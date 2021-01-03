Рогозин замахнулся на облет Луны в 2028 году

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году. Об этом сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, в 2030 году планируется посадить российский экипаж на Луну.
Изначально планировалось, что экипажи на Луну отправят при помощи ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей», но в декабре стало известно, что для этого будет достаточно ракеты «Ангара-А5В».
Рогозин, возглавивший дирекцию Роскосмоса, занимающуюся подготовкой миссий на Луну, также заявил, что в следующем году на Луну с космодрома «Восточный» отправится специальная автоматическая станция «Луна-25». «Мы начинаем освоение Южного плюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе готовим и экспедиции», — приводит его слова ТАСС.
Рогозин добавил, что перед Новым годом было принято решение о создании специальной единой программы лунных исследований. Он уточнил, что работу по подготовке миссий в дальний космос ведут и международные партнеры.
Планы и проекты в «Роскосмосе», надо признаться, смелые. И только время покажет, что из них сбудется, а что нет. Хочется, чтобы мы гордились делами этой большой структуры и вообще всей космической отраслью. А это уже наши планы. И тоже увидим когда-нибудь, сбудутся ли.
Член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина предупредила об усилившейся активности мошенников, которые предлагают пожилым людям обработку вентиляции от коронавируса.
Легенда театра и кино Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Однако количество поклонников, которые с удовольствием пересматривают картины с его участием, не уменьшается. Коллеги тоже с уважением и теплотой вспоминают артиста.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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