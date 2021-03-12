ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Юрий Власов – суперчеловек в очках. Чего ему стоили рекорды?
2021-02-18-09-25-45
Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер,...
Лесной лекарь
2014-10-03-00-24-23
Шёл по лесу старый лесник. Шёл — чуть не плакал. И то у него в жизни не так, и это не эдак. Сплошные болезни и скорби!
Два ангела
2014-08-29-00-36-21
Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на ночлег в холодном...
Дедушка и Смерть
2014-09-30-00-23-11
Жил старый дедушка. Было ему уже сто лет. Вот узнала Смерть, что живёт такой старый человек. Пришла к нему и говорит:
В парикмахерской
2014-11-12-01-46-17
Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В парикмахерской
Христианская притча   
12 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

pomosch

Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге.

Парикмахер сказал:

— Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.

— Почему? — спросил клиент.

— Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает всё это.

Клиент задумался. Когда парикмахер закончил работу, клиент щедро расплатился. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую, пригласил парикмахера к окну и, показывая пальцем на бродягу, сказал:

— Парикмахеров не существует! — вежливо приподнял шляпу и вышел.

Притчи на каждый день - портал Мои года

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • В парикмахерской
    pomosch Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге.
  • Какая она – постсоветская женщина?
    Россиянки ни на кого в Европе не похожи. Не столь чопорны, как англичанки. Но и доступными их не назовёшь. Многие из них карьеристки, но рыночного душка, как у болгарок, не чувствуется. Не зашёл им и радикальный феминизм, хотя за себя постоять могут. Для россиянки чем выше конкурс, тем лучше настроение. И третий – не лишний, а запасной. Конечно, она не будет, как её бабушка, всю жизнь вытирать сопли какому-нибудь простофиле. Но какая-то часть бабушкиных генов ей передалась, и она ещё может в XXI веке бросить всё ради шалаша и недооценённого музыканта. Рафинированный финн назвал бы её непредсказуемой, но это ошибка. Просто она до работы в офисе впитала Ахматову и Ахмадулину, а он нет.
  • Последний лидер СССР Горбачев – потерявший власть, но не ставший за нее хвататься
    Недавнее 90-летие первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва показало, что в России могут существовать полярные мнения не только о революции, войне или оттепели. Нет компетентной общепринятой оценки того, что происходило на памяти большинства из нас. Нынешняя власть ревниво относится к тому, что когда-то страной управляла не она. Поэтому о Горбачёве предпочитает не вспоминать. Не атакуя автора перестройки впрямую, она представляет его эпоху временем хаоса и развала державы, за которые всегда отвечает лидер. Либеральная же часть общества поёт Горбачёву дифирамбы за столь малокровный демонтаж империи и коммунистической идеологии, приведший Россию к процветанию в нулевые годы. А что шансом не воспользовались – не вина Горбачёва. Но передёргивают и те и другие.
  • А вас?
  • Человек под банановым деревом
    palma Однажды человек лежал под банановым деревом, которое было очень-очень большим, но плоды на нём были маленькими. Возле дерева росло маленькое растение, с которого свисали большие огурцы.
  • Путешествия по своей стране – патриотично? Или просто другого не дано?
    Россияне ежегодно тратят на турпоездки более 80 млрд долларов. Это больше, чем Россия заработала в прошлом году на экспорте нефти - 72 млрд. В борьбе за эти деньги зарубежные курорты готовятся снижать цены и отменять справки об отсутствии COVID-19, а отечественные - вводят чартеры, строят новые отели и запускают третий этап туристического кешбэка.
  • Охота на ведьм в Средневековье: шанса выжить не было даже у детей
    Масштабная «охота на ведьм» длилась более двух столетий. Более 100 судебных процессов в Европе и Америке и не менее 60 тысяч жертв. Почему это было возможным?
  • Советские фильмы о школе – канон, с которым неплохо было бы сверяться и сейчас
