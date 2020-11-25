Авария электросетей

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Однажды на кухне собрались несколько человек и стали обсуждать, как обычно бывает, политику своего государства, как внутреннюю, так и внешнюю. И зашёл у них разговор на одну из больных тем — коммунальное хозяйство.
Один начал, а все поддержали его:
— Да нет у нас порядка! Правды не добьёшься! Государство всё гнилое!..
Но среди собравшихся сидел молча один и не поддерживал общий кураж. Когда к нему обратились, он ответил:
— А вы сами что-нибудь делаете для того, чтобы был порядок?
Его сначала не поняли:
— Ну уж бычки мимо урны не бросаем.
— А чтобы правды добиться, на что готовы пойти?
На него замахали руками:
— Да бесполезно это! И пробовать даже не стоит.
— Вот! — поднял палец вверх человек. — Это называется «предубеждение». Всё так, как вы говорите не потому, что кто-то сверху так устраивает, а потому что вы сами так решили и так живёте.
И он рассказал историю, которую слышал из первых уст от одного человека, бывшего председателем жилищного кооператива:
Когда-то в одном районе города на электрической подстанции случилась авария. И из-за неё несколько секунд в близлежащие дома было подано напряжение, превышающее норму в полтора раза. Почти в каждой квартире сгорели работающие в это время бытовые приборы. Люди были возмущены: устраивали собрания, ходили в кабинеты к начальникам электросетей и стучали кулаками по столам. Какого-то инженера, виноватого в этом, даже, говорят, избили. Но никто не решился подать в суд на электросети, чтобы те возместили ущерб.
И вот в том кооперативе, где председателем был рассказчик, провели собрание. Оно проходило на тех же повышенных тонах. Каждый брал слово и говорил о недопустимости таких случаев, о том, что этому надо положить конец, о том, что мэрия ставит на эти должности не того, кого надо. И каждый заканчивал свою речь тем, что никуда мы от этого не денемся, потому что у нас страна такая.
Председатель предложил подать коллективное заявление в суд, но на него только махнули рукой: мол, бесполезно это. И тогда он решил сам от себя обратиться в суд, что и сделал: написал заявление, собрал соответствующие документы, доказывающие факт нарушения режима подачи электроэнергии, и выиграл дело. Суд признал электросети виновными с случившемся факте и обязал выплатить компенсации всем, кто пострадал от этого.
Председатель вновь собрал жильцов своего кооператива и сообщил им о победе. Раздал каждому копии решения суда и сказал, что для того, чтобы получить свои деньги, на которые можно будет купить новую технику, нужно всего лишь написать заявление и указать, что именно сломалось.
Человек, рассказывающий эту историю замолчал и оглядел всех своих собеседников.
— Так вот, — продолжил он, — как потом выяснилось, городские электросети не заплатили никому ни рубля! — он снова сделал паузу. — Потому что ни одно заявление по этому судебному делу подано не было.
Все молчали, а он продолжил:
— И вот прежде чем здесь на кухне ругать свою страну, спросили бы себя, всё ли сами сделали для того, чтобы был вокруг порядок.
Однажды на кухне собрались несколько человек и стали обсуждать, как обычно бывает, политику своего государства, как внутреннюю, так и внешнюю. И зашёл у них разговор на одну из больных тем — коммунальное хозяйство.
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