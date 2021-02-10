О чем нам могут рассказать цветы?

Вы знаете, что такое Lingua Flora? Это язык цветов, с которым с исторической и современной точек зрения может познакомить читателей книга Джилл Дэвис и Джилл Сондерс «Тайный язык цветов». Ниже предлагаем прочитать из этой книги любопытные очерки о четырех растениях.

Чертополох

Когда бы ни пришлось мне умереть, я хочу, чтобы люди, знавшие меня лучше других, сказали, что я всегда выпалывал чертополох и выращивал цветы везде, где, по моему разумению, цветы могли расти.

Авраам Линкольн (1809–1865), президент США

Подул осенний ветерок

С коричневых полей.

Чертополох пустил пушок,

Он прочь летит скорей.

Теперь бродить отрадно нам

По золотым холмам.

Мария Хоувит (1799–1888), Англия, из стихотворения «Кукурузные поля»

Чертополох

Чертополохом называют цветущие растения, обладающие мощной защитой из острых колючек; с научной точки зрения, речь идет о нескольких родах семейства астровых (татарник, чертополох, бодяк). Колючки могут расти как на всех частях растения, так и только по краям листьев. Они оберегают чертополох от травоядных животных — например, крупного рогатого скота. Бабочки нимфалиды, равно как и американские чижи, очень любят нектар чертополоха.

Чертополох — древний символ благородства характера или благородства по рождению, и горе тем, кто поранит или повредит растение, однако многие садоводы, игнорировавшие поверья, знают, как быстро и упорно это растение восстанавливается. По легенде, когда нападавшие на Британию скандинавы пробирались по шотландскому военному лагерю, один из босых солдат наступил на колючку и взвыл от боли. Его крик предупредил шотландцев о нападении, они смогли отбить наступление. Чертополох — государственная эмблема Шотландии с XIII века, и его можно увидеть на серебряных монетах XV века.

Занимательные факты

Чертополох, благородный символ, стал эмблемой многих организаций — например, полиции Шотландии и Британской энциклопедии (работа над которой начиналась в Эдинбурге).

Утверждают, что римский писатель и натуралист Плиний (а также его последователи века спустя) полагал, будто колючки чертополоха могут излечить мужчин от облысения.

Чертополохом лечили головные боли, чуму, язвы, болячки, желтуху и головокружения.

Чертополох был любимой едой ослика Иа в книге про Винни Пуха.

Значения

Бодяк обыкновенный означает аскетизм.

Татарник колючий символизирует возмездие.

А вот и дикий ломонос,

Усыпанный изящными цветками...

Дора Рид Гудейл (1866–1915), США

Клематис, или ломонос

Клематис

Латинское название цветка, Clematis, происходит от греческого κλῆμα — «росток, усик». Возможно, изначально так называли барвинок. На основании ранних документов можно предположить, что клематис появился в британских садах уже в 1569 году. Однако китайские виды были привезены в Европу только в XVIII веке из Японии, куда они попали в XVII веке. До того единственным видом клематиса в английских садах был ломонос виноградолистный, называемый по-английски traveller’s joy («радость путника») — буйно разрастающееся и обильно цветущее вьющееся растение, которое может вскарабкаться на высоту 9–12 м. Оно предпочитает берега рек, цветет в разгар лета и прекрасно смотрится в морозный зимний день, когда пушистые, мягкие, как паутина, семена блестят среди листвы.

Викторианцы с энтузиазмом разводили клематисы, и ведущий питомник Джекманов мог похвастаться списком из 343 разновидностей, пока страшная болезнь растений, вилт, не опустошила их коллекцию. Однако наследие этой викторианской страсти продолжает жить во многих видах клематиса с крупными цветками; один из них — клематис Джекмана, — пользуется особой популярностью с 1862 года.

Занимательные факты

Все виды клематиса содержат эфирные масла, а также вещества, раздражающие кожу и слизистые оболочки. При неумеренном употреблении в пищу они могут вызвать внутреннее кровотечение. Говорят, что попрошайки натирали конечности клематисом, чтобы у них появились язвы: такое зрелище чаще вызывало у людей жалость.

Клематис эффективен при мигрени, нервных расстройствах и кожных инфекциях; а загнанных лошадей стимулируют концентратом из его корней.

Первопроходцы и испанские колонисты на Диком Западе использовали вместо перца семена и едкие листья ломоноса лигустиколистного и назвали это растение перечной лозой.

Значения

Хитрость, изобретательность и красота ума.

Вечнозеленый клематис символизирует бедность.

Дикий ломонос виноградолистный означает безопасность и защищенность.

Гибискус

Гибикус

Этот прекрасный броский цветок привлекает бабочек, пчел и колибри. Имя гибискусу дал греческий врач, ботаник Педаний Диоскорид (примерно 40–90 н. э.). Гибискус также называют розеллой и суданской розой. Красный гибискус часто появляется в индийском искусстве; это традиционное подношение богине Кали и богу Ганеше.

Это символ Гавайев, где его принято дарить гостям. Один цветок гибискуса за левым ухом таитянской женщины показывает, что она свободна и жаждет любви; цветок за правым ухом означает, что у нее уже есть мужчина; если же она носит по цветку за каждым ухом, она кому-то обещана, но предпочла бы иное!

Рубиново-красный чай из гибискуса, каркадэ, популярен в Западной Африке, Египте, Судане, Мексике, Индии, Камбодже и Бразилии, он обладает успокаивающими свойствами. На Ямайке и Карибах его смешивают с травами, корнями, специями, тростниковым сахаром и ромом и подают на Рождество. В Мексике вяленый гибискус считается деликатесом. Также его можно засахарить и использовать для украшения десертов.

