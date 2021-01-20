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Конура для собаки с утеплением
По инф. ya-superpuper.com   
20 Января 2021 г.
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Хорошо тем, у кого есть квартира и можно в ней держать собаку. Всего-то и нужно, постелить коврик или купить спальное место. Другое дело, когда частный дом, вот тут приходится думать про конуру. Летом в ней и так тепло, а вот зимой надо утеплять.

Конура для собаки с утеплением

Необходимые материалы для утепления конуры

И для этого совсем необязательно покупать дорогие материалы.

Можно использовать то, что есть под рукой:

  • пенопласт;
  • куски фанеры;
  • саморезы и шуруповерт;
  • профнастил или металлические листы.

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Все выше перечисленное должно быть в наличии каждого хозяина. Прежде чем начинать утепление, нужно сначала привести в порядок саму конуру. Для этого очистить внутренне пространство от мусора и застелить днище укрывным материалом. По возможности поднять уровень, чтобы основание конуры не подгнивало.

Если необходимо, то заменить старые конструктивные элементы. Проверить, не подтекает ли крыша. После этого можно переходить к основному мероприятию, утеплению конуры. Пенопласт понадобится для того, чтобы заменить им минеральную вату. С ней сложно работать в плане здоровья, как для себя, так и питомца.

Листы пенопласта нужно разместить внутри стен конуры.

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Придется заранее разобрать часть переборок. Аккуратно обложить сначала один бок, а затем все остальные.

Поверх пенопласта закрепить отрезки фанеры, используя саморезы и шуруповерт. Тоже можно проделать и с крышей, чтобы исключить промерзание верхней части собачьего домика.

Минеральная вата, в будущем, все равно будет съеживаться. Да и в ней обязательно заведутся насекомые.

Такое соседству собаке ни к чему. Пенопласт выдерживает перепады температуры, к тому же, не поглощает воду, что исключает гниение конструкции конуры. Как только утеплитель полностью закрыли фанерой, необходимо завершить процесс монтажом профнастила.

Наверняка, что в хозяйстве сохранились куски отбракованных листов. Вот их и предстоит использовать.

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Также с помощью саморезов, только уже с резиновыми прокладками, закрепить по всем сторонам. Учитывая, что присутствует оцинкованное покрытие, профлисты не будут ржаветь.

Главное. Создать комфортные условия для питомца, чтобы он исправно служил своим хозяевам. Чем лучше будет утеплена конура, тем уютнее собака переживет холодное время года. И реже придется ремонтировать ее домик, он дольше продержится.

Дешевый и экономичный вариант постройки

Теперь видно, что конуру для собаки можно утеплить подручными средствами. Это хорошая экономия семейного бюджета, ведь крепеж и пенопласт есть у всех.
Бытовую технику покупали, значит, должен остаться этот материал. Он удобен в монтаже и отлично сохраняет тепло, кроме стен им можно застелить и днище конуры.

Если посчитать по расходам, то ту даже тысячи не выйдет на расходные элементы. Дешевле только построить конуру заново. Но и здесь можно обойтись тем, что всегда под рукой.

По инф. ya-superpuper.com

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  • Конура для собаки с утеплением
    Хорошо тем, у кого есть квартира и можно в ней держать собаку. Всего-то и нужно, постелить коврик или купить спальное место. Другое дело, когда частный дом, вот тут приходится думать про конуру. Летом в ней и так тепло, а вот зимой надо утеплять.
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