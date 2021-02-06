У каждой религии своё понятие греха. А как в исламе?

Такое философско-этическое понятие как грех не имеет однозначной трактовки. Люди по-разному оценивают одни и тех же поступки в зависимости от исторической эпохи, национального менталитета, а также от целого ряда социальных, экономических и политических обстоятельств. Но определяющим фактором в данном случае является религиозная принадлежность человека. Каждое вероучение имеет собственную концепцию греха. И это понятие для мусульман и христиан не всегда означает одно и то же.

Сура «Аль-Исра»

Не секрет, что христианство и ислам имеют общие корни, и духовной основой морально-этических норм, принятых обеими религиями, являются всем хорошо известные Десять заповедей пророка Моисея. Правда, каждая из религий по-своему переосмыслила их.

Доктор философских наук, известный азербайджанский религиовед Айдын Ариф оглы Али-заде в своей книге «Библия и Коран: сравнительный анализ» (Баку, 2002 г.) отметил, что наиболее последовательно нравственные принципы ислама передает сура 17 «Аль-Исра» (Перенесение ночью).

Самым главным грехом мусульмане считают вероотступничество. В Коране сказано: «Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то сядешь униженным и покинутым» (сура 17, аят 22).

Далее Коран учит людей почитать своих родителей, проявлять милосердие, ни в коем случае не обижать сирот, быть щедрыми ко всем нуждающимся, избегать прелюбодеяний, не поддаваться гордыне. Все эти морально-этические нормы обязательны и для христиан, понятны им. А вот запрет необдуманных расходов и пустого разбазаривания средств, упомянутый рядом с основополагающими нравственными принципами, может удивить людей, не знакомых с исламской этикой.

«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее [не будь скуп], и не раскрывай ее во всю длину [не расточительствуй], а не то сядешь порицаемым и опечаленным» (сура 17, аят 29).

Еще одно существенное различие касается заповеди «Не убий». Коран ясно разграничивает, кого именно нельзя лишать жизни: «Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех» (сура 17, аят 31).

И еще сказано: «Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только у вас нет на это права. Если кто-либо убит несправедливо, то Мы уже предоставили его правопреемнику полную власть, но пусть он не излишествует в отмщении за убийство. Воистину, ему будет оказана помощь» (сура 17, аят 33).

Иными словами, лишение человека жизни, совершенное по приговору шариатского суда, грехом не считается. И мусульманин, чей родственник был убит, не должен безоглядно стремиться к мести, ведь справедливость восстановит сам Всевышний.

Грехи для мусульман

С точки зрения исламских богословов, грех – это отклонение человека с праведного пути, неповиновение законам, которые установил Аллах. Причем, самым тяжким и непростительным деянием является вероотступничество или служение ложным богам. Об этом доктор философских наук Андрей Поломошнов написал в статье «Грех и спасение в религиозной антропологии: ислам и христианство», которая вышла в журнале «Исламоведение» (том 9, № 4 за 2018 г.).

Любые неблаговидные поступки, кроме вероотступничества, могут быть прощены человеку, поэтому списка смертных грехов Коран не содержит. Однако, основываясь на его тексте, мусульманские богословы сформулировали различные перечни порицаемых деяний, включающие от 12 до 150 пунктов. При этом все грехи делятся на большие, которые упомянуты, например, в суре «Аль-Исра», и малые.

Помимо разделения неблаговидных поступков по степени тяжести, они также классифицируются в зависимости от своего источника:

грехи разума (неверие, религиозное невежество);

грехи тела (глаз, ушей, языка, рук, ног, живота и половых органов );

); нравственные грехи.

Как указал А.Ф. Поломошнов, к наиболее тяжким нравственным грехам в исламе относятся: гордыня, высокомерие, тщеславие (самолюбие), зависть, лицемерие, хитрость (коварство, предательство) и алчность.

Для сравнения ученый привел аналогичный список, который составил Римский папа Григорий I Великий (540-604 гг.). В него вошли: гордыня, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие, похоть и, разумеется, блуд. А вот православный святитель Тихон Задонский (1724-1783 гг.) отнес к числу смертных грехов следующие семь: гордость, лакомство, блуд, обжорство, зависть, гнев и леность.

Как видно, представленные здесь списки имеют как различия, так и явное сходство. Все богословы, как один, ставят на первое место непомерную человеческую гордыню. При этом ислам хоть и порицает людей за обжорство, депрессивный настрой, гневливость и лень, все же, не считает эти свойства личности непреодолимой преградой для души на пути к спасению. В то же время, среди смертных грехов, недопустимых для христиан, не упомянуты хитрость, лицемерие и коварство.

Стоит отметить, что различные религиоведы и богословы по-своему трактуют концепцию греха, принятую в исламе. Например, вышеупомянутый Айдын Ариф оглы Али-заде называет самым тяжким деянием «придание Аллаху равного». То есть, убийство одним человеком другого человека.

Грехи для христиан

Наиболее последовательное описание морально-этических норм, которым должен следовать каждый христианин, содержится в знаменитой Нагорной проповеди Иисуса Христа, которую апостол Матфей поместил в 5-7 главах своего Евангелия.

