На Руси когда приснился таракан, надо было в церковь сходить

Сны наших предков во многом отличались. Они не просыпались в холодном поту от атаки космического монстра и не тянулись спросонья к утерянному во сне смартфону. Но они видели сны неприятные, тяжелые и греховные. Такие, после которых обязательно следовало помолиться.

Букашки-таракашки

Как пишет Ю. Кривощапова в статье «Славянские толкования снов и гаданий с инсектальными мотивами», сновидения с появлением многих насекомых трактовалось как предостережение надвигающихся бед. Так, пчела снилась не к добру в принципе, а если она кусала во сне – в реальной жизни стоило опасаться пожара. Ползающий по окну паук во сне появлялся к большому несчастью, а оставленная им паутина снилась к недобрым событиям.

В Вологодской губернии предвестником несчастий считали появившегося во сне черного таракана. Его образ, с одной стороны, связывали с душами умерших родственников, с другой – считали одним из воплощений домового. Поэтому после сна с тараканом шли в церковь попросить о упокоении душ умерших родственников, вымолить у них прощения, а также умасливали домового всевозможными подношениями. Например, ставили на ночь у печи крынку с молоком. Таракан во сне так же, как и укус пчелы, мог предвещать пожар – это объяснимо реальными способностями тараканов мигрировать, уходить оттуда, где им что-либо угрожает. Ведь известно, что тараканы славятся «биологической интуицией», которая помогает им избежать надвигающихся бед.

Попросить в молитве прощения у почивших родственников обязательно следовало и после сна с бабочкой, в том числе, когда во сне ночная бабочка подлетала и вилась у огня. Бабочка считалась предвестницей смерти – такие представления базировались на мифологизированной связи насекомого с миром «духов». В Каргапольском архиве РГГУ сохранились этнографические записи о том, что у крестьян Жиздринского уезда было принято креститься при каждом появлении бабочки или моли, независимо от того, летает насекомое во сне или наяву.

Смертные грехи

В статье «Романизмы» кандидат философских наук В. Романов пишет, что сны являются толкованием грехов. Логично предположить, что после сна, в котором человек совершает нечто греховное, ему следует пойти и помолиться. Обжорство и нечестно полученные богатства, проявление гнева или печали – подобные сюжеты сновидений заставляли просить у Бога прощения особенно рьяно. Приснился себе печальным, поддался во сне унынию или гордыне? А может, тщеславие помешало совершить правильный поступок во сне? Опять иди в церковь и молись.

Как поясняет протоиерей Русской православной церкви и доктор богословия Ливерий Воронов в «Слове о загробной жизни», в покаянной молитве следует просить у Господа очищения от всякого греха. Не исключено, что речь идет не только о грехах совершенных, но и тех, о которых подумалось или привиделось во сне. Поэтому грехи из сновидений старались замолить. Ведь неизвестно, когда настигнет человека смерть, а проходить через мытарства душе лучше очищенной, примиренной с Богом. Только так она легко минует посмертные мытарства и быстро попадет в Царствие Небесное.

«Нечистая» физиология

И. Кон в главе «Сексуальные нормы православия» книги «Сексуальная культура в России» пишет, что любые физиологические проявления сексуальности считались греховными и нечистыми. При этом эротические сновидения по степени греховности не уступали реальному блуду, рукоблудию и прочим «нечистым» способам удовлетворения сексуального желания. Рассматривались как дьявольское наваждение и ночные поллюции, возникавшие во время эротического сна. За всё это церковь накладывала духовное наказание – епитимью, пост, молитвы с определенным количеством земных поклонов.

В каноническом сборнике XV века наказания за реальные и приснившиеся прегрешения были четко расписаны. В зависимости от тяжести проступка человека могли обязать нести многодневный пост и строгую епитимью. Срок наказания — от нескольких дней до нескольких лет.

Самым распространенным грехом была мастурбация. Считалось, что подобные действия – сознательные или во сне – призывают Дьявола. Мастурбация наказывалась 3-летним отлучением от исповеди. Для искупления греховного сна человек был обязан ежедневно молиться, совершая по 24 земных поклона. Намного строже наказывалась содомия и мужеложество. В зависимости от возраста грешника, брачного статуса и регулярности греха церковь налагала покаяние, пост и молитву сроком от года до 7 лет. Подростки и неженатые мужчины обычно получали меньше.

Опасные трансформации

Изучая русские традиции толкования снов, Е. Живица отмечает, что одним из типичных снов было исчезновение или уход близкого человека. При этом спящий, оставшийся один, просыпался от панического ужаса. Такие сны считались недобрыми, ведь они предсказывали скорую смерть того, кто приснился «уходящим». После сна, в котором близкий «уходит за лес, скрывается за горой или исчезает в яме», каждый старался от души помолиться, попросив у Господа прощения, а у Богородицы – заступничества.

Нехорошими считались и сновидения с нереальной трансформацией внешности. Например, человек во сне становится слишком маленьким, до неузнаваемости изменяются его черты лица (вырастает огромный нос, появляется третий глаз), отрастает шерсть и пр. Это воспринималось как предсказание тяжелой болезни с неизбежной смертью.

Молитва не была лишней и после сна, в котором спящему приходилось что-то отдавать. Считалось, что такой сон сулит потери и утраты – не только материальные, но и духовные. Плохим был сон, в которой муж или жена спящего появлялись в черных или белых одеждах. Черный цвет ассоциировался с трауром и похоронами. Белый являлся цветом полотна для пошива савана. Для предотвращения несчастий и смертей близких также старались попросить в молитве милости у Бога.

Наконец, помолиться нужно было и после сна, в котором сам спящий предстает голым. Такое видение означало возникновение в реальной жизни позора, а также сулило неприятные известия и несчастья.

Сейчас тоже, если приснится какой-нибудь пугающий сон, некоторые люди предпочтут перекреститься. И другие «панацеи» на этот счет имеются – например, рассказать страшный сон проточной воде. А есть ли рецептик, если свое сновидение очень понравилось? Открытые источники пишут, что да. Нужно лишь мысленно возвратиться в следующую ночь, или после пробуждения и при новом желании заснуть, к месту прерванного сна. И он может начаться оттуда, где закончился в прошлый раз. Прямо этакий сериал получится. Не хотите проверить?

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