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Неолитическую Венеру из Венгрии покажут на онлайн-выставке
По инф. polit.ru   
29 Августа 2020 г.
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В Венгрии этим летом во время археологических раскопок удалось найти глиняную женскую фигурку эпохи неолит. Ее назвали «Эгерсегская Венера» и она станет главным экспонатом организованной музеем онлайн-выставки Музея региона Гёчей.

В Венгрии разыскали «Эгерсегскую Венеру», которой больше шести тысяч лет

«Эгерсегская Венера» была найдена 7 июля этого года. Хотя статуэтка дошла до нас лишь частично, она производит сильное впечатление, отличаясь высоким качеством работы. По оценке археологов, «Венере» не менее 6500 тысяч лет. Среди других находок археологов — каменные орудия и фрагменты керамики. «Венера» и другие предметы будут представлены на интерактивной трехмерной виртуальной выставке, которую планируется разместить на сайте музея через год.

С 2017 года археологи из Музея региона Гёчей ведут постоянный мониторинг земляных работ, связанных со строительством автомобильной испытательной трассы. В восточной части местности, где ведется строительство, у ручья Надьпали они обнаружили крупное неолитическое поселение, относящееся к культуре Лендьель, существовавшей на Среднем Дунае в 5-4-м тысячелетиях до нашей эры. В середине 5 тыс. до н. э. культура Лендьель распространилось на север, на территории нынешних Польши и Германии.

Представители этой культуры занимались земледелием, скотоводством, а в позднюю эпоху ее существования овладели производством меди. Жили они в довольно крупных поселениях, дома строили из деревянных столбов, промежутки между которыми заполнялись глиной. В центре поселений существовали крупные трапециевидные постройки длиной 15–40 метров. Лендьельцы поддерживали торговые связи с другими регионами Европы, получая обсидиан и раковины моллюсков из рода спондилус. Предполагается, что в обмен лендьельцы поставляли продукты сельского хозяйства и соль. Наиболее часто в лендьельских поселениях находят расписную керамику, окрашенную в белый, желтый и красный цвета.

Большой интерес вызывает глиняная скульптура культуры Лендьель, миниатюрные модели домов или святилищ, тройные сосуды с подставкой в виде человеческой ноги, изображения животных, ритуальные сосуды в виде медведей, лампы с двурогими звериными головами и особенно часто — женские фигурки особого типа.

У «лендьельских венер» были массивные ягодицы, маленькая грудь, удлиненная шея и маленькая голова. Руки были представлены как короткие обломки. Лица обозначались редко, но встречаются фигурки с проработанными глазами, бровями, носом, прической и даже бусами на шее. Некоторые лица имеют отчасти птичий облик, что позволяет ученым выдвигать гипотезу о культе Богини-Птицы. Большинство женщин изображены стоящими, но встречаются статуэтки, сидящие на скамеечках.

Polit.ru

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