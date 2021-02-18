Яблоки падают в руки

Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Жил один человек. И была у него особенность: ему яблоки падали прямо в руки.
Он проходил мимо яблони, вытягивал руку — и обязательно падало яблоко. То, которое он хотел, и прямо в руку! Все удивлялись. И, конечно же, жаждали узнать — как это получается. А человек говорил:
— Я умею хотеть. Я хочу, чтобы яблоко упало, и оно падает.
Люди тоже хотели, но к ним яблоки в руки не падали.
— Вы, значит, правильно хотеть не умеете, — отвечал им человек.
Протягивал руку, и яблоко падало прямо на ладонь. Люди удивлялись, выпучивали глаза, хотели, но, наверное, совсем не в той методе. Люди начинали злиться, что у них не получается, и считать человека колдуном. И даже хотели сжечь своей завистью. Тогда человек решился провести ворк-шоп: как правильно хотеть.
— Только это не будет для вас облегчением, — предупредил человек, — Как вы уметете хотеть?
— Ну… мы думаем: хорошо бы яблоко упало в руки. Думаем очень сильно, молим Бога… Не грешим, делаем добро. И всё такое, как нас учили, — почти хором сказали люди.
— И всё? А вот как хочу я, — сказал человек, достал верёвки, пружины, кнопки, шурупы.
— Я хочу, что бы яблоко упало, и делаю для этого всё, — человек стал объяснять о каком-то устройстве, которое надо крепить к яблоку, и проходить потом мимо яблока в точное время, нажимать на пружину и всё такое.
Евгений Максимович Примаков занимает в пантеоне политических деятелей новой России постсоветского периода совершенно особое место. Его уважают и вспоминают с теплотой абсолютно все, даже политические противники. «Вот бы нам такого президента!» – это мнение можно услышать при любом его упоминании. А ведь он мог им стать! Об известных, малоизвестных и вовсе неизвестных широкой публике страницах жизни этого достойного человека в своей книге «Главный разведчик мог стать президентом. Карьера Евгения Примакова» рассказывает известный журналист, историк и политолог Леонид Млечин.
Гематоген – любимое многими лакомство, которое является средством профилактики железодефицитной анемии и повышает уровень гемоглобина. А этот полезный белок, входящий в его состав, вырабатывается из бычьей крови. Среди же православных бытует мнение, что вкушение крови в любом виде недопустимо.
Вот уже не первое десятилетие мы живем в напряженном ожидании смены власти. Случится ли она? И если да, то все ли будет гладко? Оказывается, в свое время генерал-лейтенант Валентин Мошков, известный как русский Нострадамус, дал свой прогноз будущего России исходя из законов исторических циклов.
Сны наших предков во многом отличались. Они не просыпались в холодном поту от атаки космического монстра и не тянулись спросонья к утерянному во сне смартфону. Но они видели сны неприятные, тяжелые и греховные. Такие, после которых обязательно следовало помолиться.
"Политика всегда осуществлялась с помощью изображений. Что говорят о политиках и текущей ситуации в мире картины из недавно переустроенного Овального кабинета Байдена и кабинетов других лидеров?", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Советские артисты были желанными гостями на международных кинофестивалях. Особенно в таких странах, как социалистическая Чехословакия. В 1969 году в Карловы Вары отправилась из СССР делегация деятелей культуры.
Станет ли появление интернета причиной отказа человечества от четких истин и канонов поведения? Некоторые считают, что да. Такого мнения придерживается, например, Игорь Чубаров, директор Института социально-гуманитарных наук.
Датой появления первых лотерей в России называют 18 век. В то время с их помощью собирали деньги в бюджет и на благотворительность. Например, благотворительные средства шли на помощь голодающим или жертвам военных конфликтов.
От количества наименований ингредиентов полезных для кожи, которые должны присутствовать в антивозрастной косметике захватывает дух. Особый интерес представляют церамиды. Что это за «малыши» и зачем они необходимы расскажем в статье.
Они мне надоели. Грех говорить такое о немолодых, заслуженных людях, но что тут еще можно сказать? Я от них просто устал. Да и они устали от нас: соцсети полны жалоб на то, что знаменитость, билеты на концерт которой стоили 5500 руб., не попадала в такт магнитофону, не вовремя открывая рот. Годы и отсутствие конкуренции берут свое: Филиппу Бедросовичу Киркорову — 53, Валерию Меладзе — 55, Николаю Баскову — 44, вечно юным Стасу Пьехе и Диме Билану — 40 и 39, а новые лица на эстраде не появляются.
Первый российский император славился горячим нравом и часто менял фавориток несмотря на то, что за всю жизнь был женат лишь дважды. Считается, что число законнорожденных детей Петра I едва ли составляет третью часть от всех его вероятных наследников. Внебрачных отпрысков правитель никогда не признавал, а большинству его «официальных» дочерей и сыновей была уготована несчастливая судьба.
Образ древнего худого благообразного старца с белой длинной бородой у тех, кто хоть немного знаком с историей, ассоциируется с русскими староверами. В своих всемирно известных произведениях Андрей Печерский слегка приоткрыл завесу над бытом и традициями этой уникальной социальной группы. Устав кержаческих монастырей и сложившийся на протяжении веков семейный уклад старообрядческих семей хранили старейшины обоих полов, которых, по сегодняшним меркам, мы называем долгожителями.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.