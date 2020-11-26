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Петербуржцы нашли в почтовых ящиках методички по погребению
По инф. rosbalt.ru   
26 Ноября 2020 г.
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Петербуржцы бнаружили у себя в почтовых ящиках брошюры с рекламой ритуальных услуг. На фоне эпидемии COVID-19 горожанам показалась такая рекламная кампания неуместной.

Петербуржцы нашли в почтовых ящиках методички по погребению

Жители Серебристого бульвара обратились по этому поводу с жалобой к депутату Законодательного собрания Алексею Цивилеву.

«И так у всех нервишки шалят, а тут еще и методичка по погребениям», — рассказали петербуржцы депутату.

Цивилев также отметил, что организация, подготовившая брошюры, допустила нарушение законодательства.

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«Эта компания, как и многочисленные другие, пытается предстать государственной, используя в своем названии определение „городская“. И мы теперь можем подумать, что это сам город решил так „позаботиться“ о петербуржцах в непростое время, — сказал депутат. — Использование в рекламе слова „городская“ предполагает отношение к некой государственной городской службе по оказанию ритуальных услуг, однако эта частная компания таковой не является. Это должно трактоваться как введение в заблуждение».

Алексей Цивилев обратился в управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу с просьбой оценить действия компании.

Конечно же, смерть - это часть жизни. Но сформировать правильное отношение к ней не так просто, не так быстро... Для этого порой требуется немало времени. А когда такая агрессивная реклама появляется в почтовых ящиках во время пандемии, то это вообще выбивает из равновесия...

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По инф. rosbalt.ru

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