмеивание — продолжает преследовать нелюбимых дочерей, зачастую оставаясь неосознанным.

Слова, сказанные вам и о вас, — нескончаемый поток негатива и придирок, — были усвоены вами и вновь начинают звучать в голове в моменты стресса, страха, тревоги или одиночества. Именно сейчас вы должны научиться находить кнопку выключения этих «голосов из прошлого», заставляющих чувствовать себя неполноценной или недостойной любви. Избавиться от них нелегко, но возможно.

Эта часть пути дается трудно, и вопросы, которые, скорее всего, будут у вас возникать, связаны с сомнениями, способны ли вы пройти дорогу до конца и измениться, или всё безнадежно. Ответ: вы можете это сделать, но время от времени придется терпеть неудачи и откровенные провалы. Мне нечем подсластить эту пилюлю, друзья мои! Пора дать отпор голосам, внушающим, что вы недостаточно хороши, что вы полное ничтожество и прочее в том же духе. Пора увидеть разницу между втаптыванием себя в грязь из-за любого промаха и принятием на себя здоровой ответственности. Пора учиться на своих ошибках и воспринимать неудачи как возможность стать более жизнестойкой.

Как пел Боб Дилан, времена — они меняются!

Как справиться со страхом неудачи?

Короткий ответ: признать его. Это правда, и это не особенно сложно, но все-таки требует работы над собой и усилий. Если вы всегда избегали риска, но больше не хотите бояться всего и вся — значит, пришло время меняться. Неудач страшатся все, это факт. Однако люди с надежной привязанностью спокойно относятся к возможным провалам и затруднениям, подстерегающим в жизни, потому что нереалистично рассчитывать на успех в любом деле. Это не означает, что неудачи не огорчают их (огорчают, и еще как!), но люди с надежной привязанностью способны вновь собраться после удара. Поскольку они всегда допускают возможность неудачи, она не валит их с ног. Некоторые психологи называют таких людей «ориентированными на сближение».

Вы же, скорее всего, считаете причиной любого провала не ошибку или неверный расчет, а свою неполноценность. Ваша реакция на неудачу, по всей видимости, отражает установки, усвоенные в детстве. Возможно, вам внушали, что неудача недопустима ни при каких условиях. Вы «ориентированы на избегание», потому что для вас важно не столько достичь высот, сколько не ударить лицом в грязь. Однако если вы поймете, что за вашей осторожностью стоит страх или внушенное вам чувство неполноценности, то сможете изменить свой подход.

Вы убедитесь, что, когда пробуешь сделать что-то новое, — устроиться на более престижную работу или совершить любой шаг, сопряженный с риском, — препятствия неизбежны. Но вам нужно следить за тем, чтобы не возвращаться к самокритике и возражать внутреннему голосу, который твердит, что вы недостаточно хороши, чтобы добиться успеха.

Самое лучшее — обратиться к психотерапевту, но вы можете помочь себе и сами, если проследите этот страх вплоть до истоков и справитесь с возникающим время от времени чувством неполноценности или даже ненависти к себе. Правильный подход к постановке целей также поможет справиться с боязнью неудач.

Связана ли прокрастинация с тем, как со мной обращались в детстве?

Многочисленные исследования проливают свет на причины прокрастинации — а она свойственна в определенные моменты или даже постоянно многим людям. Например, по результатам метааналитического обзора Пирса Стила, от 80 до 95 % студентов склонны попусту тратить время, причем около 50 % — «постоянно и в ущерб себе». Существует предположение, что у некоторых людей привычка к прокрастинации настолько устойчива, что ее можно считать чертой характера. Однако тянуть с неприятными делами — например с тем, чтобы разобраться с налогами, ответить на гневное письмо коллеги или разгрести завалы в подвале, — это одно, а постоянно прокрастинировать во вред себе — совсем другое. Во втором случае откладывание важных дел может быть также связано с синдромом самозванца, то есть ощущением, что, несмотря на все ваши достижения, вам просто повезло и вас вот-вот разоблачат как мошенника. Отмечается также и связь прокрастинации с перфекционизмом — возможно, это ваш случай.

