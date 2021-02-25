Шарик и Мурка

Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. И зачем казалось ей это: сама в большом доме живёт, а Шарик в крошечной будке. Но всё дело в том, что дом этот не её, а конура — Шарикова! И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а ещё добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали!
Кончилось всё это тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь вместо него Мурку посадили.
Умные были хозяева. Поняли, что такая злая кошка лучше доброй собаки дом охранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени пустили — век доживать!
Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. И зачем казалось ей это: сама в большом доме живёт, а Шарик в крошечной будке. Но всё дело в том, что дом этот не её, а конура — Шарикова! И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а ещё добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали!
Оригинал «Длинной телеграммы» дипломата Джорджа Фроста Кеннана о планах США в отношении СССР передан в фонд библиотеки Российского военно-исторического общества. С уникальным документом эпохи в его полном виде есть возможность ознакомиться. Ниже представлены текст послания в переводе на русский язык и немного информации из истории телеграммы.
После победы Советской власти к интеллигенции, к старому знанию, культурным людям относились с большим предубеждением. Но в то же время СССР был прогрессистским проектом. Отношение к культуре было крайне уважительное — и в СССР создали свою великую культуру и свой тип культурного человека. Об этом разговор со знаменитым историком, бывшим диссидентом и бывшим членом ЦК КПСС, сыном «красного профессора» Роем Медведевым.
Сергея Есенина очень долго воспринимали на Руси как поэта-медиума, этакого народного вероучителя, чья лирика не только жила и отзывалась в череде эпох, но и замечательно ложилась на коллективную русскую душу, окрыляла ее вакхической удалью, за которой виделась неминуемая развязка — трагедия.
Похороны – это особая церемония, с которой связано множество самых разных примет и суеверий. С древних времен жители Руси считали, что семье покойного грозят новые потери, если в день погребения что-то пошло не так, как было запланировано. И гроб, оброненный по пути на кладбище, не мог быть простым недоразумением. Правда, существовал способ, как нивелировать влияние дурной приметы. Суеверные люди следуют ему и в наше время.
Плотный и маслянистый, проверенный временем и ни одним поколением прекрасных дам, крем «Геронтол» дает прекрасный эффект не только при традиционном применении, но и при использовании его в качестве других средств ухода. Учитывая его бюджетную стоимость, крем станет настоящей находкой для каждой женщины.
Уже более 75 лет минуло с той поры, как наша страна отмечала первый раз День Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас совсем мало осталось живущих ветеранов той страшной войны. Но мы помним всех: и тех, кто здравствует, и тех, кто погиб в боях, и тех, кто не дожил до 75-летнего юбилея Победы.
963-й УАП – единственный среди учебных авиационных полков советских ВВС – удостоился чести именоваться Краснознаменным. И хотя в силу преобразований, вливаний и расформирований ни полка, ни Ейского ВВАУЛ уже не существует, ветераны-однополчане сохраняют традиции родной воинской части, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, собираются на встречи каждый год в установленный День части – 22 февраля.
Проблема неравенства среди пожилых людей тревожит каждого второго, кто выходит на пенсию. Особо задевает вот что: почему госслужащие, которые, в отличие от простых работяг, всю жизнь просидели в теплых кабинетах, находятся в столь привилегированном положении? Их пенсия исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обычным пенсионерам до этого далеко: 25 тысяч рублей – высшая планка, и то для многих недосягаемая. На эту тему в письме изданию «Мои года» размышляет ветеран труда из Иркутска Юрий Карплюк.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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