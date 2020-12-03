Шведка всю жизнь держала сына взаперти — к 40 годам он оказался на грани безумия

В Стокгольме сын попал в плен к собственной матери — она с 12 лет не выпускала его из дома и не давала общаться с другими людьми. Шведка мотивировала свое поведение заботой о мальчике: якобы внешний мир был слишком опасен для него.

Таким образом, швед провел в изоляции 28 лет. 41-летнего мужчину спасли, только когда его 70-летняя мать попала в больницу.

Одна из родственниц, которая уже давно заподозрила, что в семье творится неладное, пришла в дом после госпитализации хозяйки. Она сообщила полиции, что обнаружила сына женщины сидящим в темном углу среди мусора.

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Мужчина был страшно напуган, его здоровье серьезно подорвано. Так, у него обнаружили отсутствие зубов, почти полную способность понимать речь, ноги в язвах и атрофию мышц. Спасенному потребовалось хирургическое вмешательство.

Мать была задержана по уголовному делу о незаконном удержании сына и причинении вреда его здоровью.

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По инф. rosbalt.ru

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