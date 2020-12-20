Родившийся «под счастливой звездой» Николай Челноков

С улицы Челнокова для многих начинается Иркутск – поскольку именно на ней стоит железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский. А названа она в честь дважды героя Советского Союза Николая Челнокова – талантливого, бесстрашного и удивительно везучего летчика. О нем – очередная статья проекта «Улицы имени Победы».

Дважды героев Советского Союза совсем немного – официальные источники насчитывают чуть более 150. Из них свыше 30 – космонавты и командующие, награжденные уже намного позже окончания Великой Отечественной войны за другие, не менее важные заслуги. Но так или иначе – а именно дважды героев войны наберется от силы 120 человек. И имена двоих из них напрямую связаны с Приангарьем и иркутскими улицами. Об одном из них – Афанасии Белобородове – Телеинформ уже рассказывал. А это – история генерал-майора Николая Челнокова.

Иркутск в судьбе, но не в памяти

Практически все источники упоминают Иркутск в судьбе легендарного летчика буквально одной строкой – «родился 9 мая 1906 года в Иркутске в семье железнодорожника». Действительно, сложно что-то сказать еще об этом периоде, если учесть, что его родители – уроженцы Петербурга – уже в 1908 году вернулись на родину.

Однако единственному на сегодняшний день биографу Челнокова, руководителю регионального отделения фонда «Победитель» Игорю Сеченову удалось найти больше подробностей об этом периоде:

«Его отец Василий Сергеевич Челноков, 1876 года рождения, оказался человеком если не мудрым, то по-житейски рациональным. Будучи превосходным столяром-краснодеревщиком, Василий Сергеевич безбедно проживал в столице Российской империи Санкт-Петербурге с молодой женой Марфой Дмитриевной и двумя детьми – Марией и Евгением. До рождения в 1904 году сына Евгения Марфа Дмитриевна работала ткачихой на фабрике».

Зимой 1905 года в Санкт-Петербурге начинаются революционные волнения, и родители решают увезти детей подальше от смуты.

«Почему они не уехали в Тверскую губернию, на малую родину Василия Сергеевича, а выбрали далекий Иркутск, остается загадкой», – отмечает Игорь Сеченов в своем очерке «Николай Васильевич Челноков: необыкновенная судьба обыкновенного героя».

Но в результате летом 1905 года семья Челноковых оказывается в Иркутской губернии.

«Навыки краснодеревщика в губернском городе Иркутске оказываются невостребованными, и Василий Сергеевич устраивается работать кассиром на железной дороге, – пишет Игорь Сеченов. – А молодой жене в Иркутске работать не пришлось, в мае 1906 года в семье Челноковых появился третий ребенок – сын Николай. К началу 1908 года первая русская революция сходит на нет, и семья Челноковых, теперь уже с тремя детьми на руках, возвращается в столицу. Безусловно, иркутского периода своей жизни Николай Васильевич не помнил в силу малолетства и всегда искренне считал себя питерцем (ленинградцем)».

С мечтой об авиации

Во время смутных годов гражданской войны отец вновь вывозит свое семейство из беспокойного Санкт-Петербурга. Но на этот раз волнениями охвачена вся страна, так что ехать в далекий Иркутск смысла нет. И они отправляются в деревню под Тверью.

«До 1926 года Николай Челноков проживал в Твери вдали от социальных потрясений первых лет Советского государства, где и окончил девятилетнюю школу. В 1926 году в возрасте 20 лет он возвращается в родной Петроград, ставший Ленинградом, встает на учет на бирже труда и работает поденщиком на временных работах», – отмечает биограф.

Но уже в ранней юности Николай Челноков стал мечтать об авиации. И будущее покажет, что выбор этого пути в жизни был вовсе не ошибочным – ко всему, связанному с самолетами, у него был несомненный талант.

«В 1928 году по комсомольской путевке был направлен в авиацию. Окончил Севастопольскую школу морских летчиков и Ейское военно-морское авиационное училище, – пишет Илья Кузнецов в своей книге «Золотые звезды иркутян». – С 1928 года Николай Васильевич Челноков служил в авиации. По окончании Ейского военно-морского училища он был оставлен в нем на должности летчика-инструктора».

