Детокс после нового года: как прийти в себя быстро и без ущерба бюджету?

Одним из наиболее распространённых явлений после новогодних праздников считается нарушение режима питания, и как следствие прибавка веса, дискомфорт, чувство тяжести, сбой в работе ЖКТ, а порой и появление высыпаний на лице. Все это приводит к плохому настроению. Однако сегодня последствия любого застолья можно быстро и эффективно убрать из организма при помощи детокса.

Что такое детокс?

Детокс («de-tox») или детоксикация представляет собой процесс выведения из организма накопленных за определённое время шлаков и токсинов. Подобная очистка организма, которая действительно необходима каждому человеку, требует не только регулярности, но и соблюдения некоторых правил, поскольку отсутствие детокса, как и его неправильное проведение, приводит как к детоксикации, так и к сопутствующим проблемам. Например, к нарушению работы организма, снижению скорости обмена веществ, лишнему весу и прочим неприятностям.

Основные варианты

Сегодня можно говорить о трех наиболее распространённых способах детоксикации организма, которые в принципе различаются по продолжительности, но едины по своей сути и цели:

От 3 до 5 дней. Минимальный курс детокса помогает организму только избавиться от шлаков и токсинов. От недели до 10 дней. Помимо избавления от токсинов и шлаков, этот вариант запускает восстановительные процессы и улучшает работу организма; От 10 дней до 3-х недель считается полноценным способом детоксикации, который помимо преимуществ указанных выше вариантов проводит чистку ЖКТ и положительно влияет на кровообращение.

Принципы и правила детокса одинаковы для любого из вариантов.

Правила детоксикации

Главным правилом детокса является полное исключение из меню некоторых продуктов, а также уменьшение размера порций и количества потребляемых жиров. При этом нет необходимости полного отказа от последних, которое может привести к упадку сил и прочим нежелательным последствиям.

На протяжении всего периода детокса помним и об умеренности в употреблении пищи, а еде при первых сигналах организма о чувстве голода и до первых признаков насыщения. Таким образом, не допускаем переедания или голодания.

Стараемся придерживаться нормы в 600 потребляемых калорий в день, но не более 3х недель (в зависимости от самочувствия и прочих нюансов). Детокс требует если не полного отказа от сахара и соли, то существенного снижения этих продуктов.

Стоит подчеркнуть, что и первый, и второй варианты требуют постепенности, а не резкого отказа (уменьшения) от некоторых продуктов, оптимально вместе с параллельным введением в рацион большего числа овощей и фруктов, способных заменить сахар, а также специй (вместо соли). Только так организм не будет страдать от нехватки глюкозы или стресса вызванного нехваткой соли.

Во время детокса лучше всего полностью отказаться от мяса и полуфабрикатов. Отдайте предпочтение овощам и фруктам в сыром виде в первой половине дня, а также злакам.

Помните: детокс не равен голоданию, которое является большим стрессом и скорее вредом для организма, как в целом и переедание. Поэтому старайтесь насыщать организм не только необходимыми элементами (белки, жиры, углеводы), но и витаминами, минералами, макро- и микроэлементами.

Сделайте питание на время детокса не только полезным, но и вкусным. Последнее возможно благодаря многочисленным рецептам полезного питания на просторах Интернета и тому разнообразию полезных продуктов, которое сегодня представлено даже в обычных магазинах. Не забываем о питьевом режиме.

Как часто?

Помните, любое застолье — это не только приятное времяпрепровождение и любимые блюда, но и всегда стресс для организма. Поэтому в идеале детокс необходим после каждого подобного мероприятия. Особенно если на нем присутствовал алкоголь. Но проводить чистку организма нужно опираясь на личные особенности.

Однако, если детокс, пусть даже в экспресс — режиме, войдет в привычку, вы будете не только легче переносить последствия праздников, но и заметите улучшения в самочувствии и во внешнем виде.

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