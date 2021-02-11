Экологичные советы для хозяев кошек и собак

Если вы до сих пор тоннами скупаете игрушки для питомцев и балуете кошку силикагелевым наполнителем — эта статья для вас.

Многие из вас давно разделяют мусор, используют многоразовые пакеты и сдают старые вещи на благотворительность. А что насчет ваших собаки и котика? Если до сих пор тоннами скупаете игрушки для питомцев и балуете кошку силикагелевым наполнителем — эта статья для вас.

Экологичные лайфхаки для четвероногих собрала корреспондент издания, испробовавшая их на собственных питомцах. В эксперименте приняли участие Крош и Ника — кот-шотландец и щенок сиба-ину.

Совет 1. Сделайте собаке и кошке все прививки

Если вы решились завести пушистых питомцев, ваша прямая обязанность — обезопасить от инфекций их самих и окружающих. Обязательная вакцинация против бешенства, чумы, парвовирусного энтерита, гепатита и инфекционного трахеобронхита сохранит щенку жизнь, здоровье, а вам — деньги на ветеринаров. Если связь с экологией кажется неочевидной — вспомните об огромном количестве медицинских материалов, которые тратятся при лечении животных, а потом утилизируются, как придется. У кошек болезни другие: панлейкопения, кальцивироз, хламидиоз и ринотрахеит, бешенство и микроспория, и вакцинировать их также нужно регулярно.

«Мы вакцинируем Кроша раз в год комплексной вакциной для кошек в ветклинике за 1350 рублей. От бешенства не прививаем, так как он не покидает пределы квартиры. А вот с Никой пришлось повозиться — с двух до четырех месяцев она получила аж три комплексные прививки, и мы долго сидели на карантине, обложив всю квартиру пеленками. Цена каждой прививки в районе 1400 рублей. Но если вы живете в Петербурге, вакцинировать и чипировать своего песика можно бесплатно по госпрограмме».

Совет 2. Стерилизуйте питомцев

На улицах российских городов огромное количество бесхозных животных, а приюты едва сводят концы с концами. Сможете ли вы пристроить в добрые руки внеплановых щенков? Готовы ли топить новорожденных котят? А если решились на разведение — знаете, во сколько обойдутся прививки малышам, уход за ними и оформление документов? Если все это — не для вас, гуманно и экологично будет стерилизовать животных.

«Это безопаснее и для здоровья животных: стерилизация снижает риск опухолей молочных желез, пиометры и других болезней, связанных с гормональным дисбалансом. Животные становятся спокойнее, не „стрессуют“ в период половой охоты», — объяснила корреспонденту ветеринарный врач-терапевт Татьяна Копырина.

«Мы тянули с кастрацией Кроша до последнего, но как-то отдали его друзьям на передержку, где была стерилизованная кошка. Очарованный пушистой персиянкой, по возвращении он начал метить — и стойкий запах навел нас на мысли, что это мы живем у Кроша, а не он у нас. О кастрации ни разу не пожалели — кот остался активным, характер не изменился. Нике также предстоит стерилизация, хотя она относится к брид-классу и готова к разведению. Мы — не готовы».

Совет 3. Собака не должна мешать

Ни одно домашнее животное не вызывает столько головной боли, сколько собака, потому, что кролики, крысы и попугаи обычно не покидают пределы квартиры и живут по вашим законам. А пес — животное социальное, каждый день на улице он контактирует со своими собратьями, их хозяевами, детьми и, конечно, с газоном.

Но если вы завели собаку, все неудобства, связанные с ней, должны нести только вы. Не проходящая мимо бабушка, в испуге роняющая пакеты от того, что на нее без поводка несется ваш счастливый лабрадор с намерением поздороваться. Не ребенок в песочнице, на угол которой справляет нужду ваш пес. Не соседи, идущие на работу мимо газонов, усыпанных коричневыми кучками, где свою лепту внес и ваш любимый питомец. Он не должен бесконтрольно бегать по двору, бросаясь под колеса автомобилей и создавая аварийную обстановку. Он не должен кусаться. Все это — составляющие экологичного подхода к окружающим, которые не виноваты в том, что вы завели себе собаку. И в основе его — правильная дрессировка с юного возраста.

«Нику всегда держим на поводке, так как это аборигенная охотничья порода, которая часто убегает. Одна из проблем — приставание к прохожим. Эта ветреная особа готова любить каждого, прыгая перед ним на задних лапках».

Совет 4. Большие пакеты корма или натуралка

В 2020 году британские ученые посчитали, что ежегодное глобальное производство сухих кормов для домашних животных — это около 3% всех сельскохозяйственных выбросов CO2, 1% мирового с/х землепользования и 5–11 км³ пресной воды. А пачки, в которые фасуется корм, невозможно переработать.

