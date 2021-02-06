Дискуссия: можно ли не только чтить усопших, но и отдыхать на кладбище?

"(...) Кладбища созданы для мертвых или живых? Должны ли они оставаться местами созерцания, предназначенными для траура, или там можно также устраивать праздник жизни? Агентство общественного здравоохранения в Стокгольме публикует данные о жертвах Covid-19 со вторника по пятницу, и в обществе никогда еще так не ощущалось присутствие смерти", - пишет корреспондент Le Monde Анна-Франсуаза Ивер.

"(...) Из-за глобального потепления мягкий пушистый снег в шведской столице выпадает все реже. Поэтому стокгольмцев охватил ажиотаж, когда их город, наконец, покрылся толстым снежным покровом. Родители, отчаянно пытавшиеся чем-то занять своих малышей, лишенных бассейна, кинотеатра или музея, вытащили санки. Затем они отправились на лучшие склоны, имеющиеся в Стокгольме. В южном пригороде Энскеде находится уникальное место - огромное кладбище Скугсчюркогорден ("лесное кладбище"). Спроектированное модернистскими архитекторами Гуннаром Асплундом и Сигурдом Леверенцем кладбище простирается на 102 гектара, в нем чередуются огромные лужайки, леса и склоны холмов, под сенью которых укрываются 100 тыс. могил. С 1994 года кладбище Скугсчюркогорде занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из туристических достопримечательностей столицы", - говорится в статье.

"Уже третий уикенд эти места стали напоминать снежные горы. На склонах, в непосредственной близости от крематория, десятки детей вволю наслаждаются снегом, поощряемые своими родителями, которые терпеливо поднимают пластиковые санки, прежде чем их дети с громкими криками снова спускаются к расположенному внизу большому кресту", - описывает журналистка.

"(...) Женщина, которая приехала научить сына кататься на лыжах, говорит, что неподалеку похоронен ее дедушка, и что он был бы "счастлив" при виде того, как его правнуки так весело проводят время. Отец упоминает о принципе "взаимного уважения" - подразумевается, что семьи, которые катаются на санках неподалеку от покойных, посещают могилу, и наоборот", - отмечает автор статьи.

"Переданный в тот же вечер по телевидению репортаж вызвал скандал. Епископ Стокгольма вмешался, чтобы потребовать "уважения к семьям, родственники которых похоронены" на кладбище. В социальных сетях воспламенились обитатели интернета", - пишет Le Monde.

"(...) Уже в июне администратор кладбища Катарина, расположенного в центре Стокгольма, был шокирован при виде того, как люди выгуливают своих собак без поводка или загорают на лужайке с обнаженной грудью рядом с могилами "детей, погибших во время цунами [в 2004 году, когда погибли 543 шведа] и жертв крушения парома "Эстония" [в 1994 году, когда погиб 501 шведский гражданин]".

"В середине января взялся за перо историк Дик Харрисон, обозреватель консервативной ежедневной газеты Svenska Dagbladet. "Проблема катания на санках пробудила многовековую дискуссию", - написал он. Еще в 1222 году Церковь тщетно пыталась запретить танцы, игры, драму и драки на кладбищах. Он вспоминает, что празднества прекратились только в "эпоху после Реформации, пропитанную пуританством и государственной моралью".

"(...) Один читатель выражает свой гнев в письме, опубликованном в ежедневной газете Dagens Nyheter. По его мнению, "катание на санках по кладбищам свидетельствует об упадке нашего общества". С ним соглашается обозреватель Катта Нойдинг на сайте журнала Axess : "Забавно, что те же самые люди, которые думают, что они приносят счастье на кладбище, на самом деле раскрывают одну из самых отвратительных черт нашего времени".

"В консервативном интернет-издании Bulletin полемистка Анна-Карин Виндхамн рассматривает это как "проявление эгоизма" со стороны родителей. Она указывает на лыжников, которых видели на месте бывшего концлагеря Бухенвальд в Германии, и задается вопросом об отсутствии памяти: "Когда мы понимаем историю и заряженность какой-либо местности или контекста, то это влияет на то, как мы ведем себя в таком месте".

"Но находятся и те, кто пытается смягчить обстановку, - сообщает Ивер. - Например, полемист Виктор Мальм в газете Expressen призывает проявить "прагматизм": в городе исчезают зеленые зоны. Почему бы не найти новые функции для оставшихся, например, для кладбищ? Священник и писатель Кент Висти продвигает в Facebook идею "места встречи". Но он считает, что дебаты следует отложить, потому что "сейчас слишком много эмоций, чтобы это обсуждение стало плодотворным".

Говорят, что в обществе прослеживается тенденция на отрицание смерти. Как будто «костлявой» нет и в помине. Наверное, для сохранения душевного равновесия это и хорошо, а вот для человеческой памяти? Думается, все-таки существует грань, за которую переступать в таких щепетильных вопросах не следует. «Порадовать» усопшего дедушку, что рядом внук катается с горки и у него все хорошо? А что сказать матери, которая похоронила дитя? Тоже, что жизнь продолжается?

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Перевод Inopressa.ru

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