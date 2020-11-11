Сделать всё возможное

У одного человека заболел друг смертельной болезнью. Но у него был Учитель.

— Учитель, — прокричал человек, вбежав в дом, — Я знаю, что ты можешь помочь. Мой друг умирает. Спаси его.

— Хорошо, — ответил Учитель.

Болезнь приостановилась. Смерть отошла. Друг прожил ещё две недели и умер. Ученик пришёл к Учителю.

— Учитель, я долго думал. Своей просьбой я причинил другу ещё две недели физических болей. Он всё равно должен был умереть. Я глупый, но почему же ты выполнил мою просьбу?

— Потому, что даже сделав всё от нас зависящее, мы остаёмся людьми. И наше внутреннее я, которое требует помочь, сильнее осознания, что уже сделано всё.

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Источник: pritchi.ru

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