Как космонавты готовились покорять Марс на Земле

Почти 46 лет назад во времена Советского Союза в медицинском Институте биологических проблем проводился секретный эксперимент на психологическую совместимость трех членов экипажа звездолета. Люди для покорения Марса подбирались с разными характерами.

Вперед! На Марс!

Академик Сергей Павлович Королев в 1974 году готовил свою очередную мировую сенсацию, которая должна была поднять СССР еще на один пьедестал науки. Идея состояла в том, чтобы отправить на Марс звездолет с тремя членами экипажа. Всего полет, согласно расчетам, должен был продлиться примерно год.

Для того, чтобы проверить, как люди будут вести себя втроём в таких стесненных обстоятельствах, было предусмотрено провести на Земле практический эксперимент. Для этого был возведен прототип одного отсека межзвездного корабля.

Среди добровольцев были отобраны три закаленных, физически выносливых человека: Герман Мановцев, Андрей Божко вместе с Борисом Улыбашевым. Проект проводился под грифом «совершенно секретно».

Жилой отсек корабля по площади был примерно 12 квадратных метров. Такая маленькая комната была хорошо знакома многим космонавтам, ведь таким же размером была комната в советской квартире «хрущевки». В модуле было все необходимое для жизни: откидной столик, велотренажёр, санузел, плита, кровати. Конечно, если бы не оборудование, которое занимало половину комнаты, места бы вполне хватало. Вместо душа, космонавты использовали одно ведро воды. Кстати, воду перерабатывали из собственной мочи.

В таких условиях троим мужчинам предстояло прожить целый год. Видеокамеры, расставленные по углам, еще больше добавляли дискомфорта.

Кто что из членов экипажа должен был делать

Изначально главным среди троих космонавтов Королев назначил Германа Мановцева. По образованию он был медик. Поэтому в обязанности Германа входил осмотр всех членов экипажа для поддержания их здоровья и проведение медицинских экспериментов.

Андрей Божко был по образованию биолог. В его обязанности входили работы в микро-оранжерее, которую пристыковывали в герметичной камере к звездолету. А инженер Борис Улыбашев следил за работами научных приборов.

Примечательно то, что именно записи из дневника наблюдений за микро-оранжереей Андрея Божко использовались им для написания собственной книги «Год в звездолете».

Космонавты с непростыми характерами: как продержаться целый год вместе?

Королев не даром проводил такой жесткий эксперимент. Нужно было проверить, как в этих условиях целый год продержатся вместе трое человек с непростыми характерами. Ведь каждый был в глубине души потенциальным лидером и не совсем любил подчиняться чужой воле.

Как и предполагал Королев, на корабле все-таки случился бунт. Произошло это событие ровно через два месяца так называемого полета.

Божко вместе с Улыбашевым больше сблизились друг с другом и перестали подчиняться приказам командира Мановцева. На тот момент ему было тяжелее всего. Дома у врача осталась любимая жена, которая должна была вот-вот родить.

Когда Улыбашеву по приказу Королева было усилено питание, обстановка в космическом модуле резко поменялась. Теперь инженер стал изгоем, ведь двое других «голодных» товарища стали испытывать к нему зависть.

Ситуация накалялась с каждым днем. В управлении пристально следили за происходящим через камеры видеонаблюдения. Эксперимент был на гране срыва.

Экипаж в итоге стал поддеркой

Космонавты также старались держать себя в руках. Вместо того, чтобы наброситься с кулаками друг на друга, они решили меньше общаться. Каждый из них стал замкнут и зациклился только на своей работе. Вроде бы конфликт был исчерпан.

Однако Королев решил ужесточить и без того трудные условия космического экипажа. Им сократили подачу воды, перестали давать горячую еду, подняли температуру в камере до 35 градусов и уменьшили подачу кислорода.

Королев стал наблюдать как экипаж будет справляться в такой аварийной ситуации. Предположений было два. Либо мужчины окончательно рассорятся, либо наоборот объединятся. Победило второе предположение. Экипаж мобилизовал свои силы и стал поддерживать друг друга.

Были и свои радости в жизни космонавтов в период эксперимента

Но были и радостные моменты в тяжелой жизни космонавтов. Герману Мановцеву по радио сообщили, что у него родилась дочь. Как бы ни просил доктор увидеть жену и дочку, ему не разрешили. Пообещали видеосвидание только через восемь месяцев.

А у биолога Андрея Божко вообще случилась интересная романтическая история. Он влюбился в голос девушки-оператора Виолетты, которая передавала сообщение от командования по радио.

Сквозь щелку в так называемом иллюминоторе, Божко смог смотреть на любимую. Затем вообще началась чуть ли не настоящая детективная история. Андрей придумал как писать девушке любовные записки. Он решил закапывать их в грунт пристыкованной оранжереи. Секретная переписка влюбленных продолжалась почти шесть месяцев.

После окончания эксперимента, влюбленные люди поженились. За свадебным столом гости кричали тост: «Ура, покорителям Марса!»

Очень сложный эксперимент, но, наверное, покорители Марса на многое должны быть готовы, а не только провести друг с другом длительный отрезок времени в ограниченном пространстве. И очень интересно, когда же осуществится первый пилотируемый полет к красной планете и будет ли он удачным.



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