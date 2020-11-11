Сделать всё возможное

Однажды в субботу, перед тем, как идти домой, пастор решил позвонить своей жене. Было уже почти 10 вечера, но жена не брала трубку. Долго ждал пастор, но жена так и не подошла к телефону. Через некоторое время он снова набрал домашний номер, и жена сразу же ответила. Пастор спросил, почему жена так...
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу:
— Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
Во время ноябрьских праздников 1990 года – позже выяснится, что они официально отмечались в СССР в последний раз, – по телевизору показывали старый советский фильм «Человек с ружьем». Это – киноповествование о крестьянине Иване Шадрине, ставшим революционным солдатом. Это был не реальный образ, а выдуманный драматургом Николаем Погодиным. А вот вечером 7 ноября 1990 года СМИ распространили информацию о новом «человеке с ружьем», совершившем покушение на президента СССР Михаила Горбачева. Террористом стал вполне конкретный человек – житель города Колпино, что под Ленинградом, Александр Шмонов.
Специалисты в сфере международных отношений обоснованно считают наличие ядерных арсеналов у ведущих мировых держав фактором сдерживания глобальной войны. Невероятная разрушительная сила и заражение местности делает применение этого оружия даже в небольших масштабах неприемлемым. Однако в XXI веке появляются технологии, способные нарушить сложившийся паритет.
Последние десять лет в России проходит так называемая «тихая» антиалкогольная кампания: правительство повысило цены на акцизы, а также ввело ограничение на время продажи. Однако несмотря на ограничительные меры Россия остается одной из самых пьющих стран в мире, а от бытового пьянства умирает до 50 % трудоспособных мужчин.
Чтобы выглядеть достойно в элегантном возрасте без пластических операций, начинать следить за собой стоит уже в 30 – 35 лет. Однако если вы немного затянули с уходом, то и сейчас можно исправить ситуацию. Как? Расскажем в статье.
Советские люди вкладывали титанические усилия в строительство дач. Из тесных хрущевок на дачу выезжали всей семьей, но не для отдыха на природе, а для прополки грядок. Выращенные на шести сотках корнеплоды вносили существенный вклад в бюджет советской семьи. Сегодня большинство россиян огородничают разве что для удовольствия. Почему феномен «дача» уходит в прошлое и что приходит ему на смену?
Два этапа генетических исследований фактически доказали принадлежность «екатеринбургских останков» членам расстрелянной семьи последнего российского императора. Ученые также смогли наглядно продемонстрировать некоторые специфические особенности, свойственные ДНК Романовых.
Всё-таки мир изменился. Раньше, когда мужики собирались чекушку раздавить, какие темы были в разговоре? Простые и понятные – женщины. А теперь?! Теперь у нас две темы – Трамп и вирус. И последний уже побеждает. Без него ни выпить, ни в баню сходить.
На Руси выкуп уплачиваемый женихом за невесту назывался вено, но с монголо-татарским нашествием этот термин почти канул в небытие, уступив место тюркскому слову калым. Сам обряд выкупа восходит к языческим временам, когда появилось табу на инцесты, то есть браки между близкими кровными родственниками. В поисках невесты женихи с дружинами были вынуждены отправляться в соседние племена или общины, а чтобы уговорить семью девушки отдать ее в чужие края, необходимо было задобрить или материально заинтересовать будущих родственников. Лишь после согласования со старейшинами рода размера калыма молодые могли готовиться к свадебному обряду, в котором тоже не обходилось без выкупа, правда, носившего более символический характер.
Отечественная война 1812 года породила на свет новое явление в истории - массовое партизанское движение. Во время войны с Наполеоном русские крестьяне стали объединяться в небольшие отряды, чтобы защищать свои села от иноземных захватчиков. Ярчайшая фигура среди партизан того времени – Василиса Кожина, женщина, ставшая легендой войны 1812 года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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