Занимательные факты

Это национальный цветок Южной Кореи и Малайзии.

В Сенегале из гибискуса готовят национальный напиток биссап.

Считается, что некоторые части растения лечат кашель и помогают при выпадении волос.

Из волокон коры гибискуса делают юбки и парики.

На Филиппинах дети выдувают пузыри из его липкого сока.

В Древнем Египте гибискус использовали как натуральный диуретик, снижающий кровяное давление.

Волокна кенафа, гибискуса коноплевого, перерабатывают в бумагу, ткань и веревки.

Значения

В английском языке гибискус иногда называется цветком часа; в языке цветов он имел значение «не упустить возможность» или «поглощен любовью», а также символизировал утонченную красоту — возможно, благодаря своему хрупкому очарованию.

В Северной Америке гибискус ассоциируется с идеальной невестой.

На Гавайях он означает королевскую власть, уважение и гостеприимство.

В Японии в нем видят символ мягкости и гостеприимства.

Китайцы связывают гибискус с богатством и славой либо с девственностью.

В Южной Корее он обозначает бессмертие, вечную любовь и непобедимых воинов.

В Малайзии это цветок празднеств, жизни и смелости; он изображен на местной валюте.

Ну что за жизнь, если нам недосуг,

Отбросив дела, посмотреть вокруг!

Уильям Генри Дэвис (1871–1940), Уэльс, из стихотворения «Досуг. Песни радости» (пер. с англ. С. Шестакова)

Дайте мне благоухающий на рассвете сад, полный прекрасных цветов, где я смогу безмятежно гулять.

Уолт Уитмен (1819–1892), США

Подсолнухи

Подсолнухи

Подсолнух, уроженец обеих Америк, получил свое латинское название, Helianthus, в честь бога солнца Гелиоса, а еще потому, что его роскошные огромные цветки напоминают солнце. Сердцевина соцветия состоит из более чем 2000 крошечных цветков, которые обожают пчелы. Эти цветки превращаются во множество семечек, любимых и птицами, и людьми. Подсолнух выращивали в Мексике по крайней мере с 2600 года до н. э.; в Америке археологи нашли запасы семян подсолнечника, сделанные около 3000 лет назад.

Растения могут достигать высоты 3,5 м. Ацтеки почитали их и изображали золотые подсолнухи в своих храмах. Первым европейцем, увидевшим подсолнух, был Франсиско Писарро, побывавший в Перу в XVI веке. Вскоре испанские переселенцы и матросы привезли семена и изображения золотого цветка в Европу.

Из каждой созревшей головки подсолнуха можно получить 40 % от его веса в виде масла. Этот продукт можно употреблять во время Великого поста, так что неудивительно, что подсолнечное масло стало широко распространенным ингредиентом в кулинарии. Листья служат пищей для крупного рогатого скота, волокна стеблей используются в бумажной промышленности, а еще полыми стеблями подсолнечника набивали спасательные жилеты, чтобы они держались на плаву.

Занимательные факты

Бутоны поворачиваются вслед за солнцем, поэтому спиритуалисты выбрали подсолнух в качестве эмблемы своей церкви: для них он символизирует обращение к свету истины. Мотив подсолнуха часто появляется в искусстве и ювелирных изделиях спиритуалистов.

Это цветок штата Канзас, национальный цветок Украины и один из символов города Китакюсю в Японии.

Подсолнухи вдохновили Ван Гога на несколько известных натюрмортов.

Международный день городского садоводства, он же день неофициальной посадки подсолнухов, отмечается 1 мая, и в этот день их сажают повсюду, особенно в публичных местах, где нет озеленения.

По некоторым источникам, в 1567 году в Падуе вырос подсолнух высотой 12 м.

Семена подсолнуха добавляют в хлеб.

Из подсолнуха изготавливали лечебные притирания, красители и краски для тела.

Значения

Подсолнух символизирует восхищение, верность и гордость, он говорит: «Ты прекрасен». Он воплощает чистые и возвышенные мысли.

Высокий подсолнух означает высокомерие.

Карликовые подсолнухи — обожание.

Книгу Джилл Дэвис и Джилл Сондерс «Тайный язык цветов» (перевод Ольги Лисенковой) представляют издательства «КоЛибри» и «Азбука-Аттикус ».

». Символические значения приписывались цветам издавна — в религии, геральдике, живописи, литературе и в повседневной жизни. В XIX веке цветы давали влюбленным возможность открыться друг другу, не нарушая при этом строгие правила поведения : с их помощью можно было передавать послания самым очаровательным образом. Так постепенно появился настоящий, тщательно проработанный язык — язык цветов, Lingua Flora.

: с их помощью можно было передавать послания самым очаровательным образом. Так постепенно появился настоящий, тщательно проработанный язык — язык цветов, Lingua Flora. Эта увлекательная книга познакомит вас с языком цветов с двух точек зрения: исторической и современной. Иллюстративной основой для первой части стала изысканная коллекция акварелей XIX века — «Книга памяти», созданная Фанни Робинсон, талантливой художницей и страстной любительницей цветов. Во второй части авторы продолжат исследовать мир цветов на примере работ других художников, показывая, какое влияние цветы оказывали на людей в прошлом и какую роль играют сегодня.

Издревле растения украшали жизнь людей, а также несли собой разные значения и смыслы. Цветы позволяли без слов выразить чувства, переживания, просигнализировать о любви и т.д. Язык цветов распространился со временем по всему миру, и в разных странах значения растений могут расходиться. Например, в Англии незабудка означает любовь, а в России этот цветок является символом памяти.

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Polit.ru

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