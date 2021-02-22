Демон старого дома

О старом заброшенном доме на окраине деревни ходила нехорошая слава, что в нём живёт злой демон, и люди всегда обходили его стороной.

Однажды, один из жителей деревни побился об заклад, что проведёт ночь в этом доме, храбро вошёл в него и заперся там. В это же время, некий путник вошёл в деревню в поисках ночлега. Услышав про заброшенный дом с демоном, он решил там переночевать. Но когда он стал открывать дверь, то сидящий внутри храбрец решил, что это демон пришёл и заблокировал дверь. Путник же, в свою очередь, подумал, что злой демон не пускает его в дом и поднажал плечом.

И так они долго тянули и толкали дверь, пока она, наконец, не слетела с петель. Тогда храбрец набросился на путника и стал его бить, и путник тоже стал бить храбреца, и каждый из них думал, что сражается с демоном. Так они дрались и катались по полу довольно долго, пока не глянули друг другу в лицо и не поняли, что оба ошибались.

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Источник: pritchi.ru

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