Очевидно, что кормить питомца все же придется, и корм должен быть качественным: ветеринары советуют суперпремиум или холистик. Чтобы минимизировать отходы, попадающие на полигоны — покупайте большие пачки. Можно иногда брать влажные корма в металлических банках, которые перерабатываются, однако кормить ими постоянно нельзя — зубы питомцев разрушаются.

Оптимальным вариантом может стать натуральное питание, когда животных кормят сырым мясом с соблюдением всех пропорций полезных веществ. Или выбирайте корма будущего. Американская компания разработала первый в мире растительный корм для собак из дрожжей, в котором белка больше, чем в мясном продукте, а европейская компания запустила линию кормов с белком из насекомых. Правда, чтобы заказать такой корм в России, придется потрудиться.

«Крош три года питался вареной курицей, крупами и субпродуктами. Когда мы завели щенка, она все время пыталась урвать из миски кота кусок послаще. Так как Нику мы кормим холистиком, решили, что комфортнее для всех будет перевести кота на супер-премиум. Ест он на подоконнике, куда мелкая рыжая бестия не допрыгивает».

Совет 5. Дела большие и маленькие

Эксперты образовательного проекта «Российское экологическое движение» убеждают: собачьи экскременты — никакое не удобрение, и убирать их необходимо не только из соображений эстетики. Фекалии имеют высокую химическую активность и без прикопки в грунт разлагаются очень медленно. Они обжигают почву, что приводит к гибели растений.

Руководитель движения «РазДельный сбор» Анна Гаркуша уверена, что закапывать экскременты можно только в парках или лесах — иначе покажется, что произошло нашествие кротов. Самый неэкологичный вариант — собирать «большие дела» в полиэтиленовый пакет и утилизировать в ближайшую урну. В день вы тратите два пакета, в месяц — 62, и шансов на то, что они разложатся на полигоне, почти нет.

«Упаковку» для собачьих экскрементов лучше выбрать бумажную. Есть специальные пакеты с совочком. Мой друг, председатель ТСЖ, закупает такие, и размещает в парадных. Можно собирать бумажные пакеты от сахара, муки. Если кульки поедут на полигон, они разложатся с меньшим вредом для окружающей среды, чем пластик. Если на сжигание, сгорит хотя бы бумага, а не полиэтилен», — уверена Анна Гаркуша.

В этом плане преуспели зарубежные коллеги: в Германии за собаку платят налог, а на эти деньги правительство устанавливает на улицах специальные урны для экскрементов и автоматами с разлагаемыми мешочками. Такой подход позволяет сделать дог-френдли любое пространство: супермаркеты, кафе, городские парки. Увы, российским собачникам о таком остается лишь мечтать.

Кстати, с наполнителем для кошек все сложнее — экологичнее всего не покупать его вообще. Если не получается, лучше выбирать наполнитель из кукурузных початков или остатков от производства сои или древесный наполнитель.

«Крош с детства ходит на сетку лотка, под которой мы насыпали глиняный наполнитель. Но его приходилось собирать лопаткой и выбрасывать в полиэтиленовом пакете, поэтому мы решили, что можем обойтись без него. А для прогулок с Никой мы заказали в интернет-магазине герметичные щипцы. Во дворе много канализационных люков с отверстиями — теперь все отправляется туда».

Совет 6. Игрушки своими руками

Большое количество игрушек — залог целой квартиры, которой вы рискуете, оставляя питомца одного. Но это не значит, что каждую неделю нужно покупать в зоомагазине новую игрушку, а от старых избавляться. Если вы сложите надоевшие в коробку и вытащите их через месяц, счастью пса не будет предела. А еще можно подарить их приюту для бездомных животных. Эксперты «Гринпис» советуют пользоваться онлайн-площадками и покупать б/у товары с рук.

Если вы все же решили пойти в зоомагазин, приобретайте качественные и долгоиграющие вещи, чтобы не выбрасывать их через неделю. Вместо резиновых и пластиковых игрушек выбирайте биоразлагаемые материалы: деревянные палки, канаты и веревки, текстильные игрушки.

«Любимые игрушки Ники — старые носки, бутылки из-под молока, полотенца, втулки от туалетной бумаги... Я сплела косичку из старых пижамных штанов — теперь играем в „перетяжки“. А когда я ухожу на работу, то оставляю Нике закрытую коробку с порцией корма. Она полдня занимает себя тем, что грызет ее, пытаясь добраться до лакомства. Так мы пришли к выводу, что лучшие игрушки — сделанные своими руками из подручных материалов».

Заводя себе дома животное, люди принимают на себя большую ответственность. В том числе и в экологическом плане. Ведь не думать об экологии уже невозможно – в ней копится столько проблем. Всё мы, конечно, не сможем решить – там, где речь идет о каких-то глобальных задачах. Но на своем месте, если подумать, что-то делать реально. И добрые советы, приведенные корреспондентом, будут здесь в помощь. Хотя бы какая-то часть из них.

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