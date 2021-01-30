«Я слишком занята, чтобы умереть»

Хедда Болгар – уникум. Она дожила до 103 лет и почти до последнего дня принимала пациентов, являясь старейшим членом Американской психологической ассоциации. От пациентов не было отбоя. И не только потому, что в ее клинике принимали тех, кто не мог получить помощь где-то еще – слишком дорого.
И не потому только, что Хедда была последним жившим на Земле психотерапевтом, посещавшим лекции самого основателя этой дисциплины – Зигмунда Фрейда. Хедда, по воспоминаниям тех, кто знал ее, была «пропитана оптимизмом, буквально сочилась радостью жизни – и передавала ее другим». Она умела избавить людей от страха смерти, одиночества, страданий.
«Не знаю, почему люди так боятся стареть, – говорила Болгар. – Мне кажется, что они видят в возрасте только потери, болезни или другие какие-то минусы. Но они не видят, что в старости есть множество приобретений. Старость – это свобода, опыт, глубинная уверенность в том, что ты со всем сможешь справиться».
Клиентами доктора Болгар были преимущественно люди пожилые, одинокие, боящиеся смерти. Многим просто не удавалось найти психотерапевта старше себя, а молодежи они свои проблемы доверить не решались – не поймут. К тому же доктор Хедда так расписывала плюсы «зрелого» возраста, что старики и старушки сами себе начинали завидовать, а одна журналистка так озаглавила свое интервью с психотерапевтом: «Когда я вырасту, я хочу быть Хеддой Болгар».
Болгар смеялась и сравнивала себя с коммивояжером, который умеет красиво преподнести не самый популярный товар. Она «продавала» старость.
На пороге столетнего юбилея Хедда Болгар говорила: «Я прожила счастливую жизнь. И самыми счастливыми были последние десять лет». Как жаль, что большинству из нас не дано проверить это на собственном опыте…
Но вот другая цитата: «Очень многие вещи я открыла для себя после 65». Этот рецепт может пригодиться почти каждому, ведь так часто мы сникаем и считаем, что жизнь кончена, зашла в тупик, что ждать изменений бессмысленно – иные, разменяв пятый десяток, а кто-то уже и на четвертом.
Один из секретов долгой и счастливой жизни Хедды Болгар – постоянное действие, активность. Она дожила до 103 лет и почти до последнего дня принимала пациентов. Друзья пытались угомонить ее, уговаривали соответствовать возрасту, больше отдыхать, но она лишь отмахивалась. Ум ее оставался острым, жажда работы – неутолимой. Она недоумевала, зачем люди уходят на пенсию. По утрам Хедда просыпалась с радостью – ведь впереди столько полезных и приятных дел! Главное – выбрать работу по душе.
Хедда Болгар всегда прекрасно выглядела – прическа, легкий макияж, непременные сережки и колье в цвет костюма. Еще какие-то чисто женские секреты сохранения молодости? Да вряд ли они у нее были. «В последние 80 лет я мало занимаюсь спортом», – отшучивалась она. Правда, в 60 с чем-то стала делать упражнения на растяжку, похожие на йогу. Была вегетарианкой – но исключительно из любви к животным, с самого детства. А еще – очень любила поспать.
Я слишком занята, чтобы умереть, считала Хедда. Близкий друг Хедды Болгар вспоминал, что должен был записываться на обед с ней за месяц (!) – настолько заполненным был ее календарь.
Один из главных страхов, связанных со старостью, – страх одиночества – явно обошел эту удивительную женщину стороной. На дни рождения к ней приходили десятки людей. У нее не было детей, но казалось, будто она окружена любящим семейством. Впрочем, многие из тех гостей действительно смотрели на Хедду как на маму: ведь она помогла родиться им заново, выйти из пучины отчаяния, безысходности и страхов.
Единственное сожаление Хедды, связанное с возрастом, касалось того, что она больше не может записывать к себе на прием новых клиентов – разве что на краткосрочную терапию.
Почувствовав, что конец земной жизни близок, Хедда Болгар попросила подругу обзвонить пациентов, чтобы те назначили себе дополнительные консультации у кого-то еще. Последняя сессия у нее была назначена на день смерти – 14 мая 2013 года. Хедда воспринимала переход в мир иной не как трагедию, а как путешествие в неведомое. Она верила, что там ее ждет что-то очень хорошее. «Я прожила счастливую жизнь, потому что всегда была нужна людям», – говорила она.
Хедда Болгар всегда старалась помочь своим пациентам не просто принять свой возраст, но и полюбить его.
Вот несколько ее рекомендаций, которые она в разное время давала своим клиентам:
- Работайте столько, сколько позволит здоровье. Не торопитесь на пенсию.
- Не зацикливайтесь на прошлом, это мешает жить в настоящем.
- Не тревожьтесь о будущем, оно может принести приятные сюрпризы.
- Не замыкайтесь в себе. Не говорите все время о болезнях и лекарствах. Выходите на прогулки, бывайте на концертах, в парках, встречайтесь с друзьями.
- Не требуйте внимания и помощи от других. Проявляйте сами интерес и сочувствие к людям.
- Не ворчите на молодежь, а старайтесь с ней подружиться!
- Занимайтесь посильным спортом.
- Не переедайте, высыпайтесь вдоволь.
- Старайтесь найти радость в самым простых повседневных вещах.
