Петербуржцы нашли в почтовых ящиках методички по погребению

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
«Эта компания, как и многочисленные другие, пытается предстать государственной, используя в своем названии определение „городская“. И мы теперь можем подумать, что это сам город решил так „позаботиться“ о петербуржцах в непростое время, — сказал депутат. — Использование в рекламе слова „городская“ предполагает отношение к некой государственной городской службе по оказанию ритуальных услуг, однако эта частная компания таковой не является. Это должно трактоваться как введение в заблуждение».
Алексей Цивилев обратился в управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу с просьбой оценить действия компании.
Конечно же, смерть - это часть жизни. Но сформировать правильное отношение к ней не так просто, не так быстро... Для этого порой требуется немало времени. А когда такая агрессивная реклама появляется в почтовых ящиках во время пандемии, то это вообще выбивает из равновесия...
Рост тарифов ЖКХ жители многоквартирных домов часто связывают с работой управляющих кампаний. Хотя, на самом деле, большая доля этого роста приходится на стоимость поставки ресурсов. Как будут расти тарифы.
Легендарный гигант Голиаф, библейский воин, возможно, вовсе не был великаном. Новое археологическое исследование, проведенное в историческом городе Гат, доказывает, что он был описан одним из авторов Ветхого Завета метафорически — как воин, не уступающий по размеру и мощи стенам древней крепости.
Фигурист Илья Авербух не так давно «официально признал» свои отношения с актрисой Елизаветой Арзамасовой. В прессе об этом начали писать ещё несколько месяцев назад. Однако пара упорно хранила молчание, хотя их часто видели вместе, а переписка в социальных сетях явно выходила за рамки простого общения.
Во Владивостоке с легендарного моста на остров Русский, закрытого после аномального удара стихии, удалось снять около половины льда. Однако, на его конструкциях остается еще около 1 тыс. тонн замерзшей воды.
О том, что музыка способна оказывать на человека благоприятное воздействие, знают все. Любимая мелодия может улучшить настроение, помогает развлечься или, напротив, сконцентрироваться, взбодриться или успокоиться. И зависит это разное воздействие, в первую очередь, от музыкального жанра.
Реклама – двигатель торговли, производства и услуг. Она бывает разных видов. Один из них – контекстная реклама. Это вид интернет-объявлений, которые видны пользователю, когда он сам проявляет интерес, например, к какому-либо товару. Допустим, человек ищет информацию о бытовой технике и тут же ему видна будет реклама чего-то подобного – холодильников или стиральных машин и т.д. Даже уйдя на другие сайты рекламу, связанную с бытовыми приборами, некоторое время пользователь будет еще наблюдать.
Продумывать передачу, писать сценарии и создавать эскизы начали 26 ноября 1963 года, а в свет первый выпуск вышел 1 сентября 1964 года. Таким образом, сегодня любимой детской передаче детей 70-80х годов рождения исполнилось 57 лет.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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