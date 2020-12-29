Иисус — прежде всего целитель?

"Эпидемиологи могут читать Библию как профессиональный журнал: там была проказа, сифилис, малярия. Когда пришел Иисус, он освободил больных от изоляции, и они перестали стыдиться", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ветхий Завет - интересная литература для венерологов. Там можно найти множество венерических заболеваний. Пока Моисей был на горе Синай, чтобы принять от Бога десять заповедей, в долине израильтяне начали молиться золотому тельцу и развлекаться разными способами. Когда Моисей вернулся и увидел этот спектакль, он разрушил тельца вместе со Скрижалями Завета", - повествует журналист Юстус Бендер.

"Бог тоже был в гневе. Он наказал народ болезнью, название которой в Библии не упоминается, но причиной которой могло стать распутство. По догадкам венерологов, речь могла идти о сифилисе или гонорее. На эту тему имеются статьи в медицинских научных журналах, - отмечает издание. - Бактерии обезображивали людей, их тела были усыпаны гнойниками. Если в Библии идет речь о больных проказой, то необязательно имеется в виду болезнь, вызванная палочкой Хансена, скорее речь идет о многих формах обезображивающих болезней. А тот, кто заражался, не заслуживал сострадания, ведь он был грешником, наказанным Богом".

"Пятикнижие Моисея познавательно и для эпидемиологов, в нем идет речь о гигиенических правилах. Первосвященникам было запрещено дотрагиваться до покойников. Болеющим людям нельзя было появляться в общем шатре, участвовать в трапезе, а все, до чего они дотрагивались, дезинфицировалось, а люди помещались на карантин. Отслеживание контактов было строгим: "и всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера", говорится в книге Левит, главе 5, стихе 11".

"Тому, кто сегодня недоволен тем, что ему звонит ведомство по здравоохранению и требует находиться на карантине в теплой квартире, следует прочесть Левит, 13 главу, стихи 45-46. Тогда предупреждения были несколько жестче: " У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт, и кричать: "нечист! нечист!". Во все дни, доколе на нём язва, он должен быть нечист, нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его".

"Болезнь означала не только изоляцию, но и безработицу, нищету и отсутствие крыши над головой. Инфекционные заболевания были не только физическим страданием, но и душевной катастрофой", - пишет издание.

"Затем пришел Иисус из Назарета. (...) Для исследователя Библии Джона Доминика Кроссана Иисус был революционером и целителем, который смягчил социальные последствия эпидемий. Кроссан посвятил изучению Иисуса всю свою жизнь. Он был монахом Ордена служителей Девы Марии, научным сотрудником Папского библейского института и профессором в Чикаго".

"В его глазах Иисус возглавлял движение, которое призывало к мирному восстанию против Римской империи. (...) Вместо Римской империи Иисус обещал Царствие Божие, в котором царит справедливость".

"В Галилее, где жил Иисус, были неспокойные времена. Назначенный Римом правитель Ирод Антипа перенес столицу к Тивериадскому озеру. Римляне хотели использовать его для получения прибыли. Они хотели засаливать рыбу и продавать ее по всей империи. Рыбаки должны были работать на рыбных фабриках, а не на себя. Вся экономическая структура, а вместе с ней и социальная были выведены из равновесия. Поэтому среди учеников Иисуса было так много рыбаков, рыба была их символом. Они потеряли свою работу, были бедными. У озера распространялась малярия. Больные были повсюду, о них никто не заботился, потому что они были прокаженными (...)", - говорится в статье.

"Во времена Иисуса был кризис здоровья, имевший социоэкономические причины", - говорит Кроссан.

"Немецкий церковный историк Адольф фон Харнак сказал однажды: христианство - это медицинская религия. Потому что исцеление имеет такое важное значение", - отмечает он. На изображениях второго века Иисус предстает прежде всего в роли целителя. (...) В главе 1, стихе 40 Евангелия от Марка говорится, что Иисус дотронулся до прокаженного!".

(...)

"Что сделал бы Иисус сегодня? - пишет FAZ в заключение. - Он боролся бы с социальными последствиями Covid, считает Кроссан. "Он брал бы у тех, у кого есть деньги, и покупал бы маски для бедных. Общность важнее индивидуализма. Черствый индивидуализм - это худшее, что может случиться во время пандемии".

Сейчас социальные последствия коронавируса врачует государство. Не везде, правда, в таких объемах, как бы нужно было и хотелось.

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Перевод Inopressa.ru

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