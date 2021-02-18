Яблоки падают в руки

Жил один человек. И была у него особенность: ему яблоки падали прямо в руки.

Он проходил мимо яблони, вытягивал руку — и обязательно падало яблоко. То, которое он хотел, и прямо в руку! Все удивлялись. И, конечно же, жаждали узнать — как это получается. А человек говорил:

— Я умею хотеть. Я хочу, чтобы яблоко упало, и оно падает.

Люди тоже хотели, но к ним яблоки в руки не падали.

— Вы, значит, правильно хотеть не умеете, — отвечал им человек.

Протягивал руку, и яблоко падало прямо на ладонь. Люди удивлялись, выпучивали глаза, хотели, но, наверное, совсем не в той методе. Люди начинали злиться, что у них не получается, и считать человека колдуном. И даже хотели сжечь своей завистью. Тогда человек решился провести ворк-шоп: как правильно хотеть.

— Только это не будет для вас облегчением, — предупредил человек, — Как вы уметете хотеть?

— Ну… мы думаем: хорошо бы яблоко упало в руки. Думаем очень сильно, молим Бога… Не грешим, делаем добро. И всё такое, как нас учили, — почти хором сказали люди.

— И всё? А вот как хочу я, — сказал человек, достал верёвки, пружины, кнопки, шурупы.

— Я хочу, что бы яблоко упало, и делаю для этого всё, — человек стал объяснять о каком-то устройстве, которое надо крепить к яблоку, и проходить потом мимо яблока в точное время, нажимать на пружину и всё такое.

— Это нечестно, — сказали люди.

— Отчего же? Я хочу, и моё желание исполняется.

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Источник: pritchi.ru

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