Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Два ангела-путника остановились на ночлег в доме богатой семьи. Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. Вместо того они были уложены на ночлег в холодном подвале.
Когда они расстилали постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал её. Когда младший ангел увидел это, то спросил, для чего. Старший ответил: — Вещи не такие, какими кажутся. На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но гостеприимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами немного еды, которая у них была, и сказали, чтобы ангелы спали в их постелях, где они могут хорошо выспаться. Утром после пробуждения ангелы нашли хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова, молоко которой было единственным доходом семьи, лежала мёртвая в хлеве. Младший ангел спросил старшего: — Как это могло случиться? Первый мужчина имел всё, а ты ему помог. Другая семья имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему? — Вещи не такие, какими кажутся, — ответил старший ангел. — Когда мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене был клад с золотом. Его хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришёл ангел смерти за женой хозяина. Я отдал ему корову. Вещи не такие, какими кажутся. Мы никогда не знаем всё. И даже если имеешь веру, тебе надо ещё внушить доверие, что всё, что приходит, есть в твою пользу. А это поймёшь со временем. Некоторые люди приходят в нашу жизнь и быстро уходят, некоторые становятся нашими друзьями, и остаются на минуту. Вчера — это история. Завтра — тайна. Сегодня... Настоящее — это дар. Жизнь есть волшебство, и вкус каждого момента неповторим!
Мы встретились за кассой супермаркета: я расплачивался, она пробивала чек. И, о чудо, узнали друг друга: давным-давно, в другой жизни и другой стране, я был в командировке в маленьком провинциальном городе. По сегодняшней классификации — малом городе, таком, где меньше 50 тысяч жителей. Я смотрел спектакли, чтобы обсудить их с труппой, она играла в пьесе Лессинга «Эмилия Галотти». Спектакль был прекрасным, и это сильно контрастировало с тем, что от Перми в город пришлось четыре часа добираться на автобусе, который в дороге сломался.
«Работать, спустя рукава», «подоплека мне известна» – происхождение этих поговорок напрямую связано с русской национальной одеждой – сарафаном. Не многие знают, что сарафан «пришел на Русь» в XIV веке или чуть раньше. Первое упоминание о нем обнаружено в летописях второй трети четырнадцатого века. В переводе с персидского «саран па» слово «сарафан» означает «через голову». По другим источникам, это слово тюркского происхождения переводится, как «одежда с головы до ног». И носили сарафаны тогда... только мужчины.
Люди склонны сравнивать жизнь прошлую и настоящую. К примеру, много споров ведется по качеству жизни в современной России и в СССР. Одна из горячих дискуссионных тем – пенсии для работающих пенсионеров. Получали ли ее в советское время? Сейчас, как известно, работающим пенсионерам такое госпособие выплачивается, вот только индексация буксует уже на протяжении нескольких лет.
Вы знаете, что такое Lingua Flora? Это язык цветов, с которым с исторической и современной точек зрения может познакомить читателей книга Джилл Дэвис и Джилл Сондерс «Тайный язык цветов». Ниже предлагаем прочитать из этой книги любопытные очерки о четырех растениях.
В 2020 году весь Русский мир отметил 100-летнюю годовщину Русского Исхода: состоялись конференции (в том числе самая масштабная — в Доме русского зарубежья), встречи потомков эмигрантов и выставки, выпущены книги. Одним из самых ярких изданий, вышедших под конец юбилейного года, стала книга «Русская эмиграция в наградах и знаках» известного историка и археолога, одного из ведущих специалистов в области русского зарубежья, замдиректора Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Александра Окорокова.
Так получилось, что 2020 год я встретил в Италии. Запомнилась поездка во Флоренцию — но отнюдь не красотой местного Дуомо или впечатлениями от шедевров Уффици. Попасть туда не удалось. Напротив, город произвел странное, даже отталкивающее впечатление, скорее вызывал аллюзии с картинами Возрождения, живописующими Страшный суд.
Журнал «Вокруг света», что ведет свою историю с 1861-го и, возможно, скоро перестанет существовать в печатном виде, когда-то был частью издательской империи Ивана Дмитриевича Сытина. Пятого февраля исполнилось 170 лет со дня рождения Сытина. До октября 1917-го, помимо «Вокруг света», ему принадлежали журналы «Искры», «Хирургия», «Правда Божия», еще десять других журналов и восемь газет. В том числе одна из лучших — если не лучшая! — газета России, «Русское слово». Сегодня о ней напоминает дом 18б на Тверской, перед метро «Пушкинская», когда-то там располагалась редакция «Известий». До революции в нем работала газета Сытина, а на последнем, пятом этаже жил сам Иван Дмитриевич с семьей.
Актриса Анастасия Вертинская, которая стала популярной еще в 15 лет, в последние годы не снимается в кино, не играет на сцене и не дает интервью. Она осознанно ушла из профессии. Об этом и многом другом состоялся разговор с актрисой.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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