Счастливые годы

Именно с Ейском связан самый счастливый период жизни будущего дважды Героя Советского Союза. «В этом городке Николай Васильевич жил и служил родине до августа 1938 года», – пишет Игорь Сеченов.

В первой аттестации, данной молодому летчику Николаю Челнокову в 1931 году, написано:

«Дисциплинирован. Силой воли обладает. Выдержан, добросовестен. Авторитетом среди подчиненных пользуется. Инструкторской работой интересуется. Знания теории полета и матчасти – удовлетворительны. Методическое руководство группой удовлетворительное. Техника полета хорошая. Политической жизнью страны интересуется. В личной тренировке требуется отшлифовка посадок. Инициативен недостаточно. Занимаемой должности соответствует, перевести в К-5».

Год спустя тот же командир дает еще более положительную характеристику молодому морскому летчику:

«Дисциплинирован, инициативен, энергичен, авторитетом пользуется. Матчасть знает хорошо. Техника полета хорошая. Инструкторской работой интересуется. Политически развит хорошо, немало работает над собой. Методическое руководство курсантами вполне удовлетворительное. В опытной группе была авария по вине курсанта. Подлежит продвижению на должность командира звена К-7».

Тогда же, в 1932 году, в личной жизни Челнокова происходит важное событие – он женится на Зинаиде Боровиковой, работавшей в столовой помощником повара. Что примечательно, как рассказал Телеинформу Игорь Сеченов, супруга летчика была дочерью белого офицера. И молодого, перспективного летчика в опасные 30-е годы это не остановило. Более того, он не возражал, что жена хранила метрику и фото отца в офицерской форме в компании сослуживцев. Хотя в те годы порой достаточно было лишь намека на подобные связи, чтобы вся семья оказалась репрессированной.

В феврале 1936 года инструктора-летчика Николая Челнокова назначают на должность командира одного из отрядов школы. А в марте того же года ему присвоено звание старшего лейтенанта. Также в 1936 году он получает свою первую награду – орден «Знак Почета».

Боевое крещение

Игорь Сеченов уверен: биография Николая Челнокова была когда-то тщательно почищена. Основной аргумент в пользу этого – то, что нет ни одной записи о том, что с ним было в 1937 году и первой половине 1937 года. Именно тогда под репрессии попала часть бывшего начальства Ейского училища.

А летом 1938 года старший лейтенант Челноков оказывается на Балтике в 1-м минно-торпедном авиаполку ВВС Краснознаменного Балтийского флота. В ноябре 1939 года ему присвоено капитанское звание, а несколько дней спустя начинается советско-финская война, которая станет для Николая Челнокова первым боевым крещением. Во время нее он совершил 40 боевых вылетов на дальнем бомбардировщике ДБ-3.

После окончания боевых действий продолжал службу в ВВС Балтийского флота командиром звена, помощником командира авиаэскадрильи и командиром авиаэскадрильи 1-го минно-торпедного авиационного полка. Летал на бомбардировщике ДБ-3.

Легенда Балтики

В начале Великой Отечественной войны Николай Челноков командовал авиаэскадрильей 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота, участвовал в оборонительных боях в Прибалтике. После того как его отправили в Воронеж переучиваться на новый штурмовик Ил-2, становится командиром авиаэскадрильи 57-го штурмового авиационного полка ВВС Балтийского флота, участвует в обороне Ленинграда.

В июне 1942 года уже гвардии майору Николаю Челнокову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», сообщается на сайте «Герои страны».

С апреля 1942 года он заместитель командира, а в августе 1942 – мае 1943 года – командир 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Участвовал в обороне и прорыве блокады Ленинграда. Уже тогда он стал легендой. Для старших командиров гарантией выполнения задания было то, что авиагруппу ведет в бой Челноков.

Трибунал для героя

Затем происходит трагедия, едва не перечеркнувшая полностью его судьбу – тогда уже подполковника. В ночь на 2 мая 1943 года на аэродроме Приютино при разоружении самолёта ДБ-3 произошёл взрыв, убивший мастера по вооружению и уничтоживший два ДБ-3 и серьёзно повредивший пять истребителей Як-1 и Як-7. Герой Советского Союза как ответственный за аэродром командир полка отправляется под трибунал – его приговаривают к пяти годам в лагерях с отсрочкой до конца войны, понижают в звании до майора и отправляют воевать на Черноморский флот.

