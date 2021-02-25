ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Дубовая бочка
2014-09-03-00-34-10
Старик собрал своих детей:— Дети мои, настал мой последний час. Слушайте внимательно, потому что я хочу, чтобы вы мне растолковали одну историю.
Лесной лекарь
2014-10-03-00-24-23
Шёл по лесу старый лесник. Шёл — чуть не плакал. И то у него в жизни не так, и это не эдак. Сплошные болезни и скорби!
Два ангела
2014-08-29-00-36-21
Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на ночлег в холодном...
Подлинный наследник
2015-01-27-06-20-57
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Нищий и правда
2014-09-02-00-57-49
Постучался как-то в дом к одному старику нищий странник. Старик принял его с любовью, пригласил остаться на ночь.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Шарик и Мурка
Притча для детей   
25 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

chihuahua

Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. И зачем казалось ей это: сама в большом доме живёт, а Шарик в крошечной будке. Но всё дело в том, что дом этот не её, а конура — Шарикова! И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а ещё добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали!

Кончилось всё это тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь вместо него Мурку посадили.

Умные были хозяева. Поняли, что такая злая кошка лучше доброй собаки дом охранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени пустили — век доживать!

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Шарик и Мурка
    chihuahua Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. И зачем казалось ей это: сама в большом доме живёт, а Шарик в крошечной будке. Но всё дело в том, что дом этот не её, а конура — Шарикова! И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив стал, а ещё добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали!
  • Знаменитая «Длинная телеграмма» дипломата Кеннана с взглядами на СССР стала доступна для всех
    Оригинал «Длинной телеграммы» дипломата Джорджа Фроста Кеннана о планах США в отношении СССР передан в фонд библиотеки Российского военно-исторического общества. С уникальным документом эпохи в его полном виде есть возможность ознакомиться. Ниже представлены текст послания в переводе на русский язык и немного информации из истории телеграммы.
  • Версия: в опричники шли садисты, чтобы легально удовлетворять душевные позывы
    Понятие опричина стало нарицательным в нашей стране и обозначает крайнюю степень произвола государственной власти по отношению к собственным гражданам. Справедливо ли такое отношение? Вполне.
  • Историк: Большевики не считали интеллигентных людей своими
    После победы Советской власти к интеллигенции, к старому знанию, культурным людям относились с большим предубеждением. Но в то же время СССР был прогрессистским проектом. Отношение к культуре было крайне уважительное — и в СССР создали свою великую культуру и свой тип культурного человека. Об этом разговор со знаменитым историком, бывшим диссидентом и бывшим членом ЦК КПСС, сыном «красного профессора» Роем Медведевым.
  • Я скажу всем до чего довел планету этот фигляр Пэжэ, пацаки чатланам на голову сели Кю!
  • Чёрная дверь
    output Жил-был один очень мудрый король. Его собственный премьер-министр совершил предательство: он передал какие-то секреты в соседнюю страну, неприятелю. Премьер-министр был пойман с поличным.
  • Сергей Есенин – он точно угадал свое призвание
    Сергея Есенина очень долго воспринимали на Руси как поэта-медиума, этакого народного вероучителя, чья лирика не только жила и отзывалась в череде эпох, но и замечательно ложилась на коллективную русскую душу, окрыляла ее вакхической удалью, за которой виделась неминуемая развязка — трагедия.
  • Дурная примета – уронить гроб с покойным. Что делать и верить ли?
    Похороны – это особая церемония, с которой связано множество самых разных примет и суеверий. С древних времен жители Руси считали, что семье покойного грозят новые потери, если в день погребения что-то пошло не так, как было запланировано. И гроб, оброненный по пути на кладбище, не мог быть простым недоразумением. Правда, существовал способ, как нивелировать влияние дурной приметы. Суеверные люди следуют ему и в наше время.
  • Ох уж этот «Геронтол»: еще несколько необычных способов применения популярного крема!
    Плотный и маслянистый, проверенный временем и ни одним поколением прекрасных дам, крем «Геронтол» дает прекрасный эффект не только при традиционном применении, но и при использовании его в качестве других средств ухода. Учитывая его бюджетную стоимость, крем станет настоящей находкой для каждой женщины.
  • Ильченко и Карцев - Скажите, это склад?
  • Дерево и три желания
    family1 В одной деревне жили три брата. Однажды они пошли в поле косить сено, и во время косьбы наткнулись на маленькое деревце. Хотели, было, братья скосить деревце, но оно заговорило человеческим голосом:
  • Четыре поколения Аксеновых
    Уже более 75 лет минуло с той поры, как наша страна отмечала первый раз День Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас совсем мало осталось живущих ветеранов той страшной войны. Но мы помним всех: и тех, кто здравствует, и тех, кто погиб в боях, и тех, кто не дожил до 75-летнего юбилея Победы.
  • Легендарный 963-й УАП
    963-й УАП – единственный среди учебных авиационных полков советских ВВС – удостоился чести именоваться Краснознаменным. И хотя в силу преобразований, вливаний и расформирований ни полка, ни Ейского ВВАУЛ уже не существует, ветераны-однополчане сохраняют традиции родной воинской части, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, собираются на встречи каждый год в установленный День части – 22 февраля.
  • Я это никогда не полюблю…
    Я не люблю манежи и арены, / На них мильон меняют по рублю, / Пусть впереди большие перемены, / Я это никогда не полюблю… Владимир Высоцкий
  • Ширвиндт и Державин «Эльдар»
  • Демон старого дома
    О старом заброшенном доме на окраине деревни ходила нехорошая слава, что в нём живёт злой демон, и люди всегда обходили его стороной.
  • Русский язык? Забудьте! Киев усиливает национальную языковую политику
    Языковая политика Украины поддерживается многими ее жителями. Но проживает в стране и русскоговорящее население (его тоже немало), на котором может негативно отразиться проводимая «укранизация».
  • Эта беда страшнее любой заразы
    Проблема неравенства среди пожилых людей тревожит каждого второго, кто выходит на пенсию. Особо задевает вот что: почему госслужащие, которые, в отличие от простых работяг, всю жизнь просидели в теплых кабинетах, находятся в столь привилегированном положении? Их пенсия исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обычным пенсионерам до этого далеко: 25 тысяч рублей – высшая планка, и то для многих недосягаемая. На эту тему в письме изданию «Мои года» размышляет ветеран труда из Иркутска Юрий Карплюк.
  • А.Ширвиндт, М.Державин - У нас в гостях пара психологов. Творческий вечер А.Арканова (1990)
  • Культура в нашем доме
    Есть у меня одна знакомая. Очень культурная женщина. Она в области культуры работает. В музыкальном театре. Билеты продаёт.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 