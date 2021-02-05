Уголок для кошки своими руками

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Прекрасный компромисс в такой ситуации – игровой комплект для вашего любимца. Готовые комплекты для питомцев стоят совсем недешево, поэтому можно сделать его своими руками. Тем более, что обойтись в этом случае можно материалами, оставшимися от ремонта.
Вам потребуются:
пластиковые трубы;
фанера;
ковролин;
веревка или канат;
силикон;
различные «игрушки»;
инструменты
И первым делом стоит обдумать примерный дизайн когтеточки, который может зависеть либо от ваших предпочтений, либо от имеющихся материалов. В нашем случае это двухэтажный комплекс с двумя площадками. И на первом этапе вырезаем из фанеры основание комплекса и 2 платформы, края зашлифовываем.
Каркас комплекса – это пластиковые трубы, поэтому используем их при разметке. Разметка поможет сделать комплекс ровным.
Собираем комплекс, пока это только «наметка». В нашем случае каркас состоит из 6 частей: 4 труб и 2 соединительных блоков – фитингов.
Пользуясь разметкой, устанавливаем крепежные уголки. На них будет закреплен каркас корпуса.
Основание комплекса обшиваем ковролином. Удобнее всего для этого использовать строительный степлер.
Площадки мы также обошьем ковролином, но сначала приклеим ткань к одной из сторон. Таким образом мы спрячем дерево и завершим композицию.
Стыки на каркасе из труб также закрываем кусочками ковролина.
Закрепляем каркас на основании, а затем обматываем его веревкой или канатом. Веревку лучше клеить на герметик, чтобы, когда потребуется замена, легко ее снять.
К площадкам прикрепляем заглушки для труб, затем надеваем их на каркас.
Остался последний штрих – игрушки. Можно использовать все, что угодно: веревочки, цепочки, игрушки на резинках и так далее. И наконец запускаем котейку на тест-драйв!
А ниже вы можете посмотреть видео с подробным мастер-классом по изготовлению этого игрового комплекса.
Когда вы уходите на целый день на работу и оставляете своего усатого питомца в одиночестве в запертой квартире, то вы должны быть готовы к сюрпризам. Поцарапанная мебель, разбитые вазочки, содранные занавески и тому подобное. Особенно если речь идет о юном озорном котенке. Ведь кошки – природные создания, хотя и давно одомашненные. А значит, им необходима возможность обо что-то точить коготки, куда-то взбираться, на что-то охотиться, даже если это игрушечная мышь.
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