Впрочем, как отмечает Игорь Сеченов, эта история была отнюдь не такой однозначной, и Николай Челноков продемонстрировал в ней лучшие черты своего характера:

«1 мая 1943 года, в День всех трудящихся, не было боевых действий и боевых вылетов. И Челнокова пригласили в гости, он уехал с аэродрома в деревню за пять километров. Должен был вернуться к пяти утра 2 мая. А на время своего отсутствия назначил начальником своего заместителя. Ночью произошло ЧП. И Челноков, вернувшись в полк и узнав о том, что произошло, первое, что сделал, – вырвал из журнала приказ о назначении этого подполковника начальником. Он понимал, что его самого, в худшем случае, снимут с должности, разжалуют и отправят воевать, а зама сразу расстреляют по приговору военного трибунала. И пошел под трибунал как человек, который отвечал за все».

«Достойный защитник Родины»

Между тем, к декабрю 1943 года Николай Челноков уже на Черноморском флоте вновь дослужился до комполка – его назначают командовать 8-м гвардейским штурмовым авиационным полком ВВС ВМФ.

Штурмовые удары полка Челнокова были настолько сильны, что фашисты в дневное время вынуждены были прервать передвижение кораблей и транспортов по маршруту Новороссийск – Анапа – Керчь.

«Штурмовые удары полка Челнокова были настолько сильны, что фашисты в дневное время вынуждены были прервать передвижение кораблей и транспортов по маршруту Новороссийск – Анапа – Керчь», – отмечено на сайте Иркутского краеведческого музея. «Поначалу «илы» считались машиной, предназначенной для штурмовки наземных целей… Он нашел и впервые применил тактические приемы бомбоштурмовых ударов по морским транспортам противника», – отмечено в статье о Николае Челнокове в книге «Люди бессмертного подвига».

В апреле 1944 года летчик военным трибуналом ВВС Черноморского флота освобожден от наказания по приговору от 26 мая 1943 года со снятием судимости.

«Челноков, находясь на фронте, проявил себя достойным защитником Родины и в настоящее время успешно руководит гвардейским авиационным полком», – говорится в документе.

А 19 августа 1944 года Николая Челнокова награждают второй медалью «Золотая Звезда». В августе – ноябре 1944 года он командовал 9-й штурмовой авиационной дивизией ВВС Балтийского флота. Участвовал в Таллинской и Моонзундской операциях, блокировании курляндской группировки противника. Всего за время войны Николай Челноков совершил 277 боевых вылетов.

«Под счастливой звездой»

И что примечательно – за всю войну Николай Челноков не потерял ни одного самолета, ни разу не катапультировался из подбитой машины и даже ни разу не был ранен.

В частности, удивительный талант летчика и его безмерная удача отмечены в книге «Люди бессмертного подвига»:

«К Николаю Челнокову, пожалуй, больше всего относились слова популярной во время войны песни: «Смелого пуля боится...». Во многих боях участвовал он и каждый раз выходил победителем и даже невредимым. Боевые друзья говорили:

– Под счастливой звездой родился, Николай!

Находились даже шутники, утверждавшие, что Челноков летает на самолете, специально построенном для него, и других подобных машин в соединении нет.

– Машина моя обыкновенная, серийная, никаких особенных приспособлений на ней нет. Люблю я ее, знаю хорошо, вот она и слушается меня, – говорил он.

Челноков не раз подчеркивал, что для успеха в бою надо верить в машину, уметь в совершенстве управлять ею».

