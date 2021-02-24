Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Жил-был один очень мудрый король. Его собственный премьер-министр совершил предательство: он передал какие-то секреты в соседнюю страну, неприятелю. Премьер-министр был пойман с поличным.
За это было только одно наказание — смерть. Но старый король всегда любил этого человека. Он был приговорён к смерти, но король дал ему шанс. В последний день он созвал весь свой суд. С одной стороны было оружие, готовое убить преступника, а с другой стороны была чёрная дверь. И король сказал: — Ты можешь выбирать: или смерть — ты приговорён к смерти, — или чёрная дверь. Ты можешь сам принять решение. Премьер-министр спросил: — А что за этой чёрной дверью? Король ответил: — Это неизвестно. Никто не знает этого, потому что никто не выбирал этого раньше. Во времена моего отца, во времена моего деда много раз предоставлялась такая возможность, но никто не воспользовался ею, поэтому никто и не знает. Это неизвестно никому; даже я этого не знаю. У меня есть ключ, но когда мой отец умирал, он сказал мне: «Я могу открыть дверь, но если ты войдёшь в неё, я закрою её за тобой. Ты не должен заглядывать в неё». Но ты можешь посмотреть, что там, потому что ты можешь выбирать. Ты можешь выяснить, что там находится. Ты имеешь право выбора. Премьер-министр долго размышлял и выбрал смерть. Он сказал: — Убей меня. Я не хочу идти за эту чёрную дверь. Премьер-министр был убит. Королева была очень любопытной. Она стала настаивать на том, чтобы король каким-то образом посмотрел, что там за дверью. Король рассмеялся. Он сказал: — Я знаю — за ней ничего нет. Это просто свобода; за ней нет даже никакого помещения. Эта дверь открывается в широкий мир. Там нет ничего, но этого ещё никто не выбирал.
Вместо неизвестного люди выбирают смерть. Вместо неизвестного люди даже выбирают страдание. Неизвестное кажется им ещё более опасным, чем сама смерть. А свобода — это дверь в неизвестное. Свобода означает движение в неизвестное без знания того, куда идёшь, без знания того, что случится в следующий момент. Это чёрная дверь. Очень редко Иисус или Будда выбирают дверь; все остальные выбирают смерть.
Сергея Есенина очень долго воспринимали на Руси как поэта-медиума, этакого народного вероучителя, чья лирика не только жила и отзывалась в череде эпох, но и замечательно ложилась на коллективную русскую душу, окрыляла ее вакхической удалью, за которой виделась неминуемая развязка — трагедия.
Похороны – это особая церемония, с которой связано множество самых разных примет и суеверий. С древних времен жители Руси считали, что семье покойного грозят новые потери, если в день погребения что-то пошло не так, как было запланировано. И гроб, оброненный по пути на кладбище, не мог быть простым недоразумением. Правда, существовал способ, как нивелировать влияние дурной приметы. Суеверные люди следуют ему и в наше время.
Плотный и маслянистый, проверенный временем и ни одним поколением прекрасных дам, крем «Геронтол» дает прекрасный эффект не только при традиционном применении, но и при использовании его в качестве других средств ухода. Учитывая его бюджетную стоимость, крем станет настоящей находкой для каждой женщины.
Уже более 75 лет минуло с той поры, как наша страна отмечала первый раз День Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас совсем мало осталось живущих ветеранов той страшной войны. Но мы помним всех: и тех, кто здравствует, и тех, кто погиб в боях, и тех, кто не дожил до 75-летнего юбилея Победы.
963-й УАП – единственный среди учебных авиационных полков советских ВВС – удостоился чести именоваться Краснознаменным. И хотя в силу преобразований, вливаний и расформирований ни полка, ни Ейского ВВАУЛ уже не существует, ветераны-однополчане сохраняют традиции родной воинской части, занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, собираются на встречи каждый год в установленный День части – 22 февраля.
Проблема неравенства среди пожилых людей тревожит каждого второго, кто выходит на пенсию. Особо задевает вот что: почему госслужащие, которые, в отличие от простых работяг, всю жизнь просидели в теплых кабинетах, находятся в столь привилегированном положении? Их пенсия исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обычным пенсионерам до этого далеко: 25 тысяч рублей – высшая планка, и то для многих недосягаемая. На эту тему в письме изданию «Мои года» размышляет ветеран труда из Иркутска Юрий Карплюк.
Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер, литератор и историк, депутат Государственной думы. Вспомним, как спортсмен шел к своим победам?
В Москве, наконец, открыли бюст легенде разведки Александру Семеновичу Феклисову. Именно он сыграл серьезную роль в урегулировании Карибского кризиса в Америке и на Западе. Вспомним страницы жизни выдающегося человека, тем более, и повод есть подходящий.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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