Переосмыслив ветхозаветное учение, Спаситель наполнил его новым смыслом. Он проповедовал: «Вы слышали, что было сказано: "возлюби ближнего твоего, и возненавидь врага твоего". Я же говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за тех, кто гонит вас, чтобы стать вам детьми Отца вашего, Который на небесах; ибо Он являет солнце Свое над злыми и добрыми, и посылает дождь для праведных и неправедных» (Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 43-45).

Известный богослов, священник Георгий Максимов описал представления христиан о природе греха в своей книге «Религия Креста и религия полумесяца: Христианство и Ислам» (Москва, 2008 г.). Автор отметил, что грех в понимании православного человека представляет собой болезнь души. А источником неблаговидных поступков является несовершенство человеческой натуры, возникшее в результате первородного греха, совершенного еще в Эдеме.

«По христианскому учению, вкусив плод, человек не узнал чего-то нового и не утратил части какого-то знания, но переступил грань. Грехопадение качественно изменило отношения человека с Богом, образовав пропасть между ними, и осквернило само человеческое естество», – написал Г.В. Максимов.

А поскольку все люди, живущие на Земле, считаются потомками Евы и Адама, то получается, что каждый человек по факту своего происхождения обладает искаженной и помраченной природой, унаследованной от Прародителей. Такое сильное влияние на всех оказал первородный грех.

Исламские же богословы отрицают принцип коллективной ответственности людей перед Всевышним. Они полагают, что каждый человек должен в полной мере расплачиваться лишь за те неблаговидные поступки, которые совершил сам. Раз Адам покаялся Аллаху и получил прощение, то никакого первородного греха нет.

Правда, ислам так же, как и христианство, признает несовершенство человеческой природы, которым ловко пользуется коварный Иблис, чтобы сбить людей с праведного пути. А вообще, обе религии считают грехи результатом различных искушений и обязывают своих последователей стойко противостоять проискам злых сил.

Искупление и покаяние

Христиане считают, что поскольку Сын Божий искупил первородный грех своей мученической гибелью, то сам факт крещения освобождает человека от коллективной вины за действия Евы и Адама, которые привели к изгнанию из Эдема. Дальнейший этап на пути к спасению души – искупление неблаговидных поступков, совершенных человеком, через покаяние, молитву и богоугодные дела. При этом священник на исповеди может грехи отпускать.

Ислам же не признает таких полномочий за религиозными деятелями, поскольку Аллаху не требуются посредники для оценки тех или иных поступков человека. Незначительные прегрешения прощаются людям в результате намаза (регулярной краткой молитвы) и соблюдения поста. А для искупления более тяжких деяний требуется тауба – особая покаянная молитва о прощении грехов, адресованная Аллаху. Кроме того, многие мусульмане верят, что паломничество в Мекку (хадж) снимает с человека практически все его грехи.

В отличие от христианства, ислам не считает человеческую душу ареной постоянной борьбы добра и зла. А праведный путь, по мнению мусульман, вовсе не означает непримиримой борьбы человека с собственной природой. В то же время, каждый правоверный должен соответствовать высоким нравственным критериям и неукоснительно следовать духовным наставлениям религиозных деятелей.

Руководитель швейцарской благотворительной организации «Исламская помощь» Джамаль Крафесс посвятил данной теме статью «Ислам и гуманитарная помощь», которая опубликована в международном журнале Красного Креста (№ 858, июнь 2005 г.). Он отметил, что многие религиозные тексты сурово порицают тех мусульман, которые не помогают нуждающимся, тем более что благотворительность – это действенный способ искупления грехов.

Джамаль Крафесс считает, что мусульманин, совершивший неблаговидный поступок, должен не просто раскаяться, повиниться перед людьми и возместить пострадавшим причиненный ущерб. Он обязан загладить свою вину перед Всевышним благими делами.

Например, в случае несоблюдения клятвы следует накормить или одеть десять бедняков. А если во время Рамадана правоверный нарушил пост без уважительной причины, то ему предписано оказать благотворительную помощь шестидесяти страждущим.

Пророки непогрешимы

Ислам признает как ветхозаветных пророков, так и Иисуса Христа. Причем, всех без исключения посланников Аллаха, отправленных к разным народам для передачи им божественного откровения, мусульманские богословы считают людьми. Но несмотря на их человеческую природу, Коран описывает всех пророков абсолютно безгрешными. Об этом азербайджанский религиовед Айдын Ариф оглы Али-заде написал в своей вышеупомянутой книге.

Мусульманские богословы считают людей, которых избрал сам Аллах, в том числе Лота, Авраама, Давида, Аарона и Иакова, безупречными образцами благочестия. А все ветхозаветные истории, в которых упоминаются и неблаговидные с этической точки зрения поступки пророков, объявлены вымыслом.

Религиозные каноны по-разному ориентируют на некоторые вопросы своих последователей. Но каких бы вероисповеданий не были люди, есть у них и много общего. От настоящей дружбы, к примеру, вряд ли кто-то откажется или от настоящей любви. Никому не хочется стареть в одиночестве и все хотят жить долго и счастливо и желают добра и процветания своим детям.

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