Кроме того, играет свою роль страх неудачи. В конце концов, вас же нельзя осудить за то, чего вы так и не сделали! Это кажется парадоксальным, поскольку вы лишь заменяете один провал другим, но нелюбимым дочерям, выросшим в условиях сверхкритичности и невыполнимых требований, гораздо проще увильнуть от задачи, чем рисковать оказаться униженной. Также выдвигалось предположение, что прокрастинация — это разновидность «самосаботажа», способ защитить самоуважение, создавая препятствия к достижению цели, что позволяет оправдать неудачу или отказаться от ее решения, вместо того чтобы действовать в условиях возможного провала.

Если вы постоянно откладываете дела или избегаете трудностей, просто дожидаясь, пока не станет слишком поздно что-то предпринимать, проанализируйте личные причины прокрастинации. Очень может быть, она мешает вам жить лучшей жизнью и пора от нее избавиться. Задайте себе следующие вопросы и ответьте на них как можно более честно:

• Я откладываю только определенные дела или вообще все?

• Прокрастинация вызывает у меня тревогу или дарит чувство облегчения?

• Почему я медлю действовать?

• Как прокрастинация сказывается на мне в повседневной жизни? На работе? В личных отношениях?

• Бывают ли моменты, когда я особенно склонна к прокрастинации? Прослеживается ли здесь закономерность?

• Как я отношусь к людям, склонным к прокрастинации?

• Считаю ли себя одной из них?

• Как мне усилить ориентацию на сближение?

Разделавшись со страхом неудачи, а также сказав «нет» своему стремлению к избеганию, вы должны начать вести журнал самонаблюдения, потому что, судя по научным данным, когда мы что-то записываем, а не просто обдумываем, это проясняет намерения, помогает сосредоточиться и подкрепляет мотивацию. Так что берите бумагу и ручку, читайте вопросы и без долгих раздумий записывайте свои ответы. Вам нужно действовать как можно более спонтанно, чтобы вытащить на свет самые глубинные страхи.

• Я всегда избегала рисковать? Почему?

• Что именно движет моим страхом неудачи? (Например, тревога из-за возможного унижения? Или просто подтверждение собственных несовершенств?)

• Легко ли мне дается составление плана Б, если план А не сработал? Есть ли у меня обычно план Б? Почему «да» или почему «нет»?

• Какими тремя своими качествами или чертами характера я горжусь?

• Как мой стиль привязанности влияет на постановку целей?

Помните, что эти вопросы важны не меньше, чем ваши ответы. Поймав себя на возвращении к старым паттернам — на мысли о том, что вы просто не можете пойти на риск или обречены на провал, — снова обратитесь к этим вопросам и посмотрите, к чему они вас приведут.

Книгу Пег Стрип «Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы» (перевод Натальи Кияченко ) представляет издательство «Альпина нон-фикшн» .

) представляет . Основываясь как на личном опыте, так и на результатах современных исследований, американская писательница Пег Стрип написала книгу «Нелюбимая дочь. Как оставить в прошлом травматичные отношения с матерью и начать новую жизнь» (русский перевод издан в прошлом году), где давала рекомендации по преодолению последствий воздействия родителей на собственную психику, а также советы о том, как строить отношения с родителями во взрослом возрасте. После выхода книги к Пег Стрип обратились многие читательницы, поделившиеся своими историями или попросившие совета. Из общения с ними родилась вторая книга – «Нелюбимая дочь. Вопросы и ответы».

Многое, влияющее на сегодняшнюю жизнь человека, закладывается в детстве. И если оно было омрачено, в том числе и плохими отношениями с родителями, стоит попытаться разобраться, что именно из прошлого мешает в днях нынешних. И обязательно сбросить такой груз.

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