- Благодарите за каждый прожитый день.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Дачник взыскал с председателя СНТ 16 тысяч за испорченное мясо и умерших рыбок
Председатель садового некоммерческого товарищества «Железнодорожник-4» в Читинском районе заплатит за незаконное отключение света, повлекшее гибель аквариумных рыбок. Такое решение принял Ингодинский районный суд.
-
У Андрея Краско объявилась внебрачная дочь
После небольшого перерыва вокруг фамилии Краско развернулся очередной скандал. На этот раз певица Анна Быстрова заявила, что отцом её дочери является актёр Андрей Краско.
-
Сколько же денег вложила Россия в Белоруссию за 20 лет?
Власти РФ за последние 20 лет передали правительству Белоруссии около $109 млрд бюджетных денег, пишет «Новая газета».
-
Шубка
Женщина, у которой есть шубка, чувствует себя лучше, чем женщина, у которой шубки нет.
-
Ученые: В мире наблюдается самая жаркая погода за последние 12 тысяч лет
Согласно исследованиям ученых, сейчас планета горячее, чем в течение по крайней мере 12 тысяч лет, периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации. Ученые пришли к таким выводам, решив давнюю загадку, известную как «температурная головоломка голоцена».
-
Собянин дал старт: Делягин назвал дату «победы над коронавирусом» по всей России
На фоне непрекращающейся дискуссии вокруг последних событий вокруг оппозиции политологи сейчас говорят и о других ключевых персонах политики, в частности, о Сергее Собянине. В Москве по его распоряжению было отменено дистанционное обучение в школах, а также сняты некоторые другие «ковидные» ограничения, вызывавшие у горожан неподдельное раздражение.
-
Лолита в рекламе пельменей призвала женщин меньше готовить
Кажется, что российский рекламный рынок все активнее начинает эксплуатировать феминистскую повестку. На днях один из брендов полуфабрикатных продуктов запустил кампанию по рекламе пельменей со слоганом «Я не хочу готовить и не буду».
-
Депутат призвал прекратить экспорт российской вакцины от COVID-19
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что необходимо прекратить поставки за рубеж вакцины от COVID-19, пока ее не хватает в России. Парламентарий опубликовал в соцсетях обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
-
«Бесценный» клад римских монет найден в древнем городе Айзаной
В Турции археологи при проведении раскопок на территории древнего города Айзаной в провинции Кутахья обнаружили огромный клад монет римской эпохи, который уже назван специалистами бесценным.
-
В Китае экс-главу госкомпании казнили за взятки, растрату и многоженство
В Китае казнили бывшего главу госкомпании по управлению активами China Huarong Лай Сяоминя. Топ-менеджера признал виновным во взяточничестве, растрате и многоженстве.
-
Тигран Кеосаян может лишиться возможности въезда на Украину
Ведущему программы «Международная пилорама» на НТВ Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд на Украину из-за его поездки в Донецк. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко.
-
В Петербурге признали памятником дуб, который застал Петра I
В Петербурге трехсотлетнему дубу присвоили статус памятника живой природы всероссийского значения. Дерево растет в парке на Елагином острове.
-
Мошенники тайно продали квартиры пенсионеров в Краснодаре
В краевом центре правоохранители возбудили уголовные дела по фактам хищения жилья у одиноких пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
-
Лошен хохма, хохумлойшен или секретный язык преступников
За тысячелетия проживания в странах рассеяния евреи усвоили языки окружающих народов, порой меняя их для своих нужд – так появились, например, идиш и ладино (язык сефардов). Однако есть и обратные примеры. Например, еврейский по происхождению тайный язык хохумлойшен (другие названия – «лошен хохма» или «кохемер хохма»). Попав в Восточную Европу, это наречие стало языком организованной преступности.
-
Россияне чаще всего притворяются, что читали Толстого и Достоевского
Две трети россиян обманывают, что читали Толстого и Достоевского. Такие данные приводит книжный сервис MyBook по результатам опроса своих пользователей.
-
Скандал в Эстонии: генконсула России уличили в тайной вакцинации дефицитным препаратом Pfizer
Больница в Нарве оказалась в центре скандала из-за того, что в ней привился от коронавируса вакциной Pfizer генеральный консул РФ в Эстонии Юрий Грибков. Это произошло в обход установок о том, что на первом этапе вакцинации препарат ставят только людям из групп риска: медикам и постояльцам домов престарелых.
-
«Государственный изменник»: Януковичу предъявлено еще одно обвинение
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщили в госбюро расследований (ГБР).
-
Зоозащитники призвали не называть людей свиньями и змеями
Международная Организация по борьбе за права животных (PETA) призвала не использовать названия животных в качестве оскорбления людей.
-
Цены на продукты «замораживают». В этом — больше политики, чем экономического смысла
После разноса Путина правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло. Но не успели мы порадоваться дешевым продуктам, как торговые сети начали жаловаться на возможную скорую нехватку этих товаров на своих складах, а производители взвыли оттого, что теперь им придется работать за меньшие деньги. Кроме того, активизировались спекулянты, которые покупают и придерживают продукты, надеясь после снятия ценовых ограничений продать их подороже.
-
В Москве готовы привить от COVID-19 всех пенсионеров
Все пожилые москвичи, готовые сделать прививку от коронавирусной инфекции, могут вакцинироваться в полном объеме.