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Ангелы бывают разные: некоторые – приспешники Зла
По инф. cyrillitsa.ru   
28 Января 2021 г.
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Ангел — бестелесный дух, сотворенный Богом, вестник, который приходит к людям и возвещает волю Творца. Вроде бы это известно даже атеистам... но, если глубже проникнуть в православный канон, то все окажется не таким "простым"

Ангелы бывают разные: одни верно служат Богу-Творцу, другие – приспешники зла

От Ветхого Завета до наших дней

Присутствием ангелов наполнено Священное Писание. Ветхозаветный патриарх Иаков в своем видении наблюдал пламенного Херувима с огненным мечом, стоящего у врат рая. Двое ангелов выводили Лота с семьей из проклятого Содома, ангел Господень помогал Иисусу Навину завоевать обещанную евреям землю; ангел помогал спастись трем плененным отрокам, которых вавилоняне бросили в раскаленную печь; ангел спас пророка Даниила, которого отдали на съедение голодным львам.

В Евангелии Вестник Бога возвещает Захарии о том, что от него родится пророк Иоанн, Архангел является юной Деве Марии и доносит до нее намерения Бога, он же является во сне Иосифу-Обручнику. Ангелы служат Христу во время его земной жизни, освобождают из заточения апостола Петра, один из них является Корнилию, указывая, что тому следует учиться у Петра.

Ангелов видели известные православные святые, например, Паисий-Святогорец. Ангел исцелял раны мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия и Аполлона, которые после бичеваний были заперты в темнице (начало IV века); ангел под видом схимника передал святому Пахомию-пустыннику монашеский устав.

Кроме этого, согласно представлениям православных богословов, христианина всю жизнь сопровождают два ангела, один из которых дается ему в качестве Хранителя в момент крещения.

Ангелы бывают разные

Православным людям следует помнить, что ангелы бывают разными: одни верно служат Богу-Творцу, другие – отпали от него и стали приспешниками зла. Они невидимо обитают вокруг нас и искушают людей, пытаясь заставить их впасть в грех. Чтобы обмануть доверчивых простаков, духи зла принимают вид Божьих ангелов и вводят этим людей в заблуждение. Об этом говорил апостол Павел: «...сам сатана принимает вид Ангела света» (2Кор. 11:14).

Поэтому православные святые предостерегали неокрепших в вере людей от желания видеть ангелов, указывая, что явление ангела обычному мирянину или неокрепшему в вере монаху – вещь опасная, видение может соблазнить и даже погубить человека.

Есть даже предание, в котором рассказывается о монахе, который каждую ночь усиленно молился. И вот, явился ему ангел и стал беседовать с ним каждую ночь. Монах сначала обрадовался, пока не понял, что разговаривая с ангелом, он перестал молиться Богу.

Епископ Игнатий Брянчанинов, живший в XIX веке, предостерегал людей от подобных духовных опытов и указывал, что даже святой Симеон Столпник был обманут бесом, который явился ему в виде ангела на колеснице, а значит, мирянина бесу обмануть гораздо проще. Епископ писал, что единственный способ спастись – это вести подвижнический образ жизни, молиться, бороться с грехами и делать добро.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин (IV век) рассказывал о случаях, когда один из палестинских монахов, соблазненный бесом в личине ангела, покончил с собой, а второй – пытался принести в жертву своего сына, чтобы «стать как Авраам».

Ангелам не поклоняются

Следует помнить, что бесы, так же как и ангелы, могут «предсказывать» будущее, навязываться неопытным людям, наделяя их некими ложными «дарами» прозорливости или способности исцелять, нашептывать на ухо, привлекая внимание. От этого можно избавиться только крестным знамением и молитвой, а если подобное не проходит, то следует обратиться к священнику за советом.

В Киево-Печерской Лавре известен случай, когда юный монах, увидев пред собой ангела, поклонился ему и таким образом впал в зависимость от беса, притворившегося ангелом. Он пообещал монаху, что сам будет молиться от его имени, а у монашка вдруг открылся «дар» ясновидения. Однако братья вскоре заметили, что монашек бросил читать Евангелие, изучает только Ветхий Завет и совсем не молится. Опытные иноки поняли, что юноша впал в прелесть, и изгнали беса молитвами. А монах покаялся и снова принялся за молитву.

РПЦ его знает, как Никиту Завторника, епископа Новгородского.

Не доверяй и проверяй

Чтобы не стать жертвой обмана лукавого духа, следует помнить несколько правил.

Известно, что при появлении ангелов, человек испытывает чувство ужаса. И Божьи ангелы первым делом успокаивают человека. «Не бойся!» – говорит Архангел Гавриил испугавшейся Деве Марии. Захарию ангел тоже уговаривает не бояться. Злой же дух наоборот, постарается увеличить волнение человека, наслаждаясь эффектом.

Известный американский проповедник Серафим Роуз в книге «Душа после смерти» рекомендует сразу же осенять себя крестным знамением, а если остается сомнение, следует попросить перекреститься и явившегося вам ангела.

Нельзя поклоняться ангелам, особенно если они просят об этом, ведь даже Господень ангел – только служебный дух, а христиане поклоняются Богу, но не ангелам. Проповедник о. Даниил Сысоев говорил, что ангелу можно лишь слегка поклониться в знак почтения.

Святой Антоний Великий, который не понаслышке знал о борьбе с демонами, рекомендовал при встрече с ангелом ни в коем случае не пугаться, взять себя в руки и спросить духа о том, кто он и откуда явился. Если видение от Бога, то ангел Господень или явившийся святой успокоят человека, и страх обернется радостью, а если видение от дьявола, то бес, видя бесстрашие человека, сам устрашится.

В общем, христианину следует с осторожностью относиться к видениям и помнить, что каждый из нас увидит ангелов в конце жизни – они будут сопровождать наши души в мытарствах и защищать от духов тьмы.

В существование ангелов, о которых говорят мировые религии, можно верить или не верить. Здесь каждый человек выбирает для себя сам. Но определенно ангелы существуют в реальной жизни. Это наши прекрасные дети, с чистыми душами и открытыми миру сердцами.

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По инф. cyrillitsa.ru

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  • Ангелы бывают разные: некоторые – приспешники Зла
    Ангел — бестелесный дух, сотворенный Богом, вестник, который приходит к людям и возвещает волю Творца. Вроде бы это известно даже атеистам... но, если глубже проникнуть в православный канон, то все окажется не таким "простым"
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