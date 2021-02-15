Мы встретились за кассой супермаркета: я расплачивался, она пробивала чек. И, о чудо, узнали друг друга: давным-давно, в другой жизни и другой стране, я был в командировке в маленьком провинциальном городе. По сегодняшней классификации — малом городе, таком, где меньше 50 тысяч жителей. Я смотрел спектакли, чтобы обсудить их с труппой, она играла в пьесе Лессинга «Эмилия Галотти». Спектакль был прекрасным, и это сильно контрастировало с тем, что от Перми в город пришлось четыре часа добираться на автобусе, который в дороге сломался.