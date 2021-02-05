Наука определилась окончательно: от чего умер Чингиcхан?

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Ученые доказали смерть Чингисхана от бубонной чумы.
Исследование экспертов опубликовано в январском выпуске журнала International Journal of Infectious Diseases.
Международная команда археологов, медиков, антропологов-историков провела исследование, выяснив в результате, что причиной смерти Чингисхана, скорее всего, стала бубонная чума, а не потеря крови или другие причины, приписываемые этому событию в течение многих веков.
Чингисхан умер в 1227 году. На тот момент созданная им Монгольская империя превышала территорию Римской империи в 2,5 раза. Место, где был похоронен Чингисхан, до сих пор остается неизвестным, как и причина его смерти.
Ученые предложили новую гипотезу, основанную на анализе древнего текста, созданного во время правления китайской династии Мин. В нем сказано, что Чингисхан почувствовал себя плохо из-за лихорадки в период с 18 по 25 августа 1227 года. В этот момент он вел свою последнюю военную кампанию против Китая. Спустя 8 дней после начала болезни Чингисхан умер.
Ранее исследователи отмечали это сообщение, объясняя смерть Чингисхана брюшным тифом. Однако в новой работе ученые отметили, что древний текст не говорит о типичных симптомах этого заболевания, например болях в животе.
Ученые вновь поставили диагноз завоевателю, основываясь на клинических признаках, а также проанализировав сведения о заболеваниях, которые были распространены в то время у монголов и их врагов. Также к аргументации привлекли сведения последних археологических раскопок, подтвердивших вспышки инфекционных эпидемий во время правления Чингисхана.
Авторы пришли к выводу, что описанные в древнекитайском тексте симптомы болезни Чингисхана совпадают с симптомами бубонной чумы, широко распространенной в то время. Эксперты надеются, что в случае находки тела Чингисхана их диагноз подтвердится.
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