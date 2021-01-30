«Я слишком занята, чтобы умереть»

Хедда Болгар – уникум. Она дожила до 103 лет и почти до последнего дня принимала пациентов, являясь старейшим членом Американской психологической ассоциации. От пациентов не было отбоя. И не только потому, что в ее клинике принимали тех, кто не мог получить помощь где-то еще – слишком дорого.

И не потому только, что Хедда была последним жившим на Земле психотерапевтом, посещавшим лекции самого основателя этой дисциплины – Зигмунда Фрейда. Хедда, по воспоминаниям тех, кто знал ее, была «пропитана оптимизмом, буквально сочилась радостью жизни – и передавала ее другим». Она умела избавить людей от страха смерти, одиночества, страданий.

«Не знаю, почему люди так боятся стареть, – говорила Болгар. – Мне кажется, что они видят в возрасте только потери, болезни или другие какие-то минусы. Но они не видят, что в старости есть множество приобретений. Старость – это свобода, опыт, глубинная уверенность в том, что ты со всем сможешь справиться».

Клиентами доктора Болгар были преимущественно люди пожилые, одинокие, боящиеся смерти. Многим просто не удавалось найти психотерапевта старше себя, а молодежи они свои проблемы доверить не решались – не поймут. К тому же доктор Хедда так расписывала плюсы «зрелого» возраста, что старики и старушки сами себе начинали завидовать, а одна журналистка так озаглавила свое интервью с психотерапевтом: «Когда я вырасту, я хочу быть Хеддой Болгар».

Болгар смеялась и сравнивала себя с коммивояжером, который умеет красиво преподнести не самый популярный товар. Она «продавала» старость.

На пороге столетнего юбилея Хедда Болгар говорила: «Я прожила счастливую жизнь. И самыми счастливыми были последние десять лет». Как жаль, что большинству из нас не дано проверить это на собственном опыте…

Но вот другая цитата: «Очень многие вещи я открыла для себя после 65». Этот рецепт может пригодиться почти каждому, ведь так часто мы сникаем и считаем, что жизнь кончена, зашла в тупик, что ждать изменений бессмысленно – иные, разменяв пятый десяток, а кто-то уже и на четвертом.

Один из секретов долгой и счастливой жизни Хедды Болгар – постоянное действие, активность. Она дожила до 103 лет и почти до последнего дня принимала пациентов. Друзья пытались угомонить ее, уговаривали соответствовать возрасту, больше отдыхать, но она лишь отмахивалась. Ум ее оставался острым, жажда работы – неутолимой. Она недоумевала, зачем люди уходят на пенсию. По утрам Хедда просыпалась с радостью – ведь впереди столько полезных и приятных дел! Главное – выбрать работу по душе.

Хедда Болгар всегда прекрасно выглядела – прическа, легкий макияж, непременные сережки и колье в цвет костюма. Еще какие-то чисто женские секреты сохранения молодости? Да вряд ли они у нее были. «В последние 80 лет я мало занимаюсь спортом», – отшучивалась она. Правда, в 60 с чем-то стала делать упражнения на растяжку, похожие на йогу. Была вегетарианкой – но исключительно из любви к животным, с самого детства. А еще – очень любила поспать.

Я слишком занята, чтобы умереть, считала Хедда. Близкий друг Хедды Болгар вспоминал, что должен был записываться на обед с ней за месяц (!) – настолько заполненным был ее календарь.

Один из главных страхов, связанных со старостью, – страх одиночества – явно обошел эту удивительную женщину стороной. На дни рождения к ней приходили десятки людей. У нее не было детей, но казалось, будто она окружена любящим семейством. Впрочем, многие из тех гостей действительно смотрели на Хедду как на маму: ведь она помогла родиться им заново, выйти из пучины отчаяния, безысходности и страхов.

Единственное сожаление Хедды, связанное с возрастом, касалось того, что она больше не может записывать к себе на прием новых клиентов – разве что на краткосрочную терапию.

Почувствовав, что конец земной жизни близок, Хедда Болгар попросила подругу обзвонить пациентов, чтобы те назначили себе дополнительные консультации у кого-то еще. Последняя сессия у нее была назначена на день смерти – 14 мая 2013 года. Хедда воспринимала переход в мир иной не как трагедию, а как путешествие в неведомое. Она верила, что там ее ждет что-то очень хорошее. «Я прожила счастливую жизнь, потому что всегда была нужна людям», – говорила она.

Хедда Болгар всегда старалась помочь своим пациентам не просто принять свой возраст, но и полюбить его.

Вот несколько ее рекомендаций, которые она в разное время давала своим клиентам:

Работайте столько, сколько позволит здоровье. Не торопитесь на пенсию.

Не зацикливайтесь на прошлом, это мешает жить в настоящем.

Не тревожьтесь о будущем, оно может принести приятные сюрпризы.

Не замыкайтесь в себе. Не говорите все время о болезнях и лекарствах. Выходите на прогулки, бывайте на концертах, в парках, встречайтесь с друзьями.

Не требуйте внимания и помощи от других. Проявляйте сами интерес и сочувствие к людям.

Не ворчите на молодежь, а старайтесь с ней подружиться!

Занимайтесь посильным спортом.

Не переедайте, высыпайтесь вдоволь.

Старайтесь найти радость в самым простых повседневных вещах.

Благодарите за каждый прожитый день.

Расскажите об этом своим друзьям!

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