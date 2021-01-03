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Рогозин замахнулся на облет Луны в 2028 году

По инф. rosbalt.ru   
03 Января 2021 г.
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Россия впервые отправит корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году. Об этом сказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин замахнулся на облет Луны в 2028 году

По словам Рогозина, в 2030 году планируется посадить российский экипаж на Луну.

Изначально планировалось, что экипажи на Луну отправят при помощи ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей», но в декабре стало известно, что для этого будет достаточно ракеты «Ангара-А5В».

Рогозин, возглавивший дирекцию Роскосмоса, занимающуюся подготовкой миссий на Луну, также заявил, что в следующем году на Луну с космодрома «Восточный» отправится специальная автоматическая станция «Луна-25». «Мы начинаем освоение Южного плюса Луны сначала автоматическими космическими аппаратами, а в перспективе готовим и экспедиции», — приводит его слова ТАСС.

Рогозин добавил, что перед Новым годом было принято решение о создании специальной единой программы лунных исследований. Он уточнил, что работу по подготовке миссий в дальний космос ведут и международные партнеры.

Планы и проекты в «Роскосмосе», надо признаться, смелые. И только время покажет, что из них сбудется, а что нет. Хочется, чтобы мы гордились делами этой большой структуры и вообще всей космической отраслью. А это уже наши планы. И тоже увидим когда-нибудь, сбудутся ли.

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По инф. rosbalt.ru

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