    «Великое сидение» по домам, навлеченное эпидемией коронавируса, некоторые политические деятели стремятся использовать для внедрения нового социально-технологического уклада, причем настойчивее всего — в сфере образования. Нас уже не первый год приучают к массовой удаленке, но если закупка товаров через интернет-магазины весьма удобна (хотя обувь, одежду, технические устройства и многие другие вещи лучше примерять-проверять в обычном торговом зале), то обучение студентов и школьников через Сеть ни малейшего сердечного отклика у россиян не вызывает. И вряд ли в обозримом будущем вызовет... А сегодня есть хороший повод над этой проблемой поразмыслить.
  • Какую обувь выбрать на весну
    Да, мода капризна и переменчива, но этой весной она будет благосклонна к женщинам, которые предпочитают практичность трендам, поскольку на пике популярности окажутся также модели, которые можно будет носить, без страха прослыть отставшей от моды, не один сезон.
  • Император Александр III: семьянин и миротворец
    10 марта (26 февраля) 1845 года родился император Александр III.
  • Михаил Евдокимов. Рассказ «После бани»
  • Картина
    baikal Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару дней.
  • Неравенство между женщинами и мужчинами: интересные закономерности
    Равенство мужчин и женщин существует в России «на бумажках» – в законах, планах и международных отчетах. На самом деле, государство не очень заинтересовано в защите прав женщин. Почему и как это устроено – объясняет юрист Лола Кирилова.
  • Алексей Навальный: кто он, откуда и зачем?
    Алексей Навальный – известная личность в России и самый популярный после Путина политика (таковы данные опросов!) Иные видят в нем спасителя и избавителя и доверяют больше, чем действующей власти, другим кажется, что оппозиционер – откровенное зло, и он может повести людей за собой не туда и нарушить устоявшуюся систему. Есть, конечно, и третьи - безразличные. А интересно откуда вообще взялся Навальный? Как становился характер лидера современной российской оппозиции? Об этом можно узнать из публикации писателя и публициста Дмитрия Быкова.
  • Откровения похоронного агента: главное с такой работой – не спиться
    Когда в семье случается трагедия – из жизни уходит человек, – все хлопоты, связанные с оформлением документов и погребением, берут на себя похоронные агенты. А вот выбрать агента правильно – так, чтобы он не обобрало до нитки – это не такая уж и простая задача. Одна из таких агентов на условиях анонимности рассказала о своей работе в Москве.
  • Антикризисные меры столетней давности применимы властью и сейчас
    Предоставим историкам рассказывать о Кронштадтском восстании и Десятом съезде РКП (б). Для нас столетие этих событий (оба выпали на март 1921-го) — только повод кое-что понять в механике нынешней власти. Которая и сегодня похожа на ту, что самым непредсказуемым способом разрешила тогда национальный кризис, вроде бы угрожавший ей гибелью.
  • Багама мама. Театр Лицедеи
  • Реалии эпохи фитнеса: тело становится визитной карточкой человека
    "Почти все сегодня занимаются спортом, в том числе и во время пандемии коронавируса. Но это связано не только с удовольствием и беспокойством о собственном здоровье. Фитнес - это общественный императив нашего времени", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Марк Трибельхорн.
  • В СССР итальянского сказочника Джанни Родари любили как нигде в мире
    Он был одним из самых популярных итальянцев в советской России. Его имя для миллионов соотечественников стало символом безмятежного детского счастья, незабываемых впечатлений, мимолетных радостей первых лет жизни. Родившийся на севере Итальянского «сапожка», в городке Оменья, Джанни Родари превратился со временем в настоящего, классического сказочника — из тех немногих, что каким-то чудом сохранились в эпоху телевидения, космических полетов и фэнтезийных романов.
  • Геофизик: почти половина России – районы, где хорошо трясет
    Количество землетрясений заметно возросло по сравнению с прошлыми годами во всем мире. О чем это сигнализирует? И можно ли все-таки как-то их предупредить? На эти и другие вопросы по теме отвечает почётный геолог, геофизик Юлий Фёдорович Коновалов.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 