ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Шведка всю жизнь держала сына взаперти — к 40 годам он оказался на грани безумия
По инф. rosbalt.ru   
03 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Стокгольме сын попал в плен к собственной матери — она с 12 лет не выпускала его из дома и не давала общаться с другими людьми. Шведка мотивировала свое поведение заботой о мальчике: якобы внешний мир был слишком опасен для него.

Шведка всю жизнь держала сына взаперти — к 40 годам он оказался на грани безумия

Таким образом, швед провел в изоляции 28 лет. 41-летнего мужчину спасли, только когда его 70-летняя мать попала в больницу.

Одна из родственниц, которая уже давно заподозрила, что в семье творится неладное, пришла в дом после госпитализации хозяйки. Она сообщила полиции, что обнаружила сына женщины сидящим в темном углу среди мусора.

Читайте также:

Мужчина был страшно напуган, его здоровье серьезно подорвано. Так, у него обнаружили отсутствие зубов, почти полную способность понимать речь, ноги в язвах и атрофию мышц. Спасенному потребовалось хирургическое вмешательство.

Мать была задержана по уголовному делу о незаконном удержании сына и причинении вреда его здоровью.

Еще житейские истории, которые вряд ли кого-то оставят равнодушным:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 