ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Наука определилась окончательно: от чего умер Чингиcхан?
По инф. portal-kultura.ru   
05 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Ученые доказали смерть Чингисхана от бубонной чумы.

Ученые доказали смерть Чингисхана от бубонной чумы

Исследование экспертов опубликовано в январском выпуске журнала International Journal of Infectious Diseases.

Международная команда археологов, медиков, антропологов-историков провела исследование, выяснив в результате, что причиной смерти Чингисхана, скорее всего, стала бубонная чума, а не потеря крови или другие причины, приписываемые этому событию в течение многих веков.

Чингисхан умер в 1227 году. На тот момент созданная им Монгольская империя превышала территорию Римской империи в 2,5 раза. Место, где был похоронен Чингисхан, до сих пор остается неизвестным, как и причина его смерти.

Ученые предложили новую гипотезу, основанную на анализе древнего текста, созданного во время правления китайской династии Мин. В нем сказано, что Чингисхан почувствовал себя плохо из-за лихорадки в период с 18 по 25 августа 1227 года. В этот момент он вел свою последнюю военную кампанию против Китая. Спустя 8 дней после начала болезни Чингисхан умер.

Ранее исследователи отмечали это сообщение, объясняя смерть Чингисхана брюшным тифом. Однако в новой работе ученые отметили, что древний текст не говорит о типичных симптомах этого заболевания, например болях в животе.

Ученые вновь поставили диагноз завоевателю, основываясь на клинических признаках, а также проанализировав сведения о заболеваниях, которые были распространены в то время у монголов и их врагов. Также к аргументации привлекли сведения последних археологических раскопок, подтвердивших вспышки инфекционных эпидемий во время правления Чингисхана.

Авторы пришли к выводу, что описанные в древнекитайском тексте симптомы болезни Чингисхана совпадают с симптомами бубонной чумы, широко распространенной в то время. Эксперты надеются, что в случае находки тела Чингисхана их диагноз подтвердится.

По инф. portal-kultura.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 