После летаргического сна схимонахиня Макария начала предсказывать будущее

Большую часть своей жизни схимонахиня Макария провела в селе Темкино Смоленской области. Именно поэтому матушку еще называли Макарией Темкинской или Смоленской. К старице до последнего дня приезжали паломники, желающие исцелиться от недугов или узнать будущее. Некоторые из предсказаний Макарии удалось зафиксировать. Так, монахиня утверждала, что «Россия никогда не погибнет», потому как «Господь ее просветит».

Путь в монашество

Как пишут Юрий Симченко и Валерий Тишков в своей книге «Православие и русская народная культура», будущая схимонахиня Макария, а в миру Феодосия Михайловна Артемьева родилась в деревне Карпово в 1926 году. Вместе с ней появился на свет и брат-близнец. Однако сразу после того, как детей окрестили, мальчик умер. А его сестра, которую нарекли Феодосией (то есть «Богом данная»), выжила. Правда, Феодосия богатырским здоровьем тоже не отличалась: с полутора лет она страдала от болей в ногах, а в 3 года и вовсе перестала ходить. С тех пор Артемьева передвигалась только ползком. А спустя 5 лет Феодосию настигло еще одно несчастье – она впала в летаргический сон. Она пришла в себя в морге, и сама выползла на улицу.

Но на этом беды Феодосии не закончились. Если верить Геннадию Дурасову, автору издания «Богом данная: жизнеописание блаженной старицы схимонахини Макарии», в годы Великой Отечественной войны подросток оказался на улице. Почти 2 года Артемьева бродяжничала, пока ее не подобрала монахиня, проживавшая в селе Темкино Смоленской области. После войны Феодосия стала послушницей, а впоследствии приняла монашество и схиму. Именно в период монашества Макария и стала знаменита. В Темкино приезжали паломники со всей страны: в основном люди мечтали получить исцеление от какого-либо недуга. Однако матушка Макария обладала и еще одним даром – пророческим.

Предсказания Макарии

Предсказывать будущее Макария начала после того, как очнулась от летаргического сна. Например, будучи еще десятилетней девочкой, Феодосия вдруг запела дома заупокойные стихи. Мать спросила дочь, зачем она это поет. А Феодосия ответила: «Аксютка (сестра) умерла». В тот же день Артемьевы получили печальное известие. Впрочем, долгое время девочка всеми силами скрывала свой дар от окружающих. По крайней мере так гласит издание «Святыни и святость в жизни русского народа: этнографическое исследование» под редакцией О. В. Кириченко. Макария прикрывалась юродством, игрой в куклы и другими занятиями. Хотя это не слишком помогало: односельчане все равно замечали за девочкой «неладное».

Прозорливость схимонахиня сохранила до конца своих дней. Некоторые из предсказаний Макарии удалось зафиксировать энтузиастам. Так, если верить Виталию Симонову, автору книги «Нострадамус. Сиксены, альманахи и письма о будущем человечества», в июне 1988 года старица поведала о том, что «страшнее для нас будут китайцы». По словам Макарии, жители Китая «возьмут половину земли». В марте 1989 года монахиня заговорила о «ломке построек и народа», а также заявила: «Будете по колено в крови ходить». Ровно через 3 года она упомянула о войне, во время которой множество «людей перебьют палками». Тогда, по мнению блаженной, все будет смеяться, но когда палки сменяться ружьями – заплачут.

Смерть старицы

Стоит отметить, что Макария Темкинская уверяла, что до 1999 года «никакого бедствия быть не должно». Дело в том, что, как утверждает Дмитрий Литвин, автор издания «Последние судьбы России и мира. Грядет апокалипсис», по мнению матушки, до упомянутого года люди жили по так называемой Совершаемой Библии, а после — «по Истории». Тем не менее Макария заявляла о том, что «Россия никогда не погибнет», потому как «Господь ее просветит». Впрочем, старица не планировала дожить даже до 1999 года. Еще в 1987 году она сказала о том, что скоро Бог ее «приберет». Так и случилось: Феодосия Артемьева скончалась в 1993 году в возрасте 67 лет.

Виктория Карпухина, автор книги «Православные старцы. Просите, и дано будет!», пишет о том, что Макария даже дала последние наставления. «Поститесь, молитесь, в этом спасение!» - заявила старица. Незадолго до своей кончины уже больная Феодосия взглянула в окно и произнесла: «А здесь будет стоять храм». И в самом деле, в 2000 году на том же самом месте, на которое указала Макария, в селе Темкино была заложена церковь во имя иконы Смоленской Божьей Матери.

Наверное, есть люди, которые могут что-то предвидеть, но большинство на этой ниве откровенные шарлатаны. А вообще, согласитесь, зная будущее жить очень трудно. Вот вы бы смогли?

Что же касается схимонахини Макарии, то ее до сих пор помнят и любят люди из разных уголков России, не только смоляне. Она была известна своим умением врачевать и способностью оказать большую духовную поддержку.

На нашем сайте читайте также:

По инф. cyrillitsa.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...