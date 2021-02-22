Демон старого дома

Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
О старом заброшенном доме на окраине деревни ходила нехорошая слава, что в нём живёт злой демон, и люди всегда обходили его стороной.
Однажды, один из жителей деревни побился об заклад, что проведёт ночь в этом доме, храбро вошёл в него и заперся там. В это же время, некий путник вошёл в деревню в поисках ночлега. Услышав про заброшенный дом с демоном, он решил там переночевать. Но когда он стал открывать дверь, то сидящий внутри храбрец решил, что это демон пришёл и заблокировал дверь. Путник же, в свою очередь, подумал, что злой демон не пускает его в дом и поднажал плечом.
И так они долго тянули и толкали дверь, пока она, наконец, не слетела с петель. Тогда храбрец набросился на путника и стал его бить, и путник тоже стал бить храбреца, и каждый из них думал, что сражается с демоном. Так они дрались и катались по полу довольно долго, пока не глянули друг другу в лицо и не поняли, что оба ошибались.
Проблема неравенства среди пожилых людей тревожит каждого второго, кто выходит на пенсию. Особо задевает вот что: почему госслужащие, которые, в отличие от простых работяг, всю жизнь просидели в теплых кабинетах, находятся в столь привилегированном положении? Их пенсия исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обычным пенсионерам до этого далеко: 25 тысяч рублей – высшая планка, и то для многих недосягаемая. На эту тему в письме изданию «Мои года» размышляет ветеран труда из Иркутска Юрий Карплюк.
Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер, литератор и историк, депутат Государственной думы. Вспомним, как спортсмен шел к своим победам?
В Москве, наконец, открыли бюст легенде разведки Александру Семеновичу Феклисову. Именно он сыграл серьезную роль в урегулировании Карибского кризиса в Америке и на Западе. Вспомним страницы жизни выдающегося человека, тем более, и повод есть подходящий.
Одиннадцать русских царей, начиная от Ивана IV (Грозного) и до Петра I, правили российским государством в общей сложности почти 200 лет. Историки по-разному описывают физическую мощь государей – о ком-то из них подобных характеристик не осталось вовсе, биографии других изобилуют выразительными примерами физической крепости. Кто же из правителей больше всех впечатлял своим обликом?
Один из показателей того, насколько стабильно живет государство, и как умело власти проводят социально-экономическую политику, демографический. У нас с демографией ситуация непростая. Население сокращается огромными темпами. Не влияет на ситуацию и приток мигрантов. Это тревожно, ведь земель у нас много. Значит, на них кто-то должен жить, их обрабатывать и охранять. Если наблюдается убыль людей, страна может стать территорией для решения чужих интересов. В общем, вопросов по теме достаточно. Поищем ответы. Почему сокращается население России и что с этим делать? Разговор с доктором экономических наук Сергеем Рязанцевым, директором Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.
Евгений Максимович Примаков занимает в пантеоне политических деятелей новой России постсоветского периода совершенно особое место. Его уважают и вспоминают с теплотой абсолютно все, даже политические противники. «Вот бы нам такого президента!» – это мнение можно услышать при любом его упоминании. А ведь он мог им стать! Об известных, малоизвестных и вовсе неизвестных широкой публике страницах жизни этого достойного человека в своей книге «Главный разведчик мог стать президентом. Карьера Евгения Примакова» рассказывает известный журналист, историк и политолог Леонид Млечин.
Гематоген – любимое многими лакомство, которое является средством профилактики железодефицитной анемии и повышает уровень гемоглобина. А этот полезный белок, входящий в его состав, вырабатывается из бычьей крови. Среди же православных бытует мнение, что вкушение крови в любом виде недопустимо.
Вот уже не первое десятилетие мы живем в напряженном ожидании смены власти. Случится ли она? И если да, то все ли будет гладко? Оказывается, в свое время генерал-лейтенант Валентин Мошков, известный как русский Нострадамус, дал свой прогноз будущего России исходя из законов исторических циклов.
Сны наших предков во многом отличались. Они не просыпались в холодном поту от атаки космического монстра и не тянулись спросонья к утерянному во сне смартфону. Но они видели сны неприятные, тяжелые и греховные. Такие, после которых обязательно следовало помолиться.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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