– Николай Васильевич был великолепный летчик и очень везучий, – отмечает и Игорь Сеченов. – Еще в 1940 году, когда он осваивал дальний бомбардировщик ДБ-3, у него в январе трижды отказывали двигатели, причем оба. И он трижды умудрялся тяжелый бомбардировщик, причем дважды – с полными баками, посадить на землю. Это показатель просто неимоверного качества пилота. Один раз он посадил просто неуправляемый самолет, то есть без двигателя – на лед Финского залива – ему повезло, что лед выдержал массу машины, которая весила больше 20 тонн. Во время первого боевого вылета на Черном море, когда он был пилотом Ил-2, его гоняли три «мессера» с 12-ю пулеметами. И он все-таки уклонился от огня, привез большое количество дыр в фюзеляже, но оба летчика экипажа были живы, не получили ранений, и машина через две недели вернулась в строй. Он потом писал, что за время этого боевого вылета, длившегося около часа, он и его штурман потеряли примерно по четыре килограмма веса.

Правда, биограф летчика уверен, что здесь не обошлось и без покровительства свыше:

– Это связывают с тем, что Николая Челнокова назвали в честь Николая Чудотворца. Его крестили у нас, в Иркутске. В районе станции Иннокентьевская был мужской монастырь – сейчас его нет, он был уничтожен.

Интеллигентный «батя» с чувством юмора

Помимо таланта и удачливости Челноков обладал и исключительными чертами характера. Неслучайно подчиненные называли его уважительно-ласково «батя».

«Николай Васильевич был очень человечен, – вспоминал один из летчиков его полка Владимир Водянов. – Этакая ленинградская интеллигентность. Мягок в обращении с людьми, независимо от занимаемого положения. Мягкий был в отношении к людям Николай Васильевич и жесток к врагам. Понимал с полуслова любого, узнавал состояние человека. Заботился о каждом. Имел обыкновение воспитывать из молодых летчиков отличных бойцов. В полку долго еще держалась атмосфера товарищества, взаимоуважения при любых обстоятельствах».

Впрочем, он же отмечает и то, что командир любил пошутить, «охотно включался в розыгрыши». В качестве примера приводит случай, когда решил «порезвиться» – возвращаясь с боевого вылета, сделал несколько виражей над самой крышей военного госпиталя:

«После посадки на аэродроме сразу же у самолета – «батя». Говорит строго: «Брил над госпиталем, а там тяжелораненые, пятеро умерли, а десять в тяжелом состоянии...» Побледнел я тогда, рука к пистолету тянется – «застрелиться» – мысль в мозгу. Увидел Николай Васильевич мое состояние и мягко мне: – «Ну ладно – пошутил я! Только ты в госпиталь сходи, извинись».

О любви к шуткам Николая Челнокова рассказывает и Игорь Сеченов:

– У них в 1944 году была довольно забавная история – Челноков ее описывает в воспоминаниях. Вообще в пьянстве его никто никогда не замечал. Но был вот такой эпизод. Он, будучи командиром полка, вместе с командиром дивизии Дмитрием Манжосовым полетел на совещание. Летели на самолете У-2, и управлял им сам Челноков. После совещания погода была нелетная, организовали банкет, летчики хорошенько поддали. А на следующий день установилась хорошая погода. Они с глубокого похмелья приходят рано утром на аэродром – около пяти часов – и нигде не видят часового. На поле стоят девять зачехленных самолетов У-2. И решили пошутить – берут первый попавшийся из этих самолетов, его расчехляют, заводят и улетают. Летят и обсуждают – вот сейчас будет переполох: куда делся самолет, кто угнал. Прилетели в часть, час проходит – тишина. Два, три часа проходит – тишина. Думают – странно, почему никто тревогу не поднимает? А оказалось, что они случайно из девяти самолетов выбрали именно свой и на нем улетели.

Память о герое

После войны Николай Челноков продолжает учить молодых летчиков и учиться сам. В 1949 году оканчивает Высшую военную академию имени Ворошилова, ему присваивают звание генерал-майора авиации. С июня 1950 года он – генерал-инспектор по авиации и ПВО, в феврале 1951 года – июле 1953 – старший инспектор по авиации Главной инспекции ВМФ. В июле 1953 года – марте 1954 – главный штурман авиации Военно-морского флота. Но вскоре увольняется в запас по состоянию здоровья – после перенесенного инфаркта. Умер Николай Челноков 16 июля 1974 года в Москве.

В Иркутске в честь героя названа одна из наиболее значимых и приметных улиц города – на ней располагаются главный железнодорожный вокзал города и главпочтамт. Здание вокзала, первый корпус которого построен еще в конце 19 века – во времена строительства Транссиба, – является не только визитной карточкой Иркутска, но и памятником архитектуры.

До 1985 года улица, где оно расположено, называлась просто Вокзальной. А 9 апреля решением Иркутского горсовета улицу в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне переименовали в улицу Челнокова.

Два бюста Челнокова

В 2006 году, в год столетия со дня рождения летчика, на этой улице, в районе перекрестка с улицей Маяковского, установили памятный камень, гласивший, что на этом месте будет размещен бюст Челнокова.

– Долго ни у кого не доходили руки, потому что железная дорога от этой идеи отказалась, сказала, что это городская структура, поэтому город пусть ставит – мы немножечко поможем, – говорит Игорь Сеченов. – В 2015 году, перед 110-летием Челнокова, мы продавили этот проект в администрации города через думу, и Бердников его поддержал. Единственный нюанс – не было конкурса, как положено по закону, и я не знаю, по каким принципам выбирали автора, который этот бюст изготовил. Внешне Челноков очень похож, но там есть некоторые огрехи в самом исполнении. У него на груди неестественно выполнен орден Красной Звезды, он отличается от оригинала, что недопустимо в такой монументальной скульптуре.

В результате в 2016 году, спустя десять лет после установки памятного камня, бюст на улице Челнокова все же появился. Кстати, иркутяне имеют отношение не к одному бюсту знаменитого летчика.

– Эта история началась в 2015 году в Кремле на встрече с космонавтом Алексеем Леоновым, – рассказывает Игорь Сеченов. – Тогда обсуждали, в том числе, с чего начать работу фонда «Победитель» в Иркутской области. Тут как раз всплыла фамилия Челнокова, и я заявил от имени фонда, что мы планируем разработать проект по изготовлению его бюста для музея Победы. До этого фонд «Победитель» уже передал музею два бюста дважды героев Советского Союза. И наш Челноков был третьим. Эскиз, который был подготовлен в Иркутске, не устроил дочь летчика Зинаиду. И решили делать эскиз бюста и отливать его в Москве. Этим занималась мастерская Салавата Щербакова – человека, который ставил на Поклонной горе скульптуру воинов Первой мировой войны. Нас тогда по деньгам не поддержал никто. Скидывались участники фонда и сами оплачивали бюст, потому что деваться было уже некуда. В том числе оплачивали и иркутские участники фонда – только моей семье это стоило 300 тысяч. Всего бюст стоил 650 тысяч рублей, а с учетом церемонии и всего остального обошелся примерно в 1,1 млн рублей. Но он того стоит – качество потрясающее.

– Мы надеялись, что нас поддержит губернатор, – отмечает биограф, – но даже на встрече с Левченко (он нас принял в воскресенье 13 марта 2016 года) он поговорил, пожал плечами, и на этом все и закончилось. То есть область не смогла ничем поддержать, а город был занят бюстом, который установили в Иркутске.

Также памятники Челнокову установлены в Санкт-Петербурге и Феодосии. Его именем названы улицы в Калининграде, Севастополе и Феодосии.

Юбилейный фестиваль

Игорь Сеченов рассказал, что сейчас фонд «Победитель» вышел с инициативой, которая рассматривается думой и администрацией Иркутска. Речь идет об организации «Фестиваля памяти» героев. И первый из них предлагается провести в областном центре в 2021 году и посвятить именно Николаю Челнокову, поскольку исполнится 115 лет со дня его рождения. Предполагаемая программа мероприятия включает в себя проведение нескольких творческих конкурсов среди разных возрастных групп. В частности, речь идет о написании «письма герою» (для школьников), создании портретов и скульптурных миниатюр, моделей самолетов, на которых летал легендарный авиатор, и видеороликов, посвященных ему.

Предполагается, что победители и призеры смогут получить уже подготовленные юбилейные медали и другие призы. Кроме того, лучшие работы могут быть выкуплены или переданы в дар Музею города Иркутска и музею иркутского аэропорта.

Фото из архивов Игоря Сеченова